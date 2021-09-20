Во время стрельбы при выселении дома в Казахстане погибли пять человек

Мужчина открыл стрельбу в Алатауском районе Алматы, в перестрелке погибли пять человек, в том числе двое полицейских.

Инцидент произошел при выселении одного из частных домов по решению суда. Житель этого дома открыл стрельбу по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.

«Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», – передает сообщение правоохранительных органов МИА «Казинформ».

Подозреваемый обезврежен и задержан, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в понедельник студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Учащиеся вуза в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.