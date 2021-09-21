Психиатр рассказал о разнице между Бекмансуровым и Галявиевым

Врач-психотерапевт Игорь Лазарев, сравнивая нападения Ильназа Галявиева на казанскую гимназию и Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет, заявил, что, несмотря на некую схожесть этих ситуаций, они все равно разные.

«Если в первом случае стрелявший отличался слишком психотическим поведением, демонстрировал симптомы бреда, поведение было нарушенное, то в ситуация в Перми – принципиально другая», – пояснил Лазарев ФАН.

Эксперт рассказал, что прочитал «манифест» молодого человека, который незадолго до трагедии он опубликовал в социальной сети. Даже в этом письме Бекмансуров говорит о казанской трагедии и о том, что она никак не связана с тем, что произошло в Перми. Он готовился к этому долго, начал этим заниматься до того, как все узнали Галявиева.

«У него был четкий план. Он думал, где его можно осуществить. С учетом этой заряженности и одержимости этой идеей он обманул психиатра. Специалист заподозрил неладное и отправил его на патопсихологическое обследование, и даже там он обманул медика. Он осознанно пытался ввести в заблуждение, обмануть, чтобы осуществить эту историю жуткую», – добавил Лазарев.

При этом эксперт считает странным то, что когда произошла трагедия в Казани, к Бекмансурову пришли росгвардейцы, проверили его дополнительно и ничего не обнаружили. Лазарев уверен, что казанская и пермская трагедии – совершенно разные истории, а вот чем Бекмансуров был движим и как у него появилась эта идея – пока неизвестно.

«Там какие-то есть звоночки. Он говорит об одиночестве, холодности к людям, но все это может быть в рамках пубертатного криза у подростков, а может быть и при заболеваниях. Я говорю по тем данным, которые сейчас есть, но пока даже предположения строить рано», – говорит Лазарев.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). При нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.