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Лукашенко заявил об историческом стресс-тесте для ШОС
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Для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наступает время исторического стресс-теста, самого серьезного за 20-летнюю историю организации, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что «острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для нашей организации, возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю», передает ТАСС.
По его словам, на этом фоне компетенция ШОС позволяет одновременно заниматься самыми разнообразными вопросами: от безопасности, экономического развития, выстраивания новых финансовых и гуманитарных систем до реализации крупных инфраструктурных проектов.
Он выразил уверенность, что ШОС необходимо расширять использование национальных валют в торговле, так как зависимость от одной мировой валюты угрожает национальной безопасности.
«Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах. Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности, тем более что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие», – заявил Лукашенко.
Как указал белорусский лидер, решение о создании Банка развития и Фонда развития ШОС позволит всем сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие своих государств без оглядки на западные державы.
«Убежден, что ШОС также может принимать более активное участие в урегулировании региональных противоречий и конфликтов в регионах Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, да и планеты в целом», - добавил Лукашенко.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
Ранее президент России Владимир Путин приветствовал предоставление статуса партнеров по диалогу ШОС трем странам.
В пиццерии в Москве дважды изнасиловали девочку
В одной из столичных пиццерий дважды изнасиловали 11-летнюю девочку, подозреваемого в преступлении задержали, сообщают СМИ.
О преступлении против ребенка сообщила мать девочки, правоохранительные органы установили личность подозреваемого, сообщает РЕН-ТВ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее в городе Искитим Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.
Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Цена на газ в Европе продолжила падение
Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Общее падение за день составляет порядка 15%.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Названа причина низкого урожая пшеницы в России
Урожайность пшеницы в этом году упала на 7,7%. Такая же ситуация наблюдается при уборке других зерновых культур. Падение урожайности связано с засушливым летом и сокращением посевных площадей на 1,2% по сравнению с прошлым годом, рассказала директор департамента информационно-аналитического обеспечения «Российского зернового союза» Елена Тюрина.
«По состоянию на 15 сентября у нас намолочено 99,4 млн тонн зерна, в том числе 70,8 млн тонн пшеницы. Если сравнивать это с прошлогодними показателями, то объем намолоченного зерна в текущем году на 13,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда было намолочено 114,8 млн тонн зерна. По пшенице ситуация аналогичная. Пока собрано на 13,7% меньше, чем в прошлом году», – рассказала она «Ридусу».
Тюрина пояснила, что в этом году наблюдается снижение урожайности по всем зерновым.
«По состоянию на 15 сентября урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем меньше уровня прошлого года на 9,6%. Текущая урожайность составляет 26,5 центнера с гектара, в прошлом году – 29,3 центнера с гектара. Урожайность пшеницы меньше уровня прошлого года на 7,7%», – добавила эксперт.
Причиной низкой урожайности стало засушливое лето. «На юге достаточно хорошие погодные условия сложились. Урожайность по Ростову и Краснодару была на высоком уровне, но уборка в этих регионах закончена. По центру большие площади под зерновыми культурами, в том числе озимыми и яровыми, пострадали от засухи, которая была в летний период. В связи с этим сократилась урожайность в среднем по России», – указала Тюрина.
Достичь показателей прошлого года уже не получится, считает эксперт. «Если мы говорим по зерновым и зернобобовым, то уже убрано 80% посевных площадей. Если говорить по пшенице, то 85%, осталось только 15%. То, что выйдем на уровень прошлого года маловероятно. Сейчас уборка идет в Поволжье и Сибири. В Поволжье ситуация не очень хорошая. В Сибири, по информации, которая к нам поступает из регионов, урожайность на достаточно высоком уровне. Тем не менее, урожайность по стране меньше, чем в прошлом году», – сказала Тюрина.
По прогнозам экспертов «Российского зернового союза», в этом году будет собрано около 118–119 млн тонн зерна, что на 10% меньше прошлого года. Пшеницы – примерно на 8% меньше, чем в 2020 году.
Ранее Financial Times писала, что Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы.
Захарова заявила о шансе остановить превращение Украины в антироссийскую «кнопку Запада»
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У властей Украины все еще есть шанс остановить превращение страны в «кнопку Запада» для антироссийских провокаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина давно превратилась в плацдарм для антироссийских провокаций, в территорию очень сомнительных экономических и энергетических экспериментов. Если первый шаг к осознанию сделан, то дальше должны быть практические действия», – приводит ее слова ТАСС.
На заявление главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о «горьких уроках» Киева в диалоге с Западом, который не выполнил свои обещания и подвел страну к необходимости строить «гибкое военное государство», дипломат ответила, что «лучше знать правду».
Захарова подчеркнула, что для Киева «еще не поздно остановить уничтожение собственной страны, ее агропромышленного комплекса и вообще в принципе ее превращения в кнопку в руках западных партнеров, кураторов».
«Нужно понять, в чем истинные национальные интересы Украины. До этого момента они обслуживали Запад. Нужно предпринять конкретные действия: нужно прекратить раскручивание националистических настроений, дискриминацию русскоязычного населения, превращение страны в военный плацдарм НАТО. Для этого нужны желание и политическая воля», – заключила дипломат.
Ранее Кулеба заявил, что Украина больше не верит обещаниям Запада.
Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками
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Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила New York Times.
Как сообщает издание, торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе, передает РИА «Новости».
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по Украине
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Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
По словам Меркель, лидеры двух стран обсудят работу в «нормандском формате», поскольку «ситуация на Востоке Украины сложная, а прогресс в урегулировании конфликта ничтожен», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что западные партнеры Украины желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям.
До этого источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
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Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Чижов оценил влияние роста цен на газ в Европе на ускорение запуска «Северного потока – 2»
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Рост цен на газ в Европе будет содействовать скорейшему введению в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС.
Чижов также выразил уверенность, что процедуры по запуску «Северного потока – 2» завершатся положительно вне зависимости от мнения депутатов Европарламента. «Замах у них на энергетику широкий, они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимой российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям, но как это на практике можно сделать, они не поясняют. Электроэнергия, где бы она ни производилась, попадает в общую сеть», – сказал он.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода.
Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева
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Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник.
По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН.
Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского.
Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».
В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.
Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore
Представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.
«На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения «Навальный», – сказал Климов.
Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство примет решение о штрафах в отношении Google и Apple в зависимости от их реакции на требование удалить приложение «Умное голосование» из магазинов.
«Такое решение будут дополнительно принимать. Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов, такие штрафы могут быть применены», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».
Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»
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Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.
«Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», – передает РИА «Новости» слова экс-министра.
Как заявил Климкин, Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о ее внесении «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Соединенные Штаты, а не на Германию и Францию.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
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Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
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«Для Франции это сродни политическому унижению, потому что она очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической отрасли, тем самым увеличив свое влияние в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД Франции счел ударом в спину решение Австралии разорвать многомиллиардный контракт по подлодкам из-за создания оборонного альянса с США и Британией.
«Такая нервная реакция обусловлена тем, что Франция очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, «программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны».
«Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда», – пояснил он.
«То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане».
Кроме того, «для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению». «Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа «Мистраль». Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят», – добавил эксперт.
«Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной. Он подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
Между тем австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
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