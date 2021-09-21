Путин продлил на год действие контрсанкций Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости 21 сентября 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщает пресс-служба Кремля. Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну. «Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – передает РИА «Новости» слова Путина. По данным пресс-службы, президент России отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.

Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем 20 сентября 2021, 15:21

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе. Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости». «На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978. Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией. «Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он. При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева. «Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он. Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать». Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. 17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз 20 сентября 2021, 14:16

Фото: мвд.рф

Текст: Алина Назарова

Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож. «Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT. По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин. Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 20 сентября 2021, 15:06

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Государственной думе будут представители восьми партий, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС. По данным ЦИК, партия «Единая Россия» получает в Госдуме восьмого созыва конституционное большинство. «Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», – сказала Памфилова. По итогам обработки 99,72% протоколов «Единая Россия» получает на выборах 49,84% голосов. Также представители ЕР одерживают победу в 198 одномандатных округах. Ожидается, что всего ЕР может занять 324 кресла в новой Госдуме (72%). Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири» 20 сентября 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» временно приостановят для проведения плановых профилактических работ, сообщил Газпром. Транспортировку газа приостановят с 22 по 29 сентября, передает ТАСС. Как добавили в Газпроме, сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году. «По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», – отметили в Газпроме. 1 апреля прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» останавливали для плановых профилактических работ. И 8 апреля Газпром сообщил о возобновлении транспортировки газа по «Силе Сибири» после профилактических работ. Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек 20 сентября 2021, 10:59

Фото: Алексей Романов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России. «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться. Ранее сообщалось о пяти погибших. Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации. Студенты описали первые минуты стрельбы в университете Перми 20 сентября 2021, 11:22

Фото: Алексей Романов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. «Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты», – рассказал Lenta.ru один из учащихся. Студент уточнил, что стрельба, по слухам, началась в курилке рядом с восьмым корпусом, после чего стрелявший направился в здание университета. Учащиеся вуза после начала стрельбы в панике прыгали из окон аудиторий. По словам студентов, в геологическом корпусе ПГНИУ преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери. «У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток. Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет. Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь 20 сентября 2021, 13:51

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости». При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки. Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики. Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС 20 сентября 2021, 13:20

Фото: Baza/Telegram

Текст: Алина Назарова

Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС. «Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк. Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка. Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. Уточнено число погибших при стрельбе в Перми 20 сентября 2021, 14:01

Фото: cнимок с видео/Максим Рожко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава. «По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек. Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг 20 сентября 2021, 18:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. «Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано о том, что в Евросоюзе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей. По словам Захаровой, «в этом году прогнозируется разрастание немецкого парламента, так как с 2012 года в Германии применяется система распределения «сверхпропорциональных» и «дополнительных» мандатов». «В России выборы в Государственную Думу 2021 года мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств», – подчеркнула она. «И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии?», - спрашивает Захарова. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек. Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов 20 сентября 2021, 18:48

Фото: Ukrainian Presidential Press

Service/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента. Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО. Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов. Верховный суд запретил заводить кур на садовых участках 20 сентября 2021, 15:21

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Садовые участки разрешили использовать только для выращивания растений и размещения ульев, пишут СМИ. Волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. рублей жительницу области за появление курятника на дачном участке. В суде пояснили, что такую землю можно использовать только для садоводства, а не в сельхозцелях. После этого женщина обратилась в Верховный суд, который подтвердил предыдущее решение, передает «Российская газета». Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. По словам Спиридоновой, заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. На таких участках можно размещать ульи с пчелами, если они не мешают соседям, добавила эксперт. Штраф за нецелевое использование земли колеблется от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. рублей. «Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тыс. рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму», – говорится в публикации. Ранее сообщалось, что россияне по пути на дачу могут получить штраф за неправильную перевозку животного, поскольку питомцы в машине могут закрыть обзор водителю и создать помехи на дороге. Юрист разъяснил, на каких приусадебных участках можно держать кур 20 сентября 2021, 19:35

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Животных сельскохозяйственного назначения можно разводить на садовых участках, если это не запрещено правилами Товарищества собственников недвижимости (ТСН), а также на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или же для ведения личного подсобного хозяйства, рассказал газете ВЗГЛЯД юрист Родион Юрьев. СМИ сообщили, что волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. рублей жительницу области за нецелевое использование земли. Поясняется, что на ее дачном участке, который можно использовать только для садоводства или разведения пчел, появился курятник, хотя данную территорию нельзя использовать в сельскохозяйственных целях. После этого она обратилась в Верховный суд, где подтвердили предыдущее решение. «Очень важно, о каком статусе земельного участка идет речь. По общим правилам, на землях сельскохозяйственного назначения возможно разводить абсолютно любых животных, если на них не требуется какого-то особого разрешения. Если мы говорим про использование земель для садоводства, то этот вид участка предназначен исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд», – говорит Юрьев. Он подчеркивает, что можно ли на таких участках разводить пчел и скотину – вопрос неоднозначный, потому что это регулируется законодательством, которое на данный момент вообще не содержит понятие «дачный» участок, есть только огородные и садовые. На первом вообще не разрешается ставить какие-либо дома, он предназначен только для посадки культур. На садовых дозволено размещать жилые постройки, использовать территорию для выращивания растений и отдыха, однако можно ли там размещать животных, определяется местными правилами садоводства. «Прямого запрета как такого в законе нет, но если есть правило в Товариществе собственников недвижимости (ТСН), раньше это называлось «садовое некоммерческое товарищество» (СНТ), то разведение животных для собственных нужд будет признано незаконным. Статус участка указывается в кадастровом паспорте, и, как правило, он един для территории», – рассказывает специалист. Если же территория обозначается как земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства, то здесь никаких ограничений нет – все как в обычной деревне, граждане могут сажать культуры и разводить скот, продолжает собеседник. Тем не менее, он обращает внимание на то, что на владельцев участков действует другой закон – «Об ответственном обращении с животными», где есть требования к содержанию живности на личной территории. «Если же вдруг ваш сосед разводит какой-то скот у себя на участке, но в ТСН этого делать нельзя и вам это мешает, то, поскольку это административное правонарушение, следует направить жалобу государственному инспектору региона по использованию и охране земель. Надо идти в Росреестр, где и сидят сотрудники, которые накладывают штрафы за нецелевое использование земельных участков по статье 8.8 КоАП», – заключил Юрьев. Ранее юрист Егор Редин напомнил, что за городом автомобилистам могут предъявить штраф за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака «крупногабаритный груз», а также за мойку машины на дачном участке. Кроме того, оштрафовать могут за неправильную перевозку домашнего животного. Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму 20 сентября 2021, 13:45

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов побеждают в своих одномандатных округах на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные, опубликованные в информационном центре ЦИК. Майданов, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 96,8% протоколов набирает 40,45% голосов в 122-м округе (Московская область), опережая кандидата от КПРФ более чем на 20%, передает ТАСС. Самовыдвиженец Певцов после обработки 98,98% протоколов в 200-м округе (Москва) получает 38,29% голосов. Кандидат от коммунистов отстает от него более чем на 12%. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Стали известны условия поставок газа в Европу Роснефтью 21 сентября 2021, 09:10

Фото: Максим Стулов/ТАСС/Ведомости

Текст: Алина Назарова

Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака. Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант». Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм Третьего энергопакета ЕС, отмечает издание. Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка. Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт. Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома. ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки».