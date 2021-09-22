В Совфеде подготовили новые поправки к Семейному кодексу

Сенатор Елена Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу, согласно которым органы опеки предлагается лишить части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей, эти функции перейдут полицейским.

Концепция совершенствования семейного законодательства обсуждалась в Совфеде с декабря прошлого года. Три законопроекта на эту тему год назад получили негативные замечания правительства и были отозваны из Госдумы. Всего в концепцию вошли 77 предложений, разделенных на четыре блока: общие вопросы семейно-правового регулирования; комплекс мер защиты ребенка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью; семейно-правовая ответственность; защита детей, оставшихся без попечения родителей, пишет «Коммерсант».

В документе декларируется «презумпция добросовестности родителей», а изъятие ребенка из семьи названо «крайней мерой» (впрочем, эти пункты уже были в одном из отозванных законопроектов). Как и раньше, авторы предлагают передать полиции право «заходить в семьи». Опека при этом сможет лишь «сигнализировать» МВД об угрозе жизни и здоровью ребенка. «У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», – пояснила Мизулина. Предложен механизм двухступенчатых действий. Сперва полиция проверит, есть ли опасность для ребенка. Если «сигнал» подтвердится, правоохранители должны принять меры по защите – забрать ребенка из дома. А когда ребенок окажется в безопасном месте, будет устанавливаться – в том числе в суде – степень угрозы и вина родителей.

Концепция вводит три вида защиты ребенка. Первый – изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления. Второй, оперативный, – «временные меры защиты», когда детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. «Это не детский дом. Тут нет речи о сиротстве. Перечень случаев для применения временных мер защиты должен быть установлен постановлением правительства», – пояснила Мизулина. «Временные меры могут применяться, когда родителям нужна медицинская эвакуация, но при этом они не могут сказать, что делать с ребенком», – привела пример эксперт по вопросам защиты семьи Анна Швабауэр. Третий вид – профилактические меры защиты, которые может принять сама семья, в этом ей помогут органы опеки. «Родители могут сами назначить опекуна-попечителя – крестного или родственника. Либо они могут согласиться на передачу ребенка в организацию социального обеспечения», – отметила Мизулина.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных пунктов. «Мне нравится идея разделения на две ситуации: ребенок, оставшийся без попечения родителей, и ребенок, нуждающийся во временной защите, в помощи. Но нужно объяснение, в какой ситуации и какая помощь необходима семье. Также неясно, как долго ребенок будет под временной защитой», – сообщила Альшанская.

В свою очередь Мизулина уточнила, что вопрос о продолжительности временных мер решено «оставить открытым» для дальнейшего обсуждения. При этом Альшанская опасается последствий передачи полномочий по защите детей полицейским: «У них взгляд заточен на поиск преступлений. И если изъятие детей будет полностью в их функционале, то мы получим вал уголовных и административных дел в отношении родителей».

Часть пунктов концепции будет уточняться: эксперты-психиатры и криминологи указали на конкретные случаи из практики. Также свои предложения направили министерства и ведомства.

Например, в Минпросвещения отметили сложности, которые могут возникнуть при передаче родителями обязанностей другим людям. «В случае с разведенными супругами тут могут возникнуть споры», – указала директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. Она добавила, что министерство разработало свои поправки к ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Они, в частности, предлагают передавать оставшихся без попечительства детей родственникам и обязать последних проходить школы приемных родителей.

«Мы будем вносить поправки не единым законопроектом, а подготавливать законопроекты по мере согласования пунктов концепции. Видимо, всю осень будем вносить и вносить», – подытожила Мизулина.