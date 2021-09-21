Филолог: На решение профессора продолжить лекцию во время ЧС в Перми мог повлиять Достоевский

На поведение профессора Пермского университета во время вооруженного нападения на учебное заведение могло повлиять его увлечение творчеством писателя Федора Достоевского, который восхваляет страдания и возводит их в культ, сказала газете ВЗГЛЯД профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ольга Несмелова.

Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, на которого пожаловались студенты из-за того, что тот отказался останавливать лекцию и закрывать двери во время вооруженного нападения на вуз, рассказал, что поступил так, потому что следовал указаниям декана и старался сохранять общественное спокойствие, чтобы никто не впал в панику.

«У Федора Достоевского, это мое субъективное мнение, в произведениях проводится апология страдания, он возводит страдания в культ и считает, что страдание человека очищает. Но у меня на этот счет другая точка зрения: когда страдания воспеваются, мне кажется, что это малогуманная позиция. Возможно, на поведение профессора в чрезвычайной ситуации это как-то повлияло, то есть возведение страдания в культ», – говорит Несмелова.

Она вспоминает документальный роман американского писателя Трумена Капоте «Обыкновенное убийство». В произведении есть эпизод, когда убийцы ждут исполнения приговора в камере смертников. Один из обитателей этой камеры – 19-летний студент Канзасского университета. Он, закончив читать роман Достоевского «Братья Карамазовы», сразу же вошел в кухню, где мирно ужинали его отец, мать и сестра, и расстрелял всех. При этом педагог обращает внимание, что в реальной жизни этот преступник был признан нормальным человеком, но этот связанный с русским писателем факт был описан в художественном произведении, снятом по реальным событиям.

«Наверное, не стоит делать какие-то выводы из увлечения этого профессора, но, может быть, его поведение во время ЧП – это бравада», – заключила собеседник.

Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.