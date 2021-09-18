Европарламент сделал хамскую попытку расколоть российское общество

Крайне резкую реакцию среди российских официальных лиц вызвал принятый накануне доклад Европарламента. Оно и неудивительно: документ ставит под сомнение легитимность начавшихся выборов в Госдуму и прямо призывает воспитывать среди россиян «пятую колонну» для смены политического режима. Зачем евродепутаты пошли на столь явную провокацию?

В Советском Союзе бытовал такой анекдот. «Во время старта взорвался американский космический шаттл. Весь мир послал американскому правительству телеграммы с соболезнованиями. Первой пришла телеграмма от Советского Союза – за 15 минут до старта шаттла».

Если бы сейчас этот анекдот рассказали депутатам Европарламента, они вряд ли посмеялись бы – ведь для них подобный подход является нормой. По крайней мере, в отношени России. Так, за сутки до начала выборов в Госдуму Европейский парламент (ЕП) принимает антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». И этот доклад становится основой для рекомендации Еврокомиссии по выстраиванию новых отношений с Россией. Да, речь идет именно о не имеющих обязательности рекомендациях – однако значительная часть из них вполне может быть принята к исполнению.

И среди них не только призыв не признавать российские выборы. Депутаты, кроме того, требуют обеспечить европейское единство перед лицом «российской угрозы» – чтобы никакая Германия впредь не нарушала партийную дисциплину реализацией двусторонних проектов с РФ. Вместо этого весь ЕС должен об руку с НАТО «сдерживать российскую агрессию» – в том числе и в странах, находящихся к востоку от Евросоюза.

Любые угрозы в отношении стран Восточного партнерства (той же Украины) должны быть, по мнению ЕП, парированы готовностью исключить Россию из системы SWIFT и прекратить импорт российских углеводородов (видимо, европарламентариям стало любопытно, до каких показателей вырастет цена на газ в ЕС). А если уж вести диалог с Кремлем, то, по мнению авторов доклада, лишь в отдельных вопросах и для подготовки «транзита России» в нужном ЕС направлении.

В понимании депутатов, с Москвой договориться нельзя, ведь цели внешней политики российского руководства якобы не подразумевают компромиссы с Западом. Среди этих целей называют возврат под контроль территорий, потерянных после распада СССР; неуважение к суверенитету слабых; использование энергоресурсов для шантажа; подрыв идеи либеральной демократии; отказ от принципов международного права. Да и вообще, по их словам, новая стратегия национальной безопасности РФ подчеркивает «фундаментальную и системную несовместимость социо-политических систем России и Запада».

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Вместо этого депутаты предлагают Европейскому Союзу применять двухвекторный подход: с одной стороны – «остановить внешнюю агрессию и внутренние репрессии Кремля», а с другой – «найти общий язык с россиянами и помочь им построить альтернативное будущее, которое принесет выгоду всем народам на европейском континенте, в том числе и российскому». Европейских коллег не смущает, что в первую очередь выгода должна быть для российского народа, поскольку, как верно отмечает сенатор Андрей Климов, Европарламент «призывает к внешнему управлению Россией». То есть их рекомендации касаются акций «против режима президента Путина, его преступных деяний и антидемократической политики», тогда как ЕС должен в то же время «донести до граждан Российской Федерации готовность Евросоюза учитывать их интересы».

В докладе даже прописываются методы донесения. Среди них – ослабление визового режима с РФ; работа с российскими образовательными учреждениями с возможностями прямого найма самых перспективных на работу в ЕС; финансовая и техническая поддержка профсоюзов, НПО, средств массовой информации. Самый интересный же пункт – целевая подготовка в европейских вузах россиян, которые потом должны вернуться в Россию и заняться ее «демократической трансформацией».

Однако, по мнению ряда экспертов, попытки европейских элит расколоть российское общество и государство не просто безнадежно опоздали, но и стали вредны для самого Евросоюза. Как институтов ЕС, так и с точки зрения реализации долгосрочных планов Европы в отношении российского общества.

«Сами авторы документа хорошо осознают, что никакого прямого диалога с российским народом у них быть не может, поэтому в сухом остатке остается очень провокативное по содержанию выступление против российских властей и, вероятно, надежда, что критическая масса подобных демаршей в перспективе сможет спровоцировать Россию вновь на выход из режима сотрудничества с европейскими институтами. В частности, еще недавно был заморожен диалог в рамках Совета Европы и где-то есть надежда, что история может повториться, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Однако такой подход не только антироссийский, но в не меньшей степени антиевропейский. Европейские институты попросту исключаются из общения, тогда как с большинством европейских столиц у Москвы продолжается конструктивный и, зачастую, весьма позитивный диалог».

