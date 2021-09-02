Сопротивление Панджшера заявило о присоединении «Аль-Каиды» к наступлению талибов

Фронт сопротивления Афганистана в провинции Панджшер заявил, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присоединилась к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с силами сопротивления.

«Аль-Каида» присоединилась к талибам, чтобы бороться против Фронта сопротивления Афганистана. США отступили, история повторяется», – говорится в заявлении Фронта, передает РИА «Новости».

Тем временем представитель антиталибского сопротивления в Панджшере Фахим Дашти заявил, что сопротивление готово вернуться к переговорам с талибами, передает ТАСС.

«Это естественный процесс, когда две стороны, две вооруженные стороны, вовлеченные в конфликт, сначала выбирают мирное урегулирование, но когда переговоры заходят в тупик, вступают в вооруженное сопротивление, а потом снова возвращаются к переговорам. С нашей стороны есть готовность (вернуться к мирному урегулированию), но сейчас «Талибан» развязал войну. И мы уже показали им, что готовы к любому виду борьбы», – сказал Дашти.

При этом он подчеркнул, что «если талибы в какой-то момент захотят вернуться за стол переговоров, сопротивление готово к этому».

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» приняло решение начать военную операцию против сопротивления в афганском регионе Панджшер.

Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».