    Зачем российской армии малогабаритные автоматы
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26
    На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    3 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    6 сентября 2025, 10:49 • Новости дня

    В России впервые показали FPV-дрон «Артемида 10», запускаемый с дронпорта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На всероссийском слете операторов беспилотных систем представили новый FPV-дрон, отличающийся возможностью группового применения и централизованным управлением, сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

    FPV-дрон «Артемида 10», оснащённый технологией машинного зрения и предназначенный для запуска с дронопорта, впервые презентовали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде, передает ТАСС. Новинку представил официальный представитель НПО «Кайсант».

    Как рассказали в организации, главная особенность «Артемиды 10» заключается в возможности коллективного применения: «Управление всеми устройствами производится при помощи одного пульта. Речь о групповом применении аппаратов, мы назвали это «коллектив», – отметили представители НПО «Кайсант». Дроны размещаются на специальной тележке-дронопорте, которая доставляет их к месту запуска.

    После прибытия устройства переходят в режим гибернации и остаются неактивными до команды оператора. Затем управление переключается с тележки на каждый дрон по очереди, аппараты стартуют и выполняют задание по поражению цели. Масса одного FPV-дрона составляет 1,2 кг, а максимальная дальность захвата цели достигает 500 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конвертоплан Supercam S350M оснастили защитой от FPV-дронов. Презентация конвертоплана Supercam прошла на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт

    «Калашников» начал производство новых АК-308 для иностранных заказчиков

    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Мария Иванова

    К октябрю первая партия модернизированных автоматов АК-308 под патрон 7,62х51 NATO будет изготовлена для иностранных заказчиков после успешных испытаний, сообщили в концерне «Калашников».

    АО «Концерн «Калашников» приступило к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков, передает Telegram-канал концерна.

    Контракт предусматривает выпуск оружия под патрон 7,62х51 NATO, а первую партию планируется завершить в октябре 2025 года. В концерне отмечают, что модернизированный АК-308 прошел все необходимые испытания, подтвердив готовность к серийному производству.

    Среди конструктивных новшеств – складной регулируемый приклад АК-12, новая крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни и цевье улучшенной формы. В магазине автомата появились окна для контроля количества патронов, а диоптрический прицел заимствован у АК-12, с возможностью стрельбы в сумерках и на ближних дистанциях.

    Унификация схемных решений связана с положительным боевым опытом АК-12.

    Спрос на АК-308 за рубежом остается стабильно высоким, что обеспечивает формирование портфеля заказов на оружие уже на 2026 год.

    Напомним, 1 сентября концерн «Калашников» выпустил первую партию компактных автоматов АМ-17.

    Ранее компания начала модернизацию автомата АК-15 по результатам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

    Компания также сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников

    Военный аналитик Кнутов: На параде в Пекине Китай продемонстрировал беспилотную мощь

    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    @ Johannes Neudecker/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос Тайваня встает все острее. США постепенно уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту с КНР. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Китай показал на параде новую линейку беспилотников разных типов.

    «Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это китайская разработка. В рамках парада в Пекине была показана беспилотная техника трех видов: пехотная, морская и воздушная», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Собеседник, говоря о беспилотниках воздушного базирования, указал на передовую разработку – FH-97A «Фэйхун», способную возглавлять «стаи» более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. «У аппарата реактивный двигатель. Главное его назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах», – пояснил собеседник.

    Кнутов также обратил внимание на беспилотник GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»). «Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения», – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

    Особое внимание аналитик уделил безэкипажным катерам, цель которых – патрулирование морской границы, а также подводным дронам. Интересным изделием оказался подводный беспилотник AJX002, сильно напоминающий российскую ядерную торпеду «Посейдон».

    «Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. Я бы не стал говорить о том, что этот дрон в состоянии использовать именно ядерную энергетическую установку. Но допускаю, что там применяются, например, водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр», – рассуждает аналитик.

    «В Китае подводный беспилотник называют «приветом Америке», – сказал он, добавив, что аппарат может минировать морские коммуникации противника и вести разведку его берегов практически незамеченным.

    КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. «То есть, решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппартов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин», – напомнил Кнутов.

    По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. «Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу», – заключил аналитик.

    Напомним, Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь продемонстрировал беспилотники разных типов. Среди них «дроны-ведомые», которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут использоваться для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки.

    Еще один вид – корабельные беспилотные вертолеты. Они могут использоваться для разведки, раннего предупреждения, противокорабельных и противолодочных действий, поиска, спасения и транспортировки, передает Global Times.

    Развивает Пекин беспилотное направление и на воде. Наблюдатели парада увидели безэкипажные катера – как надводные, так и подводные. Кроме того, были представлены два новых сверхбольших беспилотных подводных аппарата – AJX002 и HSU100.

    Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Гостями парада стали лидеры более 25 государств, в том числе России.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (20)
    6 сентября 2025, 03:18 • Новости дня
    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»

    Беспилотная лодка на оптоволокне «Ушкуйник» прошла первые испытания на базе ЧФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

    Испытания новейшей беспилотной лодки «Ушкуйник» проходят на полигоне Черноморского флота. Она управляется по оптоволоконному кабелю, который сразу тонет и ложится на дно благодаря тяжести и защищенной конструкции, передает  ТАСС.

    По словам гендиректора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, кабель может быть армированным и достигать больших размеров.

    «Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ «Ушкуйник». Боевые испытания пройдут в сентябре. На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем», – рассказал Чадаев.

    Разработка предназначена для выполнения разных задач: лодка может применяться как камикадзе, использоваться как авианосец для FPV-дронов или служить истребителем украинских беспилотных катеров. В последнем случае дроны запускаются с борта лодки и управляются по радио, а оптоволоконный канал обеспечивает надежную связь с операторами на суше.

    Впервые лодку публично покажут 6–7 сентября на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    При этом в рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    Комментарии (5)
    3 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

    Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

    На упаковке размещена надпись: «Безопасность важна. Всегда и везде». Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

    По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

    В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

    Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

    Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

    Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

    До этого в Rheinmetall называли Украину «двигателем роста» для своих продаж.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Североморске прошла торжественная церемония подъема флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

    Церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» прошла в главной базе Северного флота в Североморске, передает ТАСС.

    Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на мероприятии отметил: «Корабль «Иван Папанин» – особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний».

    Проект 23550 был разработан конструкторским бюро «Алмаз» Объединенной судостроительной корпорации, а строительство корабля велось на «Адмиралтейских верфях». Заложен корабль был в апреле 2017 года, спущен на воду в октябре 2019 года. Весной 2023 года «Иван Папанин» совершил переход из Балтийского в Баренцево море и прибыл в Североморск для дальнейших испытаний.

    Корабль обладает водоизмещением около 9 тыс. тонн, дальностью плавания около 10 тыс. миль и автономностью до 70 суток. Его ледовый класс Arc7 позволяет преодолевать льды толщиной свыше полутора метров. На борту размещены 76-мм артиллерийская установка, вертолетная площадка и ангары для беспилотной техники.

    Платформа сочетает возможности патрульного корабля, ледокола и буксира. «Иван Папанин» будет выполнять охрану и мониторинг водных ресурсов в Арктике, сопровождать и буксировать задержанные суда, участвовать в спасательных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой ледокол «Иван Папанин» планируют передать ВМФ летом 2025 года. Испытания судна назначили на весну 2025 года. Ледокол будет обеспечивать защиту интересов России в Арктике.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии

    Туск заявил о готовности Польши принять меры при провокациях Белоруссии

    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» будут зафиксированы провокации.

    Польша готовится применить «особые меры» в отношении Белоруссии в случае провокаций во время учений «Запад-2025», заявил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    «Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», – сказал Туск. Он также назвал совместные белорусско-российские учения «агрессивными» и утверждал, что они симулируют нападение.

    Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на белорусской территории. В маневрах примут участие военнослужащие России и Белоруссии; отрабатываются задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, отражению ударов с воздуха, борьбе с диверсионными группами, а также планирование применения ядерного оружия.

    В ответ на эти учения Польша совместно с НАТО проводит дивизионные маневры «Железный защитник» с участием около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну вызвали в МИД Белоруссии. Белорусские дипломаты заявили ему решительный протест и вручили ноту в связи с действиями гражданина Польши Гжегожа Гавела.

