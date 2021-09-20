Зюганов пообещал не признавать итоги выборов в Госдуму по округам в Москве

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Пермского стрелка мог бы остановить профессионализм взрослых

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...

Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зюганов пообещал не признавать итоги выборов в Госдуму по округам в Москве

    20 сентября 2021, 14:22

    Текст: Алина Назарова

    Партия КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

    «У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали (по итогам подсчета на избирательных участках), у нас есть протоколы на руках. Утром ввели (электронные бланки) – и все перечеркнули. ... Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры... Мы все равно это не признаем, это недопустимо», – заявил Зюганов, передает РИА «Новости».

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на семь частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея пять ключей.


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    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов
       20 сентября 2021, 07:56
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (93)
    Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
       20 сентября 2021, 09:52
    Фото: Андрей Махонин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».

    Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.

    По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.

    Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

    Коментарии (125)
    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов

    20 сентября 2021, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (43)
    Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов

    20 сентября 2021, 04:36

    Текст: Антон Никитин

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков.

    Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков.

    «Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

    Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

    Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (6)
    На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов
       20 сентября 2021, 09:30
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома.

    Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин

    По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Коментарии (21)
    В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму

    20 сентября 2021, 12:08

    Текст: Евгения Шестак

    Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

    «По итогам «Единая Россия» получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, «Справедливая Россия – За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%», – цитирует РИА «Новости» Малышева. По его словам, явка на выборах составила 49,75%. 

    С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.

    Ранее сообщалось, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов.

    Коментарии (17)
    На выборах в Госдуму подсчитали 95% протоколов

    20 сентября 2021, 12:30

    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.

    По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.

    Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. 

    Коментарии (30)
    На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов
       20 сентября 2021, 11:08
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.

    По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.

    Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. 

    Коментарии (1)
    Минченко оценил предварительные итоги выборов в Госдуму
       20 сентября 2021, 11:12
    Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Гадать о том, пройдут «Новые люди» в Госдуму или нет, абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – они либо встретятся, либо нет. А вот Жириновский совершил подвиг», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя предварительные результаты голосования.

    По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, выборы в России прошли достаточно спокойно. Также собеседник указал на точность прогнозов социологических служб. «Социологи из ВЦИОМ и ИНСОМАР в преддверии проведения голосования обозначили довольно точные прогнозы, в результате голоса распределяются примерно в том диапазоне, что и предполагалось», – пояснил он.

    Что касается партии ЛДПР, которая предварительно показала худший результат, чем на предыдущих выборах, то, по мнению Минченко, это не неудача, а прорыв. «Всю предвыборную кампанию тащил на себе лично Владимир Жириновский. В свои 75 лет он совершил подвиг», – считает эксперт.

    Также политолог указал на то, что большой вопрос этих выборов – пройдет ли партия «Новые люди» в Госдуму, сохранив за собой необходимые 5% голосов. «Но гадать тут абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – есть два варианта: они либо встретятся, либо нет», – сыронизировал эксперт.

    Тем не менее Минченко считает, что «Новые люди» фактически «убили» те партии, которые не смогли набрать 3% голосов». «Думаю, что важную роль в этом сыграли последние дебаты партий и слова бывшего мэра Якутска и кандидата в Госдуму от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой о том, что все партии предлагают очень разумные вещи, но не проходят в Госдуму, поэтому нужно объединиться вокруг «Новых людей», – пояснил он. Из остальных партий, по мнению эксперта, наибольший потенциал дожить до следующих выборов есть у «Партии пенсионеров».

    «Еще один любопытный момент – это инцидент в Забайкальском крае, где кандидат от «Справедливой России – За правду» Юрий Григорьев, проводя достаточно вялую кампанию, вышел на первое место в рейтинге, а сейчас его обвиняют в скупке голосов. Это такой первый неприятный звоночек, акт возвращения в 90-е годы»

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. 

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на выборах в Госдуму победили новые лица и технологии, а также разбиралась, кто запускает фейки о выборах в России.

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    Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму
       20 сентября 2021, 13:45
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК.

    Майданов, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в 122-м округе (Московская область), опережая кандидата от КПРФ более чем на 20%, передает ТАСС.

    Самовыдвиженец Певцов после обработки 98,98% протоколов в 200-м округе (Москва) получает 38,29% голосов. Кандидат от коммунистов отстает от него более чем на 12%.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.  

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    Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края
       20 сентября 2021, 08:23
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила зампредседателя краевого избиркома Наталья Щербина.

    «Обработано 100% протоколов, результат Михаила Владимировича (Дегтярева) – 56,81% – остался без изменений. И явка составила – 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона», – сказала Щербина РИА «Новости».

    Как отметил представитель избиркома, также не изменились данные и у других кандидатов на губернаторский пост после обработки 100% протоколов: у телеведущей Марины Ким («Справедливая Россия – За правду») – 25,39% голосов, пенсионера Владимира Парфенова (Партия пенсионеров) – 10,02%, предпринимателя Бабека Мамедова («Родина») – 3,53%. Такие же цифры были зарегистрированы после обработки 99% голосов.

    Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Ранее также были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. 

    Коментарии (12)
    Обработаны 85% протоколов по итогам выборов в Госдуму

    20 сентября 2021, 09:55

    Текст: Алина Назарова

    Партия «Единая Россия» по результатам обработки 85% итоговых протоколов набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.

    Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.

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    Не попавшие в Госдуму партии не набрали голоса для получения госфинансирования

    20 сентября 2021, 08:36

    Текст: Алина Назарова

    Политические партии, которые не смогли пройти в Государственную думу восьмого созыва, также не проходят и барьер в 3% для получения государственного финансирования, свидетельствует информационное табло ЦИК.

    Ближе всех к трехпроцентному барьеру подошла Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, на первых этапах они набирали больше 3%. Однако после обработки 72,72% партия получает 2,57% голосов. Далее идут «Коммунисты России» (1,34%) и «Яблоко» (1,08%), передает ТАСС.

    Оставшиеся партии, а именно «Зеленые», «Родина», Российская партия свободы и справедливости, «Зеленая альтернатива», Партия роста и «Гражданская платформа», набирают менее одного процента голосов.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

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    Зюганов заявил об успехе КПРФ на выборах
       20 сентября 2021, 12:25
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия весьма успешно выступила на прошедших выборах.

    «Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах», – сказал он, связав это с тем, что партия представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса».

    «Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го (сентября голосовать)», – добавил политик, передает ТАСС.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. 

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    Сергей Зверев проиграл выборы в Бурятии
       20 сентября 2021, 10:52
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стилист и певец, кандидат от партии «Зеленые» Сергей Зверев проиграл выборы в Бурятском одномандатном округе номер 9 и занял лишь третье место, уступив кандидатам от «Единой России» и КПРФ, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

    По итогам обработки 100% протоколов, первое место занимает Вячеслав Дамдинцурунов (37,41%), второе – кандидат от КПРФ Баир Цыренов (19,86%). Зверев набрал 7,46% голосов, передает ТАСС.

    Для победы в своем одномандатном округе кандидату необходимо набрать больше голосов, чем конкуренты.

    Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%.

    Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. 

    Коментарии (11)
     
     
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