При этом вредная для ЕС «антиевропейскость» выражается не только в игнорировании институтов ЕС, но и в размывании привлекательного образа Европы как таковой – основы всей западной стратегии «мягкой силы» по промыванию мозгов отечественным гражданам. Весьма показательным в этом плане является опрос ВЦИОМ на тему «Как, на Ваш взгляд, должна строить свои отношения Россия с Европейским союзом?». Доля тех, кто считал, что России нужно стремиться стать полноправным членом ЕС (то есть считал Европу если уж не идеалом, то образцом для подражания) сократилась в четыре раза – с 36% в 2008 году до 9% в 2020-м. И с этими людьми Евросоюзу будет уже крайне непросто найти общий язык, ведь даже в тексте доклада авторы не смогли выдержать уважительный тон к России, ее интересам и той политике, которая поддерживается львиной долей российского населения.

Собственно, Москва заявила, что рекомендации доклада не примет, да и вообще всерьез его не рассматривает. «Суть этого документа может только вызывать сожаление. К нашему великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторые политики высказывались жестче и уничижительнее. «В данном случае Европарламент присваивает себе то, что не является его компетенцией. Мы эти оценки принимать во внимание не собираемся. Все остается на той бумаге, на которой эти рекомендации написаны», – говорит вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Впрочем, по мнению ряда экспертов, позиция Москвы евродепутатам не важна. Ведь доклад они принимали прежде всего для себя, в своих интересах. Как финансовых, так и политических. «Одной из целей публикации доклада является банальное желание ряда восточноевропейских стран сохранить свою нишу в отношениях с Россией. Литва устраивает регулярные встречи людей, считающих себя оппозиционными политиками, Латвия пытается играть на пропагандистском поле в русскоязычном пространстве и т.д. По сути, другие форматы участия в отношениях России и Запада для этих стран недоступны.

Хотя наверняка европейские депутаты и стоящие за ними лоббисты понимают, что сейчас крайне сложно оказывать финансовую поддержку их агентам влияния в России – отечественные власти сделали максимально прозрачной систему финансирования политических сил, максимально затруднено финансирование НКО из-за рубежа. Поэтому схема будет такая: Европарламент принимает резолюцию, соответствующие силы получают финансирование под задачу поддержки гражданского общества в РФ, после чего деньги пилят и отчитываются о том, что потраченные средства не смогли привести к видимому результату потому, что финансировать гражданское общество очень сложно», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Конечно, далеко не все депутаты в Европейском парламенте заражены антироссийским безумием и/или зарабатывают на русофобии. Некоторым предложенный доклад и планы по стимулированию конфликта с Москвой, мягко говоря, не понравились.

«Пора перестать слушать американцев. Европа – это наш континент. Европа имеет право сделать выбор в пользу хороших отношений с Российской Федерацией», – заявил в ходе рассмотрения доклада представитель Словакии Милан Ухрик. «На самом деле, это ксенофобская тирада. Большая часть информации является ложной, вводящей в заблуждение и односторонней», – охарактеризовала доклад евродепутат от Ирландии Клэр Дэйли. «У части евродепутатов можно собрать остатки здравого смысла», –резюмирует постпред России при ЕС Виталий Чижов.

К сожалению, пока эта часть сравнительно мала, и даже очевидный провал санкционной политики против России не побудил большинство депутатов признать очевидное и перейти от оскорблений и санкций к переговорам и компромиссам. Скорее наоборот, для них поражение стало поводом для поиска способов реванша – иногда весьма сомнительных даже с точки зрения европейских элит.

Так, около 40 евродепутатов от Польши и Балтии обратились в Европейскую комиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома – мол, из-за действий российской компании цены на газ на европейских биржах пробили все возможные потолки.

«В росте цен виноваты многие факторы. И действия европейских компаний, которые не озаботились пополнить подземные газохранилища перед зимой. И паника на рынке. И, наконец, поставщики СПГ, которые в большей своей массе не смогли покрыть дефицит газа в Европе, поскольку отправляли его на премиальные восточноазиатские рынки. Вина Газпрома тоже есть – но она лишь в том, что компания не стала резервировать дополнительные объемы по прокачке газа через Украину, просто сосредоточившись на выполнении текущих контрактных обязательств, – говорит газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. – Однако в позиции поляков и прибалтов есть своя логика. Их основная задача теперь доказать, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Ведь в этом случае Германия вынуждена будет выполнить обязательства, взятые в рамках договоренностей Ангелы Меркель и Джозефа Байдена, и ввести санкции против Северного потока – 2».

Очередная провокация Европарламента – крайняя, но далеко не последняя. И она является прямым свидетельством того, что у Запада сдают нервы – предыдущие попытки дискредитировать начавшиеся в России парламентские выборы не удались. Именно поэтому их еще объявления результатов и пытаются объявить «сфальсифицированными». Что ж – если Западу так не нравятся российские выборы, российский суверенитет и российская политическая система, значит, они действительно доказывают свою эффективность.