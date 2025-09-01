Депутат Кузнецов предложил ввести особый порядок приема в школы детей репатриантов

Депутат Кузнецов предложил упростить прием в школы детей репатриантов

Tекст: Ирма Каплан

«Прошу рассмотреть возможность разработки и введения особого порядка принятия в школы для детей, чьи семьи, являются представителями коренных народов Российской Федерации (исторически проживающих на территории Российской Федерации), или имеющих таких родителей», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма депутата Кузнецова.

По его словам, не все русские дети смогли пойти в школы, включая детей репатриантов по государственной программе переселения и русскоязычных семей, прибывших по иным программам, а также детей, чьи родители свободно выбрали связь с Россией.

Кузнецов напомнил, что с 1 апреля 2025 года вступили в силу поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» об обязательном тестировании на знание русского языка. Однако, по словам депутата, свободно говорящие на русском языке дети сталкиваются с непрозрачной процедурой и неясными критериями оценки, а выполненные работы родителям не предоставляются.

Он также обратил внимание на отсутствие четкого перечня необходимых документов для приема, из-за чего родители получают отказы по формулировке «предоставлен неполный пакет».

В результате тысячи русских и детей других коренных народов не смогли начать учебный год со сверстниками, что, по мнению депутата, приобрело системный характер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, проблема репатриации поставила вопрос о критериях «настоящих русских».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить понятие «репатриант», включив в него соотечественников, этнически связанных с народами России.