    В МИД Белоруссии подчеркнули, что Гавел обвиняется в совершении акта шпионажа на территории республики. Командование армии Литвы объявило о начале учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    NBC сообщил о планах создать буферную зону на Украине без НАТО

    США и союзники обсуждали демилитаризацию территории на Украине без НАТО

    NBC сообщил о планах создать буферную зону на Украине без НАТО
    @ Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Идея о создании буферной зоны между Россией и Украиной предполагает участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении.

    Планы по организации буферной зоны на Украине обсуждаются военными чиновниками стран – союзников, включая США, сообщает NBC News.

    По данным телеканала, зона будет большой демилитаризованной территорией с неуточненными пока границами. США могли бы играть ключевую роль в обеспечении наблюдения за этой зоной благодаря использованию дронов, спутников и других средств разведки.

    Силы для укрепления буферной зоны могут быть предоставлены странами, не входящими в НАТО, например Бангладеш или Саудовской Аравией. Американские военные не будут размещаться непосредственно на украинской территории.

    «Составители планов стараются избежать использования сил НАТО и хоть какого-либо ее упоминания», – приводит NBC слова своего источника. Подчеркивается, что участие альянса вызвало бы серьезные вопросы у Москвы.

    В качестве альтернативы Киеву могут быть предложены двусторонние соглашения с союзниками для получения гарантий безопасности без привлечения НАТО, что не позволит задействовать коллективную оборону по статье 5 альянса. NBC отмечает, что все инициативы находятся на стадии обсуждения и не будут реализованы без согласия Москвы, Вашингтона, Киева и стран-гарантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что буферная зона по линии соприкосновения на Украине не требуется. Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения.

    Запад обсуждает создание трехуровневой системы обороны на Украине, куда входит демилитаризованная зона с нейтральными миротворцами и подготовленные войска Украины.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельный комплекс «Панцирь-МЕ» способен обнаруживать любые атакующие объекты благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе и отсутствию слепых зон, сообщили в Ростехе.

    Как передает ТАСС, представители Ростеха сообщили, что корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» не имеет аналогов в мире и выделяется возможностью обнаруживать все атакующие объекты. В Ростехе подчеркнули, что башня комплекса сочетает мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, а интегрированная система управления включает три радара: оптический, дальнего обнаружения и сопровождения цели. Благодаря этому «Панцирь-МЕ» практически не имеет слепых зон и способен фиксировать даже такие цели, как парашюты. Представители корпорации отметили, что в ближайшее время не стоит ожидать появления зарубежных аналогов данной системы. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной корректировки, а его установка возможна на боевых кораблях различных классов. В Ростехе также заявили, что «Панцирь-МЕ» подтвердил способность отражать массированные воздушные удары, сбивать цели на сверхмалых высотах, а также поражать морские и наземные объекты одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби модернизированный комплекс «Панцирь-С1М», усовершенствованный с учетом боевого опыта в Сирии. «Панцирь-МЕ» впервые показали за рубежом. Испытания морского комплекса «Панцирь-МЕ» запланировали на ближайшее время.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Минобороны Канады заявило о пропаже военного в Латвии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канадский военнослужащий, техник по обслуживанию транспорта из вертолетной эскадрильи, пропал без вести в латвийском городе Адажи 2 сентября, сообщило Министерство обороны Канады.

    Военнослужащий Вооруженных сил Канады пропал без вести на территории Латвии, передает ТАСС.

    Министерство обороны Канады сообщило, что техник по обслуживанию транспорта Джордж Холь числится пропавшим со 2 сентября 2025 года. Он служил в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО в Латвии, а его основное место дислокации – канадский город Эдмонт, провинция Альберта.

    Ведется расследование, продолжаются поисковые мероприятия». Последний раз Холя видели в латвийском городе Адажи.

    В поисковой операции задействованы правоохранительные органы Латвии, военная полиция Канады, а также подразделения НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии со 2 сентября по 8 октября пройдут масштабные учения Namejs 2025 с участием около 12 тыс. военных НАТО. В порт Риги прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Канада планирует использовать своих военных в Латвии для защиты от «российских хакеров».

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Зеленского и спецпосланника США Уиткоффа

    Зеленский обсудил гарантии безопасности с Уиткоффом в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    В Париже состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, подробности переговоров официально не раскрывались.

    Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двусторонние переговоры в Париже, передает ТАСС. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча уже завершилась, однако детали беседы остались неизвестными.

