Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в аэропорт Кабула

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1 сентября, среда | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 640 долларов за 1 тыс. кубометров
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И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда.
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Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства.
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Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле.
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в аэропорт Кабула
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Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта, сообщил источник в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).
Тажке сообщается, что боевики движения «Талибан» менее чем за сутки до завершения вывода войск США из Афганистана остановили направляющийся в аэропорт Кабула автобус, в котором находились два потенциальных террориста-смертника и взрывчатка.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, талибы остановили автобус рядом с аэропортом и велели пассажирам выйти. Некоторое время спустя боевики дали разрешение продолжить путь.
По словам трех источников в Пентагоне, координация между талибами и американскими военными выходили за рамки, публично обозначенные в минобороны США. Однако источники не смогли подтвердить сведения о предотвращении боевиками теракта рядом с аэропортом, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что в аэропорту Кабула повреждена большая часть оборудования, ведется работа по его восстановлению.
Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе.
«Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова.
Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Байден объявил о завершении эры силового переустройства других стран
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Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации.
«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Пентагон бросил служебных собак в Кабуле
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Американская НКО American Humane, защищающая права животных, осудила американские власти за то, что они не вывезли служебных собак при эвакуации из Афганистана.
«Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов», – цитирует РИА «Новости» главу организации Робина Ганцерта.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
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США захотели укрепить «стратегическое партнерство» с Узбекистаном
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Вашингтон рассчитывает, что отношения стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном станут более прочными, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.
«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Эксперт объяснил отказ США от силового переустройства мира
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«Это признание многополярности мира», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что «уход американцев из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
«Американский истеблишмент понимает, что у него больше нет возможности силовыми методами управлять миром и играть роль мирового полицейского», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, военный и экономический потенциал США постепенно сокращается. «Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Теперь в международных отношениях доминирует многополярность. Поэтому президент США Джо Байден своим заявлением признает объективную реальность», – убежден собеседник.
Однако, как подчеркнул политолог, «Америка не перестанет отстаивать свои интересы, она лишь поменяет методы работы». «В США понимают, что они более не способны силовыми методами навязывать миру свои ценности и интересы. Нужно действовать теми способами, которые лежат в правовой сфере – дипломатией и мягкой силой», – пояснил эксперт.
«Теперь США будет использовать методы, которые и стоят дешевле, и вызывают меньше негативной реакции со стороны остального мира, в отличие от войн, которые Вашингтон вел последние 30 лет», – полагает Дудаков.
По словам эксперта, «также очевидно, что Байден видит Россию и Китай большими геополитическими противниками США». «Большой упор сделан на регионе Юго-Восточной Азии, где американский лидер предполагает усилить давление на Китай. Этим он опять же признает, что мир пришел к многополярности», – резюмировал политолог.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил о том, что «уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
Также Байден заявил о том, что Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. «Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.
«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.
«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
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Захарова ответила на слова Столтенберга перефразированной цитатой Пушкина
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан.
«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», – написала российский дипломат в своем Telegram-канале.
До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО. Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада».
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США бросили в Афганистане спасшего Байдена переводчика
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США не эвакуировали из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури, сообщили СМИ.
Как пишет Wall Street Journal, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.
«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – передает РИА «Новости» слова обращения Мохаммеда к ныне президенту США Джо Байдену.
Как сообщает газета, Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов (движение «Талибан»* признано террористическим и запрещено в РФ), а его многолетние попытки выбраться из Афганистана оказались безуспешными в связи с бюрократическими трудностями. Издание пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.
Ранее Пентагон бросил служебных собак в Кабуле.
В Кандагаре толпы людей начали отмечать конец военного присутствия США
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Толпы людей вышли на улицы Кандагара в Афганистане, они несут белые флаги «Талибана» (движение запрещено в России) и скандируют лозунги, приветствующие окончание военного присутствия США в стране.
Местные жители рассказали РИА «Новости», что среди собравшихся присутствуют талибы, например, боевик Джаббар, который призвал радикальное движение «поблагодарить Бога за то, что наступил мир, оккупация завершилась». По его мнению, теперь необходимо жить в «братстве», поддерживая в стране спокойную обстановку.
Такое же мероприятие прошло в городе Хост. Один из жителей этого города Мохаммад Шах по телефону рассказал агентству, что порадоваться завершению военной миссии США собрались «сотни людей». В Хосте участники «празднования» демонстрировали, наряду с белым талибским флагом, и привычный трехцветный флаг Афганистана, против которого выступают талибы.
Кроме того, вывод войск США приветствовали и ряд бывших афганских чиновников. Экс-министр финансов Афганистана Хазрат Омар Захилвал отметил в Twitter, что произошли «поражение США и НАТО» и «победа талибов».
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Позже стали известны имена нового правительства страны.
Талибы обвинили США в разграблении Афганистана
Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид выразил уверенность, что Вооруженные силы США в течение 20 лет находились на территории Афганистана с целью разграбления природных богатств исламской республики.
