В Кремле опровергли обсуждение возможности введения нового локдауна Эксперт увидел в акциях КПРФ угрозу эпидемиологической обстановке в Москве 23 сентября 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Призывы представителей партии КПРФ к организации акций в Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, являются «прямой биологической атакой на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти», считает историк Борис Якеменко. «В условиях эпидемии (электронное голосование) избавляло людей от невольных контактов с другими участниками голосования во время визитов на избирательные участки и, таким образом, сохранило здоровье и жизнь тысячам людей. Тем более, что осенью традиционно наблюдается всплеск заболеваемости», – написал Якеменко в Telegram. При этом он напомнил, что в КПРФ «активно призывали людей отказаться от участия в электронном голосовании и прийти лично на избирательный участок», хотя в партии «не могли не понимать, что личное голосование может привести к распространению болезни». Кроме того, «проигравший на выборах … Рашкин и его соратники упорно организуют в Москве митинги, хотя это запрещено именно в связи с эпидемией». «Подобное демонстративное поведение – это прямая биологическая атака на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти. И если многие участники протеста не имели злого умысла, то организаторы протеста прекрасно знают, к чему могут привести массовые несанкционированные акции», – уверен Якеменко. По его словам, «впоследствии коммунисты, разумеется, будут заявлять, что московские власти якобы не справились с пандемией коронавируса, и из-за их действий в городе умирают люди, однако во многом именно из-за деятельности коммунистов в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Он также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости». Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Опубликованы данные онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве 22 сентября 2021, 20:16 Текст: Елена Мирошниченко

Подробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликованы на сайте мэра и правительства столицы observer.mos.ru. «Необходимый для отслеживания хода голосования программный код был выложен на портале github, в самом обзервере также была реализована функция отслеживания транзакций и их скачивания», – уточняется на сайте Общественной палаты столицы. Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 22 сентября 2021, 15:22

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости». По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий. Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек. «Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова. Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу 22 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города. «Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС. Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией. «Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник. В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине 22 сентября 2021, 16:18 Текст: Наталья Ануфриева

Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ. Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС. В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина. Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей. Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии. Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму 22 сентября 2021, 15:32 Текст: Алина Назарова

Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер. Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС. Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году 22 сентября 2021, 18:01 Текст: Елена Мирошниченко

Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР. «Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России 22 сентября 2021, 17:48 Текст: Елена Мирошниченко

Все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» ее, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана, заявил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло. «Избирательная кампания по выборам в Госдуму прошла в условиях беспрецедентной информационной войны. Но эти атаки были странными: при всех задействованных Западом средствах, их результаты оказались нулевыми. Все они были проведены настолько бездарно, что никак не повлияли на результаты голосования и общественное мнение в России. Создавалось впечатление, что кампанию взяли и «слили» те, кто ее разворачивал, понимая, что российскому избирателю все равно на пропаганду Запада», – приводятся его слова на сайте Независимого общественного мониторинга. При этом, отметил эксперт, в ходе прошедшей избирательной кампании Западом были задействованы «колоссальные мощности» для работы в медиа поле – финансирование задействованных структур проводилось как внутри страны, так и за рубежом. Авторы доклада о механизмах воздействия на ход трехдневного голосования пришли к выводу: когда развернутая Западом агрессивная кампания «сдулась» в первый же день голосования, выяснилось, что никакого конкретного плана у организаторов атаки на выборы не было изначально: все они все это время работали не на результат (сорвать или хотя бы скомпрометировать) выборы, а на процесс, и в момент голосования благополучно «слили» свою кампанию и добровольных помощников – иноагентов и оппозицию. «Они поняли, что независимо от «лейблов», которые лепит Запад, выборы все равно состоятся согласно закону, избиратели выполнят свой гражданский долг, будет высокая явка, сформируется значительно обновленный созыв парламента», – подчеркнул Манойло. Эксперт сообщил: важной точкой кампании Запада в новой стратегии стал предварительный доклад БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы в России не могут быть легитимны. При этом, как и прогнозировали эксперты, подчеркнул заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, разыгралась комбинация о якобы недопуске наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ, что в свою очередь стало основанием для заранее продуманного шага о непризнании сентябрьских выборов. «Выборы прошли при беспрецедентной открытости и готовности всех участников избирательного процесса. Мы получили новый парламент, которые отражает все идеологические позиции (от правых до левых, от коммунистов до либералов), и выбор российского народа нужно уважать», – заявил в ходе пресс-конференции Шаповалов. Эксперт подчеркнул, что ряд стран продолжает действовать по принципу «двойных стандартов»: так, например, на выборах в Норвегии наблюдатели от миссии БДИПЧ ОБСЕ не были представлены вовсе, в Канаде – на участках запрещена фото и видео съемка. Основными линиями атаки в ходе трехдневного голосования со стороны Запада стали: заявления о якобы массовых вбросах на участках, некорректная и недостоверная информация об отсутствии общественного контроля на досрочном голосовании и нарушениях при проведении электронного голосования и муссирование темы административного ресурса. Об этом рассказал руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко. «Мы проанализировали информацию в сети, было очень много «склеенных» видеофрагментов. При этом все нарушители были оперативно наказаны ЦИК России», – подчеркнул эксперт, добавив, что фейки опровергались и благодаря тотальному общественному контролю на участках. Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ 23 сентября 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он. Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре 22 сентября 2021, 21:34 Текст: Елизавета Булкина

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». «Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости». Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач. «Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков. Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года. Россия возобновила авиарейсы в Гоа и Тенерифе 22 сентября 2021, 21:21 Текст: Елена Мирошниченко

Россия возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю», – приводит сообщение ТАСС. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В оперштабе сообщили, что авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю. Также Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Число рейсов из России в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЖ и Таджикистан будет увеличено. Ранее сообщалось, что со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар. Байден объявил о запуске совместной с ЕС программы по передаче вакцин бедным странам 22 сентября 2021, 19:07 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом запускают партнерство по передаче вакцин от коронавируса странам с низкими доходами, заявил американский лидер Джо Байден. «Мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам [от коронавируса] с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию. И по мере того как мы это делаем, мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов», – цитирует Байдена ТАСС. Эти принципы предполагают безвозмездную передачу, а не продажу доз вакцин странам с низким уровнем дохода. Также в ходе этого партнерства будет проводиться борьба с дезинформацией вокруг вакцинации. В конце августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус называл дополнительные прививки от коронавируса «морально неправильными» в условиях дефицита вакцины в государствах с низкими доходами на душу населения. Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID 22 сентября 2021, 21:03 Текст: Елизавета Булкина

Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН. «Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости» Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи. При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН. Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Центр Чумакова разъяснил приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз, передает РИА «Новости». «Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов. Ранее СМИ сообщили, что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата.