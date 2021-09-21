ЕР победила на выборах в Госдуму в Калининградской области Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами 21 сентября 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Страны Евросоюза своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрозами введения санкций предпринимали попытки запугивания России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». «Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания», – приводит слова Захаровой ТАСС. В связи с этим дипломат напомнила, что 16 сентября (за день до начала голосования) Европарламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов». «Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что подготовка к этому витку запугивания со стороны ЕС началась задолго и до самих выборов, и до этого доклада Европарламента. В этой связи она напомнила, что заявления о намерении не признавать выборы в России делались комитетом по международным делам ЕС еще в июле. «И когда перед выборами люди, наделенные властью, представляющие в Европарламенте как бы свои страны и народы, потому что они не представляют интересы этих стран и народов, они представляют интересы тех лоббистских групп, которые им отправили такие методички, говорят о санкциях и это происходит до выборов, то как это можно по-другому квалифицировать?» – резюмировала Захарова. Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму Европарламент принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад Европарламента классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем 20 сентября 2021, 15:21

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе. Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости». «На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978. Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией. «Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он. При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева. «Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он. Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать». Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 20 сентября 2021, 15:06

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство. «Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», – сказала Памфилова. По итогам обработки 99,72% протоколов «Единая Россия» получает на выборах 49,84% голосов. Представители ЕР одерживают победу в 198 одномандатных округах. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году «Единая Россия» получила 54,19% голосов избирателей (в общей сложности партия получила 343 мандата депутатов из 450 с учетом победы одномандатников в своих округах, при этом КПРФ получила 43 кресла, ЛДПР – 40, «Справедливая Россия» - 23, «Родина» - 1). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов 20 сентября 2021, 07:56

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме 20 сентября 2021, 09:52

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости». Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов. По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний. Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму 20 сентября 2021, 13:45

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК. Майданов, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в 122-м округе (Московская область), опережая кандидата от КПРФ более чем на 20%, передает ТАСС. Самовыдвиженец Певцов после обработки 98,98% протоколов в 200-м округе (Москва) получает 38,29% голосов. Кандидат от коммунистов отстает от него более чем на 12%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов 20 сентября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг 20 сентября 2021, 18:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. «Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано о том, что в Евросоюзе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей. По словам Захаровой, «в этом году прогнозируется разрастание немецкого парламента, так как с 2012 года в Германии применяется система распределения «сверхпропорциональных» и «дополнительных» мандатов». «В России выборы в Государственную Думу 2021 года мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств», – подчеркнула она. «И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии?», - спрашивает Захарова. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. МИД КНР оценил результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 16:51 Текст: Елена Мирошниченко

Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают волю российского народа, Китай и дальше будет поддерживать Россию в выборе своего пути развития, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Мы обратили внимание, что выборы в Государственную Думу России прошли успешно. Выборы в Госдуму являются важным событием в политической жизни России, и результаты выборов отражают волю российского народа», – приводит его слова со ссылкой на сайт МИД КНР РИА «Новости». По словам представителя МИД КНР, будучи стратегическим партнером России, «Китай неизменно будет твердо поддерживать российский народ в самостоятельном выборе своего пути развития». Также он заявил, что Китай готов после формирования нового состава Госдумы России углублять межпартийные связи и сотрудничество законодательных органов двух стран. «После формирования нового созыва Госдумы России Китай готов продолжить углублять сотрудничество законодательных органов двух стран и продвигать двусторонние межпартийные связи», – заявил дипломат. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов 20 сентября 2021, 09:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 12:08 Текст: Евгения Шестак

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. «По итогам «Единая Россия» получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, «Справедливая Россия – За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%», – цитирует РИА «Новости» Малышева. По его словам, явка на выборах составила 49,75%. С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. Ранее сообщалось, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов. На выборах в Госдуму подсчитали 95% протоколов 20 сентября 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Минченко оценил предварительные итоги выборов в Госдуму 20 сентября 2021, 11:12

Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Гадать о том, пройдут «Новые люди» в Госдуму или нет, абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – они либо встретятся, либо нет. А вот Жириновский совершил подвиг», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя предварительные результаты голосования. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, выборы в России прошли достаточно спокойно. Также собеседник указал на точность прогнозов социологических служб. «Социологи из ВЦИОМ и ИНСОМАР в преддверии проведения голосования обозначили довольно точные прогнозы, в результате голоса распределяются примерно в том диапазоне, что и предполагалось», – пояснил он. Что касается партии ЛДПР, которая предварительно показала худший результат, чем на предыдущих выборах, то, по мнению Минченко, это не неудача, а прорыв. «Всю предвыборную кампанию тащил на себе лично Владимир Жириновский. В свои 75 лет он совершил подвиг», – считает эксперт. Также политолог указал на то, что большой вопрос этих выборов – пройдет ли партия «Новые люди» в Госдуму, сохранив за собой необходимые 5% голосов. «Но гадать тут абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – есть два варианта: они либо встретятся, либо нет», – сыронизировал эксперт. Тем не менее Минченко считает, что «Новые люди» фактически «убили» те партии, которые не смогли набрать 3% голосов». «Думаю, что важную роль в этом сыграли последние дебаты партий и слова бывшего мэра Якутска и кандидата в Госдуму от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой о том, что все партии предлагают очень разумные вещи, но не проходят в Госдуму, поэтому нужно объединиться вокруг «Новых людей», – пояснил он. Из остальных партий, по мнению эксперта, наибольший потенциал дожить до следующих выборов есть у «Партии пенсионеров». «Еще один любопытный момент – это инцидент в Забайкальском крае, где кандидат от «Справедливой России – За правду» Юрий Григорьев, проводя достаточно вялую кампанию, вышел на первое место в рейтинге, а сейчас его обвиняют в скупке голосов. Это такой первый неприятный звоночек, акт возвращения в 90-е годы» Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на выборах в Госдуму победили новые лица и технологии, а также разбиралась, кто запускает фейки о выборах в России. ЦИК обработал данные электронного голосования на выборах в Госдуму 20 сентября 2021, 15:56

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подсчитаны результаты 99,71% протоколов голосования, которые были введены в ГАС «Выборы», в том числе все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС «Выборы», корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», – уточнил Булаев, передает ТАСС. Он добавил, что «на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам». Тем временем в «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным на 8.00 понедельника 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более 2 млн заявок. В компании также уточнили, что в этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса. «Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования», – уточнили в «Лаборатории Касперского». По оценке специалистов, время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях. При этом в ДИТ подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%. На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. На выборах в Госдуму подсчитали 99% протоколов 20 сентября 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости». Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК. По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов 20 сентября 2021, 11:08

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома. По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.