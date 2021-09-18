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Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины
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Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.
«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа. По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа
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Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости».
«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Цена на газ в Европе продолжила падение
Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Общее падение за день составляет порядка 15%.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Немецкие экологи потребовали пересмотреть решение по «Северному потоку – 2»
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение.
«DUH опротестовала решение (BSH) не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию», – говорится в заявлении экологов, передает ТАСС.
В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Процесс получения разрешения на газопровод «Северный поток – 2» от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев.
В Германии допустили выход Франции из НАТО
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«Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.
«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.
«Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.
«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
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В ЕС призвали к расследованию против Газпрома из-за цен на газ
Группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе, сообщил источник в Европарламенте.
«Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против Газпрома за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе», – сообщил источник, передает ТАСС.
На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.
Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования
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Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией.
За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество».
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.
Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить.
Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ
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Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости».
«Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он.
Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ.
До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.
Регулятор Германии пообещал учесть позицию ЕК при сертификации Nord Stream 2 AG
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Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur Германии учтет мнение Еврокомиссии (ЕК) при вынесении решения о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве транспортного оператора, при этом правом вето ЕК обладать не будет.
Агентство уже начало рассмотрение заявки Nord Stream 2 AG, в течение четырех месяцев необходимо представить проект решения и направить его в Еврокомиссию «для формирования позиции». Только после этой процедуры будет утверждено решение.
«Федеральное сетевое агентство будет при вынесении финального решения, насколько это возможно, учитывать позицию Еврокомиссии», – сказал представитель регулятора, передает ТАСС. Он также добавил, что при этом ЕК не будет обладать правом вето.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
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Миллер: Европа войдет в зиму с дефицитом газа
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Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе очень большое, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, которое состоялось 14-17 сентября в смешанном формате.
Миллер заявил, что отставание закачки газа в европейские ПХГ сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина», передает ТАСС.
«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» – сказал он.
По его словам, сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.
При этом даже при ценовых рекордах в Европе поставки СПГ идут на более премиальный азиатский рынок, который остается более привлекательным.
«Мы, с одной стороны, фиксируем значительный рост спроса. Я уже отметил, что мы ожидаем в азиатском регионе в течение ближайших 20 лет, назвал просто ошеломляющие цифры потребления и объема импорта в Китае в ближайшее время. Мы видим сезонную неравномерность и рост спроса на импортный газ в Европе, поэтому, без сомнения, в том, что касается «зеленой» повестки, в том, что касается климатических целей, газ – это именно тот ресурс, который будет являться локомотивом решения всех этих вызовов», – также указал Миллер.
Именно природный газ является «правильным ответом» на все вызовы устойчивого развития, отметил глава Газпрома.
Спотовая цена газа в Европе на этой неделе достигала 946 долларов за 1 тыс. кубометров. Последняя котировка ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляет 786 долларов, передает «Интерфакс».
Напомним, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе уже появилась первая жертва газового кризиса: в Великобритании остановлено два завода по производству удобрений.
На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»
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Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.
«Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», – передает РИА «Новости» слова экс-министра.
Как заявил Климкин, Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о ее внесении «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Соединенные Штаты, а не на Германию и Францию.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
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Медведев: Россия не боится санкций против «Северного потока – 2»
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Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину, передает РИА «Новости» cо ссылкой на DW.
Он отметил, что «изменился дух отношений, и это очень грустно», но в целом Россия продолжила свое развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. «Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», – добавил Медведев.
По его словам, сейчас происходит «ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что «Северный поток – 2» состоялся».
Кроме того, Медведев считает, что история вокруг «Северного потока – 2» «в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке». «Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии», – отметил он.
Он также подчеркнул, что, хотя сейчас «делаются разные оговорки про санкции», это «уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект». Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объемы покупались, поэтому это взаимовыгодный процесс.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Чижов оценил влияние роста цен на газ в Европе на ускорение запуска «Северного потока – 2»
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Рост цен на газ в Европе будет содействовать скорейшему введению в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС.
Чижов также выразил уверенность, что процедуры по запуску «Северного потока – 2» завершатся положительно вне зависимости от мнения депутатов Европарламента. «Замах у них на энергетику широкий, они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимой российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям, но как это на практике можно сделать, они не поясняют. Электроэнергия, где бы она ни производилась, попадает в общую сеть», – сказал он.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода.
Эксперт усомнился в способности Польши отказаться от российского газа
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«Польше не удастся не только отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, но и вообще отказаться от российского газа», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя отказ Варшавы продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
«Польша давно заявляла о том, что не планирует продлевать контракт с Газпромом. Но это не значит, что они вообще не будут покупать российский газ», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Предполагаемая замена поставок газа из России, о которой заявляла Польша, это газопровод Baltic Pipe из Норвегии, – поясняет эксперт. – Но по нему пока нечего пускать. Они пока не могут найти газ, ведь собственной добычи там не хватает. Поэтому они будут перекупать газ, который идет из Норвегии в Германию».
«К тому же, – добавил Юшков, – Норвегия четвертый год подряд снижает объем добычи газа. Получается, что при загрузке Baltic Pipe какая-то другая страна лишится норвежского газа. Возможно, та же Германия. Поэтому шансов на то, что этот газопровод будет загружен на полную мощность, не так много».
Эксперт убежден, что «в итоге Польша будет вынуждена подписывать контракты с Газпромом». «Может быть, они будут краткосрочные и среднесрочные, на полгода или на год, – полагает собеседник. – Но отказаться от газа, который они покупают у Газпрома, будет сложно, а полностью отказываться от российского газа они не смогут вовсе. Поэтому Варшава все равно будет покупать российский газ».
«Правда, через некоторое время поляки вслед за Литвой и Украиной будут говорить, что покупают более дорогой газ, чем могли бы закупать напрямую у Газпрома. Но это же плата за независимость и за энергетическую безопасность», – заключил собеседник.
Напомним, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
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США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2»
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Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн.
Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости».
«Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник.
Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики.
«Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн.
Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».