В Москве задержали наблюдателя от КПРФ с пачкой бюллетеней

В Москве был задержан наблюдатель от КПРФ, который пытался пройти на избирательный участок с пачкой бюллетеней.

Мужчина пытался пройти на избирательный участок № 896, при осмотре мужчины полицейские обнаружили у него пачку бюллетеней, передает Рен ТВ со ссылкой на Telegram-канал «Полковник Трифонов».

«Вы на избирательном участке их не получали? Вам никто их не передавал?» – спрашивает на записи сотрудник правоохранительных органов у мужчины.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей.

Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.

Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.