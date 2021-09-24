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Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму
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Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС.
«Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич.
Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат.
Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов.
За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.
Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», передает РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган напомнил, что «10 лет прошло с начала гуманитарной катастрофы в Сирии». По его словам, «Турция открыла двери миллионам сирийских беженцев», а также была «единственной страной НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу». Мировое сообщество не должно допустить, чтобы сирийский кризис продолжался еще 10 лет, заявил он.
Эрдоган назвал позором для человечества «вакцинный национализм», при котором богатые страны не делятся с бедными вакцинами от коронавируса. Он считает, что человечество «не смогло выдержать экзамен, устроенный пандемией, которая показала, что мы находимся в одной лодке». По его словам, в ближайшее время турецкая вакцина от коронавируса Turkovac станет «достоянием турецкого народа и всего человечества».
Также он сообщил, что Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Как заявил Эрдоган, его страна никогда «не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву». По его мнению, «наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы», передает ТАСС.
Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму
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«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму.
«Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию».
В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги».
«Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона».
Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Появилось видео массовой драки со стрельбой на заправке в Крыму
Массовая драка на автозаправочной станции в Евпатории, где задержали 58 человек, попала на видео.
В драке участвовали около 30 человек, после первых выстрелов на место приехали полицейские, они задержали нарушителей, сообщает RT в своем Telegram-канале.
По данным канала, никто не пострадал, у участников конфликта изъяли восемь единиц травматического оружия.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на АЗС в Крыму полицейские задержали 58 человек.
В Совфеде обратили внимание на попытки создания в Крыму этнических преступных групп
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«Нас очень беспокоят участившиеся столкновения между представителями разных национальностей в Крыму. Раньше здесь такого не было. Надо разбираться, в чем тут дело», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Евпатории полиция задержала более полусотни участников массовой драки.
«Мы отмечаем попытки создать на полуострове преступные группировки по этническому признаку. Но я абсолютно уверен, что правоохранительные органы Крыма пресекут эти вещи на корню, без оглядки на лидеров национальных сообществ», – подчеркнул член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером на одной из автозаправочных станций в Евпатории произошла массовая драка. Прибывшая на место полиция задержала 58 участников, у некоторых было изъято травматическое оружие, сообщает МВД. В Сети появилось видео задержания участников конфликта. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет», – говорится в сообщении. Все задержанные – жители Симферополя, Сакского района и Евпатории.
«По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует», – пишет «Газета.ру». Как сообщили в региональном управлении министерства, продолжается проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело.
Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Евпаторийского горсовета Эльдар Ибрагимов, произошел обычный бытовой конфликт двух человек, причем один из них был уроженцем Чеченской Республики, а другой – вообще иностранцем, гражданином Азербайджана. «Сама их драка произошла еще в Симферополе, после нее азербайджанец попал в больницу. После этого стороны назначили встречу на АЗС в Евпатории, чтобы «разобраться». О представителях Чечни многие думают, что они – грозные и опасные. Поэтому местные жители чуть-чуть «переоценили» опасность и на назначенной встрече четырех чеченцев встретили около 60 местных жителей», – пояснил собеседник. Причем, по словам депутата, у крымчан был интернациональный состав: и славяне, и армяне, и крымские татары. «Просто вступились крымчане за крымчан», – добавил Ибрагимов.
При этом сами участники конфликта не хотят официально жаловаться в правоохранительные органы на своих оппонентов, они пытаются помириться, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин.
Напомним, 23 июля в центре Симферополя также произошла массовая драка молодых людей, в которой, предположительно, участвовали выходцы с Кавказа.
Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла»
Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных.
«На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.
Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.
«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».
Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.
Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При том, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.
Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».
Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».
Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
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Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции
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«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова.
«Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России так же, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту, и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог.
Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник.
«Поэтому Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог.
«Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар».
Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму.
В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о непризнании Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Крыму ответили русской пословицей на слова Эрдогана о непризнании полуострова
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Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве.
«Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – сказал РИА «Новости» Цеков.
По его словам, Крым веками был связан с Россией, он является колыбелью русского православия. Он отметил, что это регион, где проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота. Цеков подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно.
«Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», – подчеркнул сенатор.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Турции объяснили слова Эрдогана о Крыме
Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet.
Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости».
Эрдоган же руководствуется национальными интересами США, при этом пренебрегая собственные интересы Турции.
Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов
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Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
«Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме
В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК.
КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком.
Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%)
Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.
Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу.
Пушков оценил возможность непризнания итогов российских выборов на Западе
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«Это означало бы политическую войну и практически полное прекращение контактов ЕС с Россией. Думаю, это нереально», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя кампанию со стороны Запада по дискредитации выборов в России и угрозы непризнания их результатов.
«Есть только один документ, который призывает страны ЕС не признать наши выборы в Госдуму в случае выявленных нарушений международного права. Это резолюция Европарламента от 16 сентября текущего года. Но она носит рекомендательный характер», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Кроме того, – подчеркнул сенатор, – нет поводов для заявлений о нарушениях международного права во время проведения выборов». Пушков убежден, что «со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут».
«Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году», – напомнил собеседник.
«Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально, – полагает Пушков. – А раз нет конкретных решений со стороны Запада, то и реагировать России тут пока не на что».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей.
Также она отметила, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию».
Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.
Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России.
В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ.
16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%
В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму
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Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии.
«Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму.
Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России».
В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».