    Ранее издание «Общественное» со ссылкой на источники в Елисейском дворце отмечало, что эта встреча стала продолжением переговоров Зеленского и американской стороны, проходивших в Вашингтоне 18 августа.

    В четверг в Париже с Уиткоффом также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. По информации СМИ, обсуждалась практическая реализация гарантий безопасности для Украины.

    В этот же день в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, где обсуждались вопросы безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о тридцати странах – участниках коалиции. Ожидается, что вскоре лидеры этих стран вместе с Зеленским проведут совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планируют провести личную встречу для обсуждения вопросов сотрудничества. Стивен Уиткофф оказался во Франции накануне переговоров по формату «коалиции желающих». Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что инициатива по военной поддержке Киева в рамках «коалиции желающих» пока «выглядит теоретически».

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 22:38 • Новости дня
    Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Tекст: Ирма Каплан

    В 425-м штурмовом полку ВСУ мобилизованных с тяжелыми заболеваниями направляли на самые опасные задания, чтобы отвлечь российских военнослужащих, например, на штурмы позиций, рассказали в российских силовых структурах.

    «По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в »роту смерти», – пояснил ТАСС информатор.

    Он рассказал, что задача таких бойцов – отвлекать на себя огонь противника во время штурма, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

    «Если отправлять на убой некого», командование ВСУ на позиции запросит «смертников» из смежного подразделения. О такой практике, по словам источника, часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    На ВЭФ показали новейший FPV-дрон «Ветер-Х» для СВО

    Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с дальностью от 30 км показали на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 километров благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    Новейший FPV-дрон «Ветер-Х» с воздушным ретранслятором, предназначенный для выполнения задач на дистанциях от 30 км, был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

    Конструкторское бюро «Ветер» сообщило, что дрон уже применяется в рамках спецоперации на Украине.

    В компании отметили, что «Ветер-Х» впервые демонстрируется на ВЭФ и отличается от других FPV-дронов возможностью параллельного использования двух каналов связи – радио и оптики. Новая модель также получила увеличенную раму, что обеспечивает стабильный полет с грузом в любых погодных условиях. Комплекс управления устойчивой связью разработан КБ «Ветер» и может переключать каналы в полете.

    С воздушным ретранслятором и наземной станцией управления «Питон V3» дрон способен выполнять задачи на расстоянии от 30 км. Продолжительность полета с полезной нагрузкой составляет от 25 минут, при использовании двух аккумуляторов – до 50 минут. Дальность полета заявлена от 23 км. В компании подчеркнули, что воздушный ретранслятор произведен на 80% из отечественных компонентов.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, его организатором выступает Фонд Росконгресс. В этом году форум привлек более 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий, на мероприятии проходят свыше 100 тематических сессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые лазеры для борьбы с беспилотниками прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    Министерство обороны отчиталось, что увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Yuyuan Tantian: Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время военного парада в Пекине загрузка пиццерий возле Пентагона резко возросла, Domino's и Papa John's зафиксировали кратный рост заказов.

    Аккаунт Yuyuan Tantian, связанный с государственными СМИ Китая, сообщил в соцсети Weibo, что во время масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, пиццерии Domino's и Papa John's возле Пентагона зафиксировали значительный рост числа заказов, передает РИА «Новости».

    Заказы в Domino's увеличились на 435%, а в Papa John's – на 333%. Рост совпал по времени с началом парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

    В публикации отмечается, что американские СМИ традиционно связывают увеличение количества заказов в пиццериях с переработкой сотрудников Пентагона. Один из пользователей прокомментировал ситуацию так: «Если Пентагон одновременно закажет на вынос пиццу и китайский ракетный комплекс Dongfeng-61, что из них придет первым?». Этот комментарий собрал почти 380 лайков.

    Третьего сентября в Пекине прошел масштабный парад с демонстрацией новых видов вооружения. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и главы других государств. Президент США Дональд Трамп ранее назвал парад очень красивым и признался, что смотрел его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай на параде в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    Над министром обороны США сгустились тучи, поскольку Пита Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем из-за опасений по поводу его связей с Пекином в сфере технологий.

    Комментарии (0)
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    Митволь попросил Путина о помиловании
    ЧФ начал испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

