Маск спрогнозировал завершение дефицита микрочипов в следующем году

Альпинист назвал главную причину гибели туристов на Эльбрусе

Единственная ошибка гидов группы альпинистов, совершающих восхождение на гору Эльбрус, при котором погибли пять человек, в том, что они вовремя не повернули назад, когда начала портиться погода, однако все остальные действия инструкторов в данной ситуации были правильными, сказал газете ВЗГЛЯД шестикратный чемпион СССР по альпинизму, обладатель титула «Снежный барс» Сергей Ефимов.

Организатор восхождения группы альпинистов на Эльбрус Денис Алимов рассказал, что при подъеме группы на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, сначала плохо стало девушке, один из помощников гида начал спускаться с ней вниз, чтобы сбросить высоту. Погода резко ухудшилась, туристке стало хуже, она потеряла сознание и умерла. Как рассказал один из участников восхождения, группа во время спуска заблудилась, люди «сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли», после чего один из участников сломал ногу. Также Алимов сообщил, что во время спуска пришлось заново провешивать перила (веревки для спуска), видимость была около полуметра, тогда погибли еще два человека. Кроме того, чтобы избежать гибели большего количества людей, было принято решение разделить группу на более медленных и быстрых.

«Причиной данной трагедии, конечно, первым делом стала погода. Как я понимаю, прогноз был известен заранее, штормовое предупреждение было, но на него вовремя не среагировали. Ну а действия самих гидов во время происшествия я оцениваю как абсолютно правильные, когда они разделялись на группы, спускали девушку, которой стало плохо и так далее. То есть единственная ошибка в том, что они вовремя не повернули, если у них было штормовое предупреждение. Если предупреждения о непогоде не было, то вообще все правильно сделали», – говорит Ефимов.

Он объясняет, что обморожение альпинисты получили скорее всего на такие участки тела, как лицо и руки, пока спускались, что в такой ситуации было практически неизбежно – время от времени приходится снимать перчатки и очки, чтобы что-то посмотреть, например, в GPS-навигаторе. К тому же на момент спуска была не только минусовая температура – 20 градусов ниже нуля, но и сильный ветер (в ходе спасательной операции его скорость достигала до 70 м/с). Экипировка инструкторов и туристов, насколько альпинист мог заметить, была хорошей, соответствующая данным условиям. Кроме того, он подчеркивает, что, как правило, наличие специализированной одежды у всех членов группы проверяется до восхождения.

«Могу предположить, что у девушки, которая умерла, была недостаточно хорошая физическая подготовка, возможно, изначальные проблемы с сердцем. Поэтому организм просто мог не выдержать такого давления из-за непогоды. Но сам по себе Эльбрус – не сложный маршрут, туда может зайти любой человек, который до этого побегал, потренировался физически и прошел небольшую подготовку по хождению по льду и снегу. Но это при условии, что будет хорошая погода. А так самая большая беда на Эльбрусе – непогода, потому что сразу теряется видимость, очень большая высота (более пяти тысяч метров), ветер, снег, а также давление резко падает – при такой погоде по давлению можно на километр выше оказаться», – рассказывает эксперт.

Также собеседник подчеркивает, что перед восхождением на такую высокую точку, как Эльбрус, должны пройти сначала акклиматизацию: сначала люди приезжают, поднимаются на высоту (на Эльбрусе обычно ночуют на высоте 4200 метров), затем спускаются вниз, а через два дня начинается восхождение. Однако, судя по тому, что практически все дошли до высоты 5400 метров, данное условие было соблюдено, иначе, по словам альпиниста, люди просто не смогли бы подняться.

«Когда на Эльбрусе дует такой ветер со снегом, все тропы заметает, поэтому для того, чтобы не потеряться, для подъема наверх либо ставят вешки (специальные длинные колышки), либо идут по GPS, с ним хоть в темноте можно спускаться. Но у них там был такой ветер, что в двух метрах ничего не было видно. А поскольку склоны очень крутые, тропы не видно, они могли спокойно заблудиться», – считает Ефимов.

Травмы в такой ситуации, особенно в зонах бутылочного льда, также происходят часто, продолжает собеседник, потому что предотвратить их, особенно когда идет большая группа, очень сложно при такой плохой видимости.

«Чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, необходимо в первую очередь внимательнее относиться к погоде. То есть, помимо прогноза метеослужб, нужно еще и обращать внимание на косвенные признаки: смотреть на облака, опираться на собственные ощущения и так далее. Опытные люди могут даже без прогноза, посмотрев на небо, понять, что сейчас непогода. Вообще это довольно частое явление на Эльбрусе», – объясняет альпинист.

Специалист рассказывает, что в советское время во время непогоды специальные службы полностью закрывали весь район – все восхождения в этот момент были запрещены. Причем ни на такие высокие горы, как Эльбрус, ни на близлежащий круг. Сейчас же такого распоряжения нет

«Как все происходит: приходит группа, регистрируется в МЧС, что они идут туда-то, туда-то, говорят, когда идут и так далее. При непогоде МЧС должно их предупреждать. Однако запрета никакого нет, и не уверен, что его можно ввести по закону. Люди свободные – идут куда хотят. Тут уже принимают решение гиды и принимающая сторона, кто туристов туда ведет», – заключил Ефимов, добавив, что возможно следует подумать о более жестком контроле при восхождениях.

Вечером 23 сентября группа, которая находилась на Эльбрусе на высоте 5400 метров, запросила помощь. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что на Эльбрусе альпинисты столкнулись с погодной аномалией «черная метель». По его словам, при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура доходит до минус 50 градусов, люди в такую погоду могут переохладиться и обморозиться за 5-10 минут.