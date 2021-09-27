Турция отказалась помогать талибам управлять аэропортом Кабула

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27 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 01:28  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
«Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Как уберечь детей от суицида

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нужно объяснять на государственном уровне детям, что обратиться к психологу – это не страшно и не стыдно. За это не посадят в психоневрологический диспансер навечно и никто не будет смеяться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Боксер Усик как символ нормальности

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Феномен Александра Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Новые санкции США против России

Вассерман и право на оружие

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Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Обсуждение: 11 комментариев

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев

Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Турция отказалась помогать талибам управлять аэропортом Кабула

    27 сентября 2021, 00:47

    Текст: Антон Антонов

    Турция и движение «Талибан*» не договорились о присутствии турецких представителей в аэропорту Кабула, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган сообщил, что сейчас «нет вопроса», по которому стороны «достигли договоренности, консенсуса». Он считает, что «нет смысла говорить об этом», Турция «не присутствует в аэропорту», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Президент Турции сообщил, что хотя его страну с Афганистаном связывают исторические отношения, из-за «совершенных ошибок» турецких граждан эвакуировали. При этом в Афганистане создано «неинклюзивное» правительство, которое «не охватывает все различные фракции». Пока ситуация не изменится, Турция «не будет присутствовать в Афганистане», сообщил Эрдоган.

    Напомним, движение «Талибан*» заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам. В начале сентября сообщалось, что технические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта. В конце августа Турция согласилась с предложением талибов* взять управление аэропортом Кабула.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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    Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи
       26 сентября 2021, 19:41
    Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос.

    «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости»

    В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем.

    «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог.

    Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. 

    Коментарии (54)
    Названа вероятная причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
       25 сентября 2021, 12:57
    Фото: Martin Siepmann/Image Broker/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна, сообщили в судоходной компании «Волжское пароходство».

    «Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. Так добавили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.

    «Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен», – добавили в «Волжском пароходстве».

    Стало известно, что российский сухогруз «Русич 10» ходил под флагами Мальты и Германии. Отмечается, что сухогруз построен в 2006 году на «Окской судоверфи». Длина судна составляет 128 метров, ширина 17 метров.

    В 2007 году сухогруз «Русич 10» ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешел под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским.

    Порт приписки Санкт-Петербург. Судовладельцем является российская судоходная компания «Волжское пароходство».

    Ранее береговая охрана Турции сообщила, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкое судно «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор, пострадавших нет. На место столкновения на помощь направлены три спасательных катера и 14 буксиров. Оба сухогруза отшвартовали и поставили на якорь в порту, сообщила береговая охрана Турции.

    Коментарии (14)
    Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии

    24 сентября 2021, 14:05

    Текст: Алина Назарова

    Анкара ожидает от Москвы других подходов в Сирии, заявил президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.

    «В Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», – сказал президент Турции, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

    Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. 

    Коментарии (52)
    Американцы отреагировали на нападение афганцев на военнослужащую США

    25 сентября 2021, 14:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Читатели сайта Fox News с негодованием отреагировали на нападение афганских беженцев на американскую военнослужащую в Нью-Мексико: часть подписчиков уверена, что виной тому стали культурные различия.

    «[Президент США Джо] Байден заполнил самолеты всеми, кто стоял возле аэропорта, чтобы со стороны все выглядело лучше. Все, что они смогли, – это похвастаться количеством эвакуированных на пресс-конференциях», – написал Ofutcn, передает РИА «Новости».

    «Ничего удивительного. А будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не означает, что они изменили свои убеждения и обычаи», – добавил SSr67.

    Пользователь 1PingYes2PingsNo отметил, что некоторые мигранты «видят в Америке Диснейленд для преступников», где можно «взять что угодно без последствий».

    «Если бы все было сделано правильно, их бы спокойно проверили на нашей авиабазе в Афганистане, а не в спешке после того, как мы сбежали оттуда ночью», – поделился рассуждениями msmsuz.

    «Я согласен с заявлением администрацией Байдена, которая категорически отвергла вероятность проникновения в страну кого-либо «вызывающего озабоченность». Они могут так говорить, потому что их ничто и не заботит» – сыронизировал jlshawaz713.

    Напомним, в штате Нью-Мексико на базе Вооруженных сил США несколько афганских беженцев, содержащихся на армейской базе, напали на военнослужащую. ФБР ведет расследование.

    Коментарии (12)
    Беженцы из Афганистана напали на американскую военнослужащую

    25 сентября 2021, 09:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    В штате Нью-Мексико на базе Вооруженных сил США несколько афганских беженцев напали на военнослужащую, сообщают американские СМИ.

    По данным полиции, «ФБР ведет расследование по факту обращения военнослужащей США о нападении на неё группы афганских беженцев», передает RT со ссылкой на ABC News.

    Отмечается, что на базе введены дополнительные меры безопасности, в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимоподдержки.

    Информации о личностях подозреваемых пока нет.

    Ранее в США выявили среди эвакуированных афганцев 44 человека, которые, предположительно, представляют угрозу национальной безопасности страны.

    Напомним, 5 сентября американские ведомства проводили дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев

    Ранее сообщалось, что высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали.

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    Коментарии (35)
    Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России
       25 сентября 2021, 11:44
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Наталья Ануфриева

    Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС.

    «Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик.

    Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

    Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

    Коментарии (22)
    В Конгрессе потребовали отставки Байдена и Харрис из-за Афганистана
       24 сентября 2021, 23:22
    Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Член Палаты представителей Соединенных Штатов от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис из-за нарушения клятвы об обеспечении национальной безопасности США при выводе войск из Афганистана.

    «Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», не обеспечив национальной безопасности США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения, опубликованного на сайте конгрессмена.

    Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана там было оставлено дорогостоящее оборудование, и не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Претензии члена палаты распространяются и на вице-президента Камалу Харрис, на импичменте которой она также настаивает. Как заявила Боберт, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса. Нерешительность и некомпетентность президента США, заявляет Боберт, стоили жизни американцам в Афганистане.

    Напомним, 15 сентября сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки Байдена, глав Госдепартамента США и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана.

    В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующий американской администрации в Афганистане.

    Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.

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    Коментарии (1)
    Эрдоган призвал США вывести войска из Сирии и Ирака по примеру Афганистана

    26 сентября 2021, 21:33

    Текст: Евгения Шестак

    Турция желает, чтобы США вывели свои войска из Сирии и Ирака по афганскому сценарию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу CBS.

    «Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они (США) ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах. Мы можем оставить эти народы, правительства, чтобы они сами принимали решения», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. 

    По его словам, Турция присутствует в Сирии с целью восстановления страны, для строительства 100 тыс. единиц жилья. «Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать», – заявил Эрдоган.

    Эрдоган также выразил надежду, что Турция, Россия, США и Иран смогут коллективно работать над установлением мира в Сирии и Ираке.

    Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

    Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

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    Талибы определились с кандидатами на пост посла в России

    24 сентября 2021, 16:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Движение «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) определило кандидатов на пост посла в Москве, сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

    «Да [определили], но их имена мы объявим после признания», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство наблюдает, что в данный момент делают талибы*, а также отслеживает то, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане.

    До этого Россия излагала на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане: по мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (1)
    Талибы потребовали от Гани вернуть вывезенные деньги

    24 сентября 2021, 08:32

    Текст: Алина Назарова

    Талибы* не требуют выдачи бежавшего президента Ашрафа Гани, но хотят, чтобы он вернул деньги, которые, вероятно, вывез, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

    «Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть. Они принадлежат народу и нашим банкам», –сказал Муджахид, передает РИА «Новости».

    В августе сообщалось, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, а часть средств даже не удалось вывезти из страны. Сам экс-президент заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он готов к аудиту или официальному расследованию под эгидой ООН или любого другого независимого органа.

    В начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (2)
    Названа дата саммита G20 по Афганистану

    26 сентября 2021, 05:53

    Текст: Антон Антонов

    Саммит G20 по Афганистану состоится 28 сентября, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На вопрос о том, когда планируется провести саммит, Вершинин ответил: «28 сентября, насколько я помню, где-то так». Его также спросили, кто будет представлять Россию. Вершинин заявил, что «это еще все в процессе, они должны прислать приглашение», передает ТАСС.

    Напомним, Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. 

    Коментарии (2)
    Эрдоган заявил об ухудшении отношений Турции и США при Байдене

    24 сентября 2021, 15:17

    Текст: Алина Назарова

    Вашингтон увеличил военную поддержку курдским формированиям в Сирии, ни при одном американским лидере ранее не было настолько плохой ситуации, как при нынешнем президенте Джо Байдене, заявил лидер Турции Тайип Эрдоган.

    «Как две страны НАТО Турция и США должны иметь совсем другие отношения. Ни при одном лидере США не было такой (плохой) ситуации. Вашингтон намного больше поддерживает террористов в регионе», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил военное присутствие США в Сирии, выразив мнение, что американские военные находятся в республике только потому, что «там есть нефть».

    Анкара неоднократно обвиняла Вашингтоне в поставках оружия силам самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают связанными с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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    Нарышкин обвинил США в нежелании признавать правду о ситуации в Афганистане

    24 сентября 2021, 15:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    Руководство и спецслужбы США были в курсе ситуации в Афганистане, но не хотели признавать правды о ней, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Нарышкин указал, что ЦРУ «является частью более крупного механизма, и я убежден, что руководство США располагало всеми разведданными о ситуации на земле (в Афганистане) и потенциальных событиях», однако «они не принимали во внимание одну вещь – их собственные возможности, они не хотели смотреть правде в глаза», передает RT.

    «Нам также придется включить страны Запада в этот диалог. Я думаю, что их участие будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями. Это их ответственность – оказать финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни», – подчеркнул он.

    Глава СВР также отметил, что за ситуацию в Афганистане несут ответственность не только ЦРУ, но и Минобороны и Госдеп США. Он подчеркнул, что американцы оставили за собой разрушения, опустошенную экономику, терроризм и возросший трафик оружия и наркотиков.

    «Спецслужбы соседних стран внимательно следят за ситуацией в Афганистане, потому что это касается и их собственной безопасности», – добавил Нарышкин.

    Ранее Россия, Китай и Пакистан договорились с талибами* о контактах в интересах Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан*» запрещено в России как террористическое) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    В Кремле решили не приглашать талибов в Москву

    24 сентября 2021, 13:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    В Кремле наблюдают, что в данный момент делают талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России), а также отслеживают то, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения талибов в Москву.

    Песков заявил, что в Кремле, как и почти во всем мире, предпочитают «самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы* в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», передает РИА «Новости».

    «Мы очень внимательно за всем этим наблюдаем», – подчеркнул он.

    Ранее Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане: по мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».

    До этого Россия, Китай и Пакистан договорились с талибами о контактах в интересах Афганистана.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Талибы объявили о возобновлении рейсов из аэропорта Кабула

    26 сентября 2021, 14:42

    Текст: Дарья Григоренко

    Движение «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам, сообщил представитель МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.

    «Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены, и аэропорт полностью готов к внутренним и международным рейсам, «Исламский эмират Афганистан» (самоназвание политической системы талибов* – прим. ВЗГЛЯД) заверяет все авиакомпании в готовности к сотрудничеству и рассчитывает, что авиакомпании и страны, которые совершали ранее полеты в Кабул, возобновят рейсы», – пояснил Абдул Кахар Балхи, передает РИА «Новости».

    Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики «Талибана*» 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.

    Ранее талибы захотели возобновить авиасообщение с Россией и Турцией.

    Напомним, 13 сентября первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. До этого первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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