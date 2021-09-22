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Задержанного в Париже россиянина обвинили в насилии с применением оружия
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Россиянина, который был задержан в Париже за стрельбу из пневматики, обвиняют в насилии с применением оружия, судебное заседание по этому делу назначено на 26 октября, сообщили в прокуратуре Парижа.
«Дело было направлено в исправительный суд, он был помещен под стражу до суда. Рассмотрение дела назначено на 26 октября. Он обвиняется в насилии с применением оружия», – передает сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что в воскресенье французский телеканал BFM TV сообщил, что в Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях задержан мужчина, который, предположительно, является гражданином России 1988 года рождения. В результате стрельбы пострадали четыре человека. Посольство России в Париже сообщило агентству, что проверяет данную информацию.
Ранее россиянин Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
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«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
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Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем
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Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе.
Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости».
«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978.
Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.
«Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он.
При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева.
«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он.
Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать».
Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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ЕС потребовал от США разъяснений из-за срыва сделки Франции на подлодки
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Евросоюз настаивает на получении разъяснений от США в связи с потерей Францией контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – приводит слова председателя Европейского совета ТАСС.
Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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США отказались компенсировать Франции срыв сделки с Австралией на подлодки
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США не откажутся от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не подтвердила наличие у Вашингтона планов компенсации Парижу экономических потерь от срыва сделки с Канберрой по дизельным подлодкам.
«Нет, у нас нет [планов отменять сделку с Австралией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции]», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты отказаться от сделки с Австралией в свете позиции Франции.
Пресс-секретарь Белого дома также подтвердила, что президент США Джо Байден рассчитывает провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Псаки, время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в «предстоящие дни». «Президент [США] в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов. Безусловно, [речь пойдет] о наших общих интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, а также о <…> глобальных вызовах и вопросах», – добавила представитель Белого дома.
«Мне не известно о плане, предусматривающем предложение чего бы то ни было», – сказала Псаки в ответ на вопрос о том, намерены ли США предложить Франции какой-то план, предусматривающий частичную компенсацию экономических потерь от отказа Австралии от упомянутого контракта с французской стороной.
В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
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«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции
Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже.
«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости».
Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну.
«Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.
Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать.
В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.
Глава МИД Франции решил обсудить с Лавровым Украину
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию на Украине и в Афганистане.
«Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине», – приводит слова дипломата ТАСС.
Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся «придать позитивный импульс» для продолжения США и Ираном переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
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В ЕП обвинили США, Британию и Австралию в расколе Запада
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Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер выразил мнение, что сделка Австралии, Британии и Соединенных Штатов AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад.
«Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе», – приводит мнение главы крупнейшей фракции Европарламента РИА «Новости».
Вебер подчеркнул, что Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи.
Ранее в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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Страны ЕС выразили солидарность с Францией в скандале с подлодками
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Главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«[Главы МИД стран ЕС] выразили свою солидарность с Францией», – приводит ТАСС слова дипломата со ссылкой на Agence France-Presse.
Боррель также отметил, что разрыв Австралией соглашения с Францией по дизельным подлодкам противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Это объявление противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в АТР», – заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками
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Тайное обсуждение Соединенными Штатами, Британией и Австралией создания нового альянса AUKUS подрывает доверие между союзниками, поделился мнением министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются», – приводит слова главы МИД Франции РИА «Новости».
«И вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям – действительно, это негативный момент для Франции, но и в подрыве доверия между союзниками», – подчеркнул Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.
Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. «Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы», – добавил глава МИД Франции.
Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. «Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров», – отметил глава МИД Франции.
«[Соединенным Штатам] нужно прояснить, зачем [Вашингтону, Лондону и Канберре] было прятаться [при обсуждении создания альянса AUKUS], почему это было сделано втайне и объявлено публично без предупреждения [союзников]», – подчеркнул Ле Дриан.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что расторжение заключенного в 2016 году соглашения с Францией о строительстве дизельных подводных лодок отвечает национальным интересам Канберры.
«Понятно, что вторая сторона, участвующая в контракте [при его разрыве], будет огорчена и разочарована. Я это понимаю, но в равной степени, я уверен, будет понятно и то, что национальные интересы Австралии превыше всего. Они должны быть на первом месте, и так и было. Интересам Австралии лучше всего отвечает трехстороннее партнерство, которое я смог сформировать с президентом [США Джо] Байденом и премьер-министром [Великобритании Борисом] Джонсоном», – передает ТАСС слова Моррисона в эфире телеканала SBS.
Также премьер-министр отметил, что у него всегда были «глубокие и серьезные опасения» и сомнения в том, что заказанных у французской судостроительной компании Naval Group подводных лодок будет недостаточно для «защиты суверенных интересов Австралии».
«Я понимаю разочарование французского правительства и тех, кто работал над проектом, но Австралия, как и любая суверенная нация, должна принимать решения, отвечающие интересам национальной обороны, и это то, что мы сделали в существующих обстоятельствах», – подчеркнул глава австралийского правительства.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
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Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых
Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже.
«Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась», – заявил он, выступая в фонде «Луи Виттон» на открытии выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», передает ТАСС.
Напомним, Россия представляет в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев.
Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» будет проходить в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними будут картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского - любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.
Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США
Читатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников.
Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419.
«Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости».
«Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day.
«Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues.
«Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020.
«Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth.
Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780.
«Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo.
«Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Байден собрался заверить Макрона в «приверженности альянсу» США и Франции
Завершается подготовка телефонных переговоров президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, беседа «скоро состоится». Американская сторона «поддерживает контакт с командой Макрона, чтобы окончательно согласовать детали графика». Псаки заверила, что Байден «с нетерпением ждет беседы». Президент США хочет «подтвердить» Макрону приверженность Вашингтона «партнерству, давнему альянсу, а также продолжению совместной работы по целому спектру важных вопросов», включая «безопасность в регионах Индийского и Тихого океанов», передает ТАСС.
Тем временем Байден встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, сообщил Белый дом. В администрации США заявили, что на встрече обсуждалась «критически важная роль, которую играют европейские союзники и партнеры, в том числе НАТО и ЕС, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пути углубления сотрудничества и совместной работы». Кроме того, обсуждалось сотрудничество с союзниками, в том числе по линии «четверки» (США, Австралия, Япония и Индия). Франция в релизе не упоминается, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. ЕС пригрозил пересмотреть отношения с США.
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