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) во вторник провело в Кабуле торжественное заседание по случаю завершения вывода из республики всех иностранных сил. Мероприятие в прямом эфире транслировал местный телеканал Ariana News, передает ТАСС.
«Теперь Афганистан освобожден, и скоро будет сформировано правительство, чтобы государственная система начала работать и решать оставшиеся проблемы и чтобы люди вернулись к нормальной жизни», – заявил заместитель руководителя комиссии «Талибана» (движение запрещено в России) по культуре Ахмадулла Васик.
«Хочу обратиться ко всем жителям нашей страны с призывом не покидать родную землю, а остаться здесь, чтобы внести свой вклад в ее восстановление», – заявил выступивший на мероприятии представитель комиссии по культуре «Талибана» (движение запрещено в России) Анамулла Самангани.
В свою очередь глава политического офиса талибов в Катаре Шахабуддин Делавар призвал страны, закрывшие свои посольства в Кабуле, возобновить работу дипломатических представительств, поскольку теперь «им ничто не угрожает».
Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид пригласил иностранных инвесторов принять участие в восстановлении Афганистана, отметив при этом, что «новые попытки оккупировать афганскую территорию будут абсолютно неприемлемы».
Накануне представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. При этом он отметил, что «Талибан» (движение запрещено в России) намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал восстановление республики «делом совести» государств, принимавших участие в военной операции НАТО на территории Афганистана.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Пентагон объявил о завершении войны в Афганистане
Самая продолжительная для Соединенных Штатов война в Афганистане завершена, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена», – заявил Кирби в интервью CNN, передает ТАСС.
Он добавил, что Пентагон не предполагает роли военных в эвакуации из Афганистана оставшихся американцев.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан: на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Боррель назвал ситуацию в Афганистане «явным поражением Запада»
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) «явным поражением Запада».
«Это точно не победа Запада, <...> это явное поражение Запада», – заявил Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero, подчеркнув, что кризис в Афганистане приведет к «значительному изменению международных отношений», передает ТАСС.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам выразил мнение, что Европа должна «извлечь множество уроков из произошедшего», в частности, понять, каким образом следует выстраивать отношения «со своими союзниками, включая США», и «с той частью планеты, которая отказывается принимать наши (европейские) ценности».
Говоря о «Талибане» (движение запрещено в России), глава дипломатии ЕС исключил возможность его «институционального признания», отметив при этом, что Евросоюз как политический институт не обладает полномочиями по признанию третьих стран, и такие решения его государства-члены принимают самостоятельно. Боррель также выразил мнение, что случившееся является «трагедией и катастрофой» для народа Афганистана.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы».
Боррель также сравнил значимость событий в Афганистане с возвращением Крыма в состав России и назвал произошедшее в Афганистане катастрофой доверия к Западу в мире. При этом он призвал Евросоюз не позволить России и Китаю «взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула». В МИД России на это сказали: «Пусть попробуют». Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил сожаление, что «такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Стали известны имена новых министров Афганистана
Движение «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) определилось с основным составом правительства Афганистана, сообщил источник.
Глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел страны, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.
Сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани назначен главой МВД.
Консультации по созданию нового правительства закончены, об их результатах будет объявлено в ближайшее время, указал собеседник.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Байден советовал хвастаться успехами, независимо «правда это или нет»
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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал афганскому лидеру Ашрафу Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением «Талибан» (запрещено в России) независимо от того, «правда это или нет», следует из расшифровки записи беседы лидеров.
Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане, передает РИА «Новости».
«Мне не нужно рассказывать вам, что в мире и в некоторых частях Афганистана создалось впечатление, я полагаю, что дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с «Талибаном»*... Правда это или нет, есть необходимость продемонстрировать иную картину», – цитирует Байдена Reuters.
Согласно агентству, Байден также советовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев для продвижения военной стратегии и поставить во главе усилий по борьбе с талибами «воина», подразумевая главу Минобороны прошлой администрации Бисмиллу Хана Мохаммади.
Байден сказал Гани, что если выдающиеся политические деятели Афганистана вместе проведут пресс-конференцию, поддерживая новую военную стратегию, «это изменит восприятие, и это изменит очень многое».
Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Байден раскрыл процент брошенных в Афганистане американцев
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Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику, заявил президент США Джо Байден в ходе обращения к нации.
«В итоге 90% американцев в Афганистане, которые хотели уехать, смогли это сделать», – приводит утверждение Байдена ТАСС.
При этом он заверил, что для оставшихся в республике 100-200 американцев «нет крайнего срока» выезда из Афганистана, а власти США верны взятым на себя обязательствам (по вывозу всех американцев из захваченной талибами страны).
По версии американской администрации, с конца июля из Афганистана были вывезены порядка 123 тыс. человек, из них порядка 6 тыс. – американцы.
Накануне Байден в ходе выступления в Белом доме назвал операцию по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана «чрезвычайно успешной».
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме во вторник выразил мнение, что американская операция по эвакуации людей из аэропорта столицы Афганистана якобы была «чрезвычайно успешной».
«Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки. В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран – союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов», – приводит слова Байдена ТАСС.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
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