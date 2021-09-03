Посол России в Кабуле назвал причины эскалации ситуации вокруг Панджшера

Эскалацию в Панджшере, по мнению движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе – по автономии ряда непуштунских провинций, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Талибы заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшерцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Второе, якобы было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшерцы», – передает РИА «Новости» слова посла.

«И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль (в обострении), – отметил Жирнов.

По его словам, Москва контактирует с талибами, но не вмешивается в дела страны.

«У нас есть рабочие контакты с талибами, в том числе на довольно высоком уровне, мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан... Вот, во всем этом нам помогали талибы. Причем на довольно высоком уровне, в том числе те, которые, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии, ничего. Потому что состав правительства пока не объявлен», – сказал Жирнов.

При этом он подчеркнул, что такие контакты не являются вмешательством в дела Афганистана.

«Мы, естественно... ни в коем случае не вмешиваемся во внутренние дела», – отметил высокопоставленный российский дипломат.

Он добавил также Москва не намерена поставлять оружие новым властям Афганистана.

Ранее Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере.