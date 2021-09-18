Взгляд
18 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 16:22  |  vz.ru
Разделы

Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европу требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайне мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
Перейти в раздел…

Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
Перейти в раздел…

Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
Перейти в раздел…

Европарламент сделал хамскую попытку расколоть российское общество

Европарламент становится гнездом русофобии Adrien Nowak/Reuters
Крайне резкую реакцию среди российских официальных лиц вызвал принятый накануне доклад Европарламента. Оно и неудивительно: документ ставит под сомнение легитимность начавшихся выборов в Госдуму и прямо призывает воспитывать среди россиян «пятую колонну» для смены политического режима. Зачем евродепутаты пошли на столь явную провокацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас – нужны ли нам такие подачи? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

Перейти в раздел…

Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
Подробности...

С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
Подробности...

В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
  • Да

  • Нет

  • Еще не решил
Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Гидросамолет упал в болото в ХМАО
    Талибы изменили систему управления в Афганистане Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке На Украине заподозрили Россию в желании «заморозить» ЕС из-за «Северного потока – 2» Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой
    Премьер Грузии поблагодарил Киев за выдачу «саакашвилевского садиста» В США назвали главный козырь российского Су-25 Американцев возмутил «ошибочный» удар военных США по Кабулу Девятиклассница засудила школу за избиение в Новосибирске
    На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ Минкультуры отказало в прокате фильму «Искушение» Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко Мясников назвал основные ошибки гипертоников

    другое число


    Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования

    пункты пропуска


    США призвали Россию изменить решение по мандату наблюдателей ОБСЕ

    пятикратная чемпионка


    Карпов отреагировал на иск грузинской шахматистки против Netflix

    Видео

    выборы 2024 года


    Возвращение Трампа погубит Америку

    зима близко


    В Европе появилась первая жертва газового кризиса

    американские IT-гиганты


    Apple и Google заставят исполнять законы России

    оборонный альянс


    США создали военный блок против Китая, унизив Францию

    региональные проблемы


    Наследие СССР прощается с родиной Ильича

    массы нелегалов


    Денис Фисенко: Современный мир – это война

    научный пересмотр статуса


    Игорь Мальцев: Человечество сознательно сажают на траву

    голосуй с пользой


    Максим Соколов: Над либералами надругались с помощью УГ

    на ваш взгляд


    Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?

    Европарламент сделал хамскую попытку расколоть российское общество

    Европарламент становится гнездом русофобии    18 сентября 2021, 16:00
    Фото: Adrien Nowak/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Крайне резкую реакцию среди российских официальных лиц вызвал принятый накануне доклад Европарламента. Оно и неудивительно: документ ставит под сомнение легитимность начавшихся выборов в Госдуму и прямо призывает воспитывать среди россиян «пятую колонну» для смены политического режима. Зачем евродепутаты пошли на столь явную провокацию?

    В Советском Союзе бытовал такой анекдот. «Во время старта взорвался американский космический шаттл. Весь мир послал американскому правительству телеграммы с соболезнованиями. Первой пришла телеграмма от Советского Союза – за 15 минут до старта шаттла».

    Если бы сейчас этот анекдот рассказали депутатам Европарламента, они вряд ли посмеялись бы – ведь для них подобный подход является нормой. По крайней мере, в отношени России. Так, за сутки до начала выборов в Госдуму Европейский парламент (ЕП) принимает антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». И этот доклад становится основой для рекомендации Еврокомиссии по выстраиванию новых отношений с Россией. Да, речь идет именно о не имеющих обязательности рекомендациях – однако значительная часть из них вполне может быть принята к исполнению.

    И среди них не только призыв не признавать российские выборы. Депутаты, кроме того, требуют обеспечить европейское единство перед лицом «российской угрозы» – чтобы никакая Германия впредь не нарушала партийную дисциплину реализацией двусторонних проектов с РФ. Вместо этого весь ЕС должен об руку с НАТО «сдерживать российскую агрессию» – в том числе и в странах, находящихся к востоку от Евросоюза.

    Любые угрозы в отношении стран Восточного партнерства (той же Украины) должны быть, по мнению ЕП, парированы готовностью исключить Россию из системы SWIFT и прекратить импорт российских углеводородов (видимо, европарламентариям стало любопытно, до каких показателей вырастет цена на газ в ЕС). А если уж вести диалог с Кремлем, то, по мнению авторов доклада, лишь в отдельных вопросах и для подготовки «транзита России» в нужном ЕС направлении.

    В понимании депутатов, с Москвой договориться нельзя, ведь цели внешней политики российского руководства якобы не подразумевают компромиссы с Западом. Среди этих целей называют возврат под контроль территорий, потерянных после распада СССР; неуважение к суверенитету слабых; использование энергоресурсов для шантажа; подрыв идеи либеральной демократии; отказ от принципов международного права. Да и вообще, по их словам, новая стратегия национальной безопасности РФ подчеркивает «фундаментальную и системную несовместимость социо-политических систем России и Запада».

    Вместо этого депутаты предлагают Европейскому Союзу применять двухвекторный подход: с одной стороны – «остановить внешнюю агрессию и внутренние репрессии Кремля», а с другой – «найти общий язык с россиянами и помочь им построить альтернативное будущее, которое принесет выгоду всем народам на европейском континенте, в том числе и российскому». Европейских коллег не смущает, что в первую очередь выгода должна быть для российского народа, поскольку, как верно отмечает сенатор Андрей Климов, Европарламент «призывает к внешнему управлению Россией». То есть их рекомендации касаются акций «против режима президента Путина, его преступных деяний и антидемократической политики», тогда как ЕС должен в то же время «донести до граждан Российской Федерации готовность Евросоюза учитывать их интересы».

    В докладе даже прописываются методы донесения. Среди них – ослабление визового режима с РФ; работа с российскими образовательными учреждениями с возможностями прямого найма самых перспективных на работу в ЕС; финансовая и техническая поддержка профсоюзов, НПО, средств массовой информации. Самый интересный же пункт – целевая подготовка в европейских вузах россиян, которые потом должны вернуться в Россию и заняться ее «демократической трансформацией».

    Однако, по мнению ряда экспертов, попытки европейских элит расколоть российское общество и государство не просто безнадежно опоздали, но и стали вредны для самого Евросоюза. Как институтов ЕС, так и с точки зрения реализации долгосрочных планов Европы в отношении российского общества.

    «Сами авторы документа хорошо осознают, что никакого прямого диалога с российским народом у них быть не может, поэтому в сухом остатке остается очень провокативное по содержанию выступление против российских властей и, вероятно, надежда, что критическая масса подобных демаршей в перспективе сможет спровоцировать Россию вновь на выход из режима сотрудничества с европейскими институтами. В частности, еще недавно был заморожен диалог в рамках Совета Европы и где-то есть надежда, что история может повториться, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – Однако такой подход не только антироссийский, но в не меньшей степени антиевропейский. Европейские институты попросту исключаются из общения, тогда как с большинством европейских столиц у Москвы продолжается конструктивный и, зачастую, весьма позитивный диалог».

    При этом вредная для ЕС «антиевропейскость» выражается не только в игнорировании институтов ЕС, но и в размывании привлекательного образа Европы как таковой – основы всей западной стратегии «мягкой силы» по промыванию мозгов отечественным гражданам. Весьма показательным в этом плане является опрос ВЦИОМ на тему «Как, на Ваш взгляд, должна строить свои отношения Россия с Европейским союзом?». Доля тех, кто считал, что России нужно стремиться стать полноправным членом ЕС (то есть считал Европу если уж не идеалом, то образцом для подражания) сократилась в четыре раза – с 36% в 2008 году до 9% в 2020-м. И с этими людьми Евросоюзу будет уже крайне непросто найти общий язык, ведь даже в тексте доклада авторы не смогли выдержать уважительный тон к России, ее интересам и той политике, которая поддерживается львиной долей российского населения.

    Собственно, Москва заявила, что рекомендации доклада не примет, да и вообще всерьез его не рассматривает. «Суть этого документа может только вызывать сожаление. К нашему великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Некоторые политики высказывались жестче и уничижительнее. «В данном случае Европарламент присваивает себе то, что не является его компетенцией. Мы эти оценки принимать во внимание не собираемся. Все остается на той бумаге, на которой эти рекомендации написаны», – говорит вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Впрочем, по мнению ряда экспертов, позиция Москвы евродепутатам не важна. Ведь доклад они принимали прежде всего для себя, в своих интересах. Как финансовых, так и политических. «Одной из целей публикации доклада является банальное желание ряда восточноевропейских стран сохранить свою нишу в отношениях с Россией. Литва устраивает регулярные встречи людей, считающих себя оппозиционными политиками, Латвия пытается играть на пропагандистском поле в русскоязычном пространстве и т.д. По сути, другие форматы участия в отношениях России и Запада для этих стран недоступны.

    Хотя наверняка европейские депутаты и стоящие за ними лоббисты понимают, что сейчас крайне сложно оказывать финансовую поддержку их агентам влияния в России – отечественные власти сделали максимально прозрачной систему финансирования политических сил, максимально затруднено финансирование НКО из-за рубежа. Поэтому схема будет такая: Европарламент принимает резолюцию, соответствующие силы получают финансирование под задачу поддержки гражданского общества в РФ, после чего деньги пилят и отчитываются о том, что потраченные средства не смогли привести к видимому результату потому, что финансировать гражданское общество очень сложно», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Конечно, далеко не все депутаты в Европейском парламенте заражены антироссийским безумием и/или зарабатывают на русофобии. Некоторым предложенный доклад и планы по стимулированию конфликта с Москвой, мягко говоря, не понравились.

    «Пора перестать слушать американцев. Европа – это наш континент. Европа имеет право сделать выбор в пользу хороших отношений с Российской Федерацией», – заявил в ходе рассмотрения доклада представитель Словакии Милан Ухрик. «На самом деле, это ксенофобская тирада. Большая часть информации является ложной, вводящей в заблуждение и односторонней», – охарактеризовала доклад евродепутат от Ирландии Клэр Дэйли. «У части евродепутатов можно собрать остатки здравого смысла», –резюмирует постпред России при ЕС Виталий Чижов.

    К сожалению, пока эта часть сравнительно мала, и даже очевидный провал санкционной политики против России не побудил большинство депутатов признать очевидное и перейти от оскорблений и санкций к переговорам и компромиссам. Скорее наоборот, для них поражение стало поводом для поиска способов реванша – иногда весьма сомнительных даже с точки зрения европейских элит.

    Так, около 40 евродепутатов от Польши и Балтии обратились в Европейскую комиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома – мол, из-за действий российской компании цены на газ на европейских биржах пробили все возможные потолки.

    «В росте цен виноваты многие факторы. И действия европейских компаний, которые не озаботились пополнить подземные газохранилища перед зимой. И паника на рынке. И, наконец, поставщики СПГ, которые в большей своей массе не смогли покрыть дефицит газа в Европе, поскольку отправляли его на премиальные восточноазиатские рынки. Вина Газпрома тоже есть – но она лишь в том, что компания не стала резервировать дополнительные объемы по прокачке газа через Украину, просто сосредоточившись на выполнении текущих контрактных обязательств, – говорит газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. – Однако в позиции поляков и прибалтов есть своя логика. Их основная задача теперь доказать, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Ведь в этом случае Германия вынуждена будет выполнить обязательства, взятые в рамках договоренностей Ангелы Меркель и Джозефа Байдена, и ввести санкции против Северного потока – 2».

    Очередная провокация Европарламента – крайняя, но далеко не последняя. И она является прямым свидетельством того, что у Запада сдают нервы – предыдущие попытки дискредитировать начавшиеся в России парламентские выборы не удались. Именно поэтому их еще объявления результатов и пытаются объявить «сфальсифицированными». Что ж – если Западу так не нравятся российские выборы, российский суверенитет и российская политическая система, значит, они действительно доказывают свою эффективность.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •