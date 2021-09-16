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Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования
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Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией.
За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество».
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.
Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить.
Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
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Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.
«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости».
С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать.
«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО.
Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО».
В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
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МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
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Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
Эксперт объяснил участие Австралии в новом военном альянсе США и Британии
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«Австралия оказалась надежным партнером Вашингтона и Лондона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на попытки Китая экономически привязать к себе Канберру», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин, комментируя создание США, Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS.
«Пока речь идет не о военном альянсе в чистом виде, а скорее о новом партнерстве США, Британии и Австралии в сфере оборонной промышленности», – считает политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
По его словам, новая инициатива связана с планами перевооружения Австралии, в частности, со строительством подводных лодок. «Австралия – ключевой партнер США и Великобритании в регионе. Но в отличие от Японии или Южной Кореи Австралия не имеет мощного промышленного потенциала, – поясняет политолог. – Ранее Канберра уже выдвигала ряд инициатив по повышению собственной обороноспособности, например, по производству ракетного оружия с американской помощью. Теперь же появилась новая крупная программа, которую три страны будут совместно реализовывать».
Он отметил, что между ними уже налажено тесное военное сотрудничество, более того, Австралия входит в так называемое Содружество разведок англоязычных стран («Five Eyes»). «Поэтому между странами установился высокий уровень доверия, который позволяет обмениваться военными технологиями», – уверен Кашин.
Что касается возможной реакции Китая на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США к расследованию обстоятельств возникновения пандемии. «Видимо, это стало последней каплей для Пекина, поскольку он ввел против Канберры большое количество неформальных экономических санкций, ограничив разные виды австралийского экспорта, что больно ударило по Австралии», – пояснил он.
«Для Австралии Китай – важный торговый партнер. Однако происходящее является важным свидетельством того, что политика в очередной раз оказывается важнее экономики, – констатирует политолог. – Вероятно, австралийские политические силы готовы терпеть экономические издержки ради того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию и сохранить свой альянс с США и Британией».
На этом фоне эксперт прогнозирует в ближайшее время усиление санкционного давления на Австралию со стороны Китая. «Это будет иметь прямые позитивные последствия для России, поскольку Австралия является нашим экономическим конкурентом на китайском рынке, – уточняет он. – Канберра – крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции, а это как раз те рынки, на которых мы пытаемся закрепиться. Поэтому нам имеет смысл следить за развитием китайско-австралийских отношений: когда китайцы ограничивают свою торговлю с австралийцами, для нас открывается дополнительное окно возможностей для наращивания своего экспорта».
Также решение Австралии строить подводные лодки, отказавшись от соответствующего контракта с французами, по мнению Кашина, стало «решительным шагом в развитии их военно-морской мощи, что потребует колоссальной внешней помощи со стороны ближайшего союзника – Великобритании».
«У Великобритании есть собственный военный союз в Азии под названием «Пятистороннее соглашение о защите» («Five Power Defense Arrangements»), в который входят Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Долгие годы после окончания холодной войны он находился в летаргическом состоянии, однако в последние годы его пытались оживить, в результате чего увеличилось количество совместных мероприятий, – указывает эксперт. – Кроме того, Великобритания по-прежнему остается страной с первоклассными морскими силами и опытом их применения в Азии. В то же время Австралия – член Британского содружества наций. У двух стран теснейшие отношения в военной сфере, поэтому Британия будет играть важную роль в передаче военных технологий и обучении личного состава армии Австралии».
Кашин добавил, что новый оборонный союз не является дополнением к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). «QUAD не является оборонным союзом и скорее всего никогда им не станет. Кроме того, каждая из сторон QUAD видит в этом диалоге что-то свое. В частности, если США и Япония любят подчеркивать военные аспекты диалога, связанные со сдерживанием Китая, то Индия использует его просто для балансирования своего внешнеполитического курса. Нью-Дели не горит желанием связывать себя жесткими обязательствами и для него это скорее дополнительный канал развития отношений с США и их союзниками», – объяснил он.
По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. «Страны-участницы ставят цель повысить эффективность уже существующего сотрудничества. Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и существенно усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние», – рассказал Кашин.
Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. «Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру», – отметил эксперт.
По его мнению, этот альянс очень далек от России, поэтому Москве не стоит ожидать каких-то военно-политических последствий от его создания. «Это проблема для китайцев из-за потенциального усиления Австралии и увеличения военных мероприятий в регионе», – резюмировал политолог.
Накануне в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
При этом Австралия заявила о своем решении отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину и заявил, что это подрывает доверие с Австралией.
В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки. Об этом сообщает Reuters.
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Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, ограничение наблюдателей связано с пандемией коронавируса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Вынужденное ограничение численности наблюдательной миссии обусловлено пандемией коронавируса и необходимостью обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. Эта мера относится ко всем иностранным организациям и не противоречит международным обязательствам России, в том числе в рамках ОБСЕ», – приводит ТАСС слова Лукашевича.
Ранее Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования.
Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить.
Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России
Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника.
По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США.
Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
«Коммунисты России» выступили против «Умного голосования»
Система «Умное голосование» является циничной технологией манипуляции симпатий избирателей, разработанной высокооплачиваемыми политтехнологами, заявили в партии «Коммунисты России».
«Российское общество давно отвергло подобные схемы, уходящие корнями в лихие 90-е. Ведь граждане нашей страны, пережившие за последние 30 лет три смены векторов государственного развития, давно научились сами выбирать себе депутатов, губернаторов и президента. Но есть силы, которые считают нас за идиотов, за несамостоятельных людей, за абсолютно зависимых от внешнего давления винтиков», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
По мнению «Коммунистов России», за «Умным голосованием» стоят «уголовники и экстремисты», а сама по себе система «предельно коррупционна».
«Агенты «УГ», словно ушлые посланцы экономических пирамид прошлого века, обошли представителей всех оппозиционных партий, практически вымогая астрономические суммы за свою абракадабру. Нет никаких сомнений в поддержке этой схемы иностранными спецслужбами. Цель спонсоров проекта понятна – превратить российский парламент в фикцию», – отмечается в заявлении.
Организаторы «Умного голосования» в некоторых случаях заявляли о поддержке «хотя бы в чем-то приемлемых кандидатов», но 90% предлагаемых этой системой кандидатур предлагаются «лишь для обмана российских избирателей и дестабилизации обстановки в стране».
«Большинство партий отказались взаимодействовать с маргиналами из «УГ». Организаторы аферы пытались вступить в контакт и с КПКР, предлагали поддержать любого нашего кандидата за большие суммы денег, требовали заключения «договоренностей» и угрожали большими неприятностями, но наша партия решительно отвергла все «предложения» врагов Отечества», – добавили в партии.
Там напомнили, что предложение приняла лишь одна партия – КПРФ, она, по мнению «Коммунистов России», вступила в сговор «с иностранными агентами, аферистами и маргиналами», предоставив 100 наиболее одиозных кандидатов.
«Из кого же, в таком случае, состоит список КПРФ? Эти отщепенцы согласились сотрудничать с самыми отъявленными манипуляторами и живущими за чужой счет радикалами. Процедура «УГ» стала праздником взяточников и взяткодателей. Мы убеждены, что российские избиратели отвергнут эти примитивные манипуляции. В каждой из участвующих в выборах в Госдуму партий есть достойные люди», – добавили «Коммунисты России».
Россияне в состоянии выбирать себе парламент самостоятельно, указали в партии. По мнению «Коммунистов России», необходимо установить и «сурово наказать» организаторов «Умного голосования».
«Призываем честных рядовых членов КПРФ выступить против бонз своей партии, вступивших в сговор с иностранными агентами. Верим в мудрость российского народа, который самостоятельно и вдумчиво изберет парламент страны», – заключили в партии.
Ранее партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США
Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.
По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС.
Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group.
Выборы-2021: «Единая Россия» ускоряет социальную газификацию, ЛДПР хочет вернуть гимназисток
Единороссы решили максимально быстро подготовить законопроект о доступе к частным газопроводам, чтобы ускорить социальную газификацию. Владимир Жириновский призвал разделить школы в России по половому признаку. Лидер «Родины» Алексей Журавлев призвал полностью закрыть города от гастарбайтеров.
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил на заседании федерального штаба по обсуждению хода реализации программы газификации. Турчак сообщил, что на днях у россиян появилась возможность подать через портал Госуслуг заявку на участие в программе социальной газификации. Он также пообещал максимально быстро подготовить и внести законопроект о доступе к частным газовым сетям. По словам Турчака, поправки о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, – и в новом составе нижней палаты будет обеспечено максимально быстрое его прохождение.
Как отмечается на сайте партии, в целом, поддержанная единороссами программа социальной газификации уже позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и присоединением рядовых граждан к газовой сети.
Владимир Жириновский считает, что в России общеобразовательные государственные школы должны быть разделены на мужские, женские и смешанные. По мнению лидера ЛДПР, в стране достаточно зданий учебных заведений, чтобы провести такую специализацию, сообщает Газета.ру. «Я даже название сделал: мужской лицей, гимназия для женщин. А смешанная – просто школа, средняя школа», – сказал Жириновский. По его предположению, матери-одиночки, к примеру, будут чаще отдавать сыновей в мужские школы.
Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что российские города необходимо закрыть от гастарбайтеров. С таким призывом он выступил, комментируя события в подмосковном Бужаниново, где была изнасилована и убита пенсионерка. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два иностранца. «Трудовая миграция стала не просто экономически вредной, но и прямо опасной для наших сограждан!», – подчеркнул депутат.
Комментируя итоги заседания штаба по газификации, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что десятки тысяч россиян получили в этом году газ по этой программе. «Это не какое-то предвыборное обещание: мол, когда-нибудь пройдет бесплатная газификация. Программа уже сейчас реализуется. И Министерство энергетики, и Газпром отчитываются о проделанной работе», – отметил эксперт.
Естественно, что многие избиратели, которые десятилетиями ждали подключения газа и наконец его получили, проголосуют за «Единую Россию», полагает Матвейчев, «кроме того, их друзья, родственники и соседи, которые тоже ждут подключения, тоже поймут, что это не просто обещания, а реально работающая система». «Голубое топливо» на собственном участке важнее, чем какие-то отвлеченные, идеологические разговоры, которые ведут «Яблоко», прочие оппозиционеры, или коммунисты, ностальгирующие по СССР», – заявил профессор. – «Взрослые разумные люди понимают, что восстановить Союз невозможно, зато газопровод на собственном участке – есть, он реален. Его появление меняет к лучшему качество жизни, в частности, положительно сказывается на личном бюджете».
Комментируя призыв Жириновского к раздельному обучению школьников, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что и в России до революции, и в СССР в середине ХХ века так и было. «Как ни странно это звучит, для начальной школы в этом и есть определенный смысл. Но, естественно, никакой материальной возможности реализовать такое предложение нет. Для этого пришлось бы вдвое увеличить количество преподавателей, и удвоить количество школьных зданий», – сказал эксперт. «Некоторое количество условных «староверов» или условных «мусульманских фундаменталистов» воспримут эту идею Жириновского позитивно. Но их количество не очень велико. Мне кажется, электорат в целом посмотрит на это предложение скептически, как на курьез», – сказал политолог.
Говоря о заявлении лидера «Родины», Григорьев напомнил, что столь жесткая риторика – в духе этой партии. «Алексей Журавлев всегда занимали такую резко антимигрантскую позицию. Хотя люди, которым она нравится, в обществе, безусловно, есть. Но их немного», – сказал эксперт. «Что касается технологической стороны, то идея не допускать мигрантов в города – явно провальная. Это в нынешнем обществе нереализуемо. Никаких правовых механизмом для этого нет. Не думаю, чтобы это заявление дало «Родине» большой результат. Оно может только укрепить лишь уже имеющийся электорат. Но привлечь новых сторонников? Сомневаюсь», – заключил Григорьев.
Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
США пригласили Россию на саммит по климату
США прислали России приглашение на саммит по энергетике и климату, который состоится 17 сентября в виртуальном формате, это приглашение рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет 17 сентября саммит по энергетике и климату в виртуальном формате. Главной темой встречи с участием глав государств с крупнейшими экономиками мира, будет «активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому кризису».
Также Байден заострит внимание на том, что «срочно требуются активные действия по климату», а также на том, какие «экономические выгоды» это может принести. Он призовет мировых лидеров взять на себя дополнительные обязательства в данной сфере.
Политолог объяснил важность предвыборного обращения Путина
«Российский лидер отметил важность Госдумы нового созыва и призвал людей ответственно подойти к выбору и проголосовать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя обращение президента Владимира Путина к россиянам накануне выборов.
«Мы увидели абсолютно спокойное, не призывающее и не агитирующее обращение президента России, которое он сделал с целью побудить людей прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Он указал, что «глава государства четко отмечает, что нам не нужны популисты во власти, а необходимы люди, которые хорошо и успешно работают над созданием законопроектов». «Эта работа сложная, ответственная и очень важная», – подчеркнул собеседник.
По словам политолога, несмотря на то, что в речи Путина нет призывов голосовать за кого-то конкретно, понятно, что речь идет о наиболее серьезных политических силах, партиях и кандидатах, которые принимают участие в выборах.
«Кроме того, – отмечает эксперт, – президент предостерегает от слепого доверия тем завлекательным обещаниям, которые делают некоторые товарищи. Также глава государства отмечает важность деятельности Госдумы нового созыва, ведь она наделяется новыми полномочиями в соответствии с поправками в Конституцию. Поэтому ее значимость серьезно возрастает, особенно на фоне грядущих в 2024 году выборов президента».
Данилин напомнил, что парламент – это очень значимый орган, особенно во время выборов главы государства и вопросов определения руководства правительства России. «Поэтому президент и обращается к гражданам с просьбой ответственно подойти к выбору и проголосовать», – заключил собеседник.
Напомним, накануне выборов президент России Владимир Путин обратился к россиянам. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Обновленная Конституция России наделила Государственную думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер.
«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер.
Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы.
Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Калининградским пенсионерам предложили деньги за регистрацию на сайте «Умного голосования»
Мне предложили за деньги помочь с организацией «Умного голосования», сделать так, чтобы все кандидаты от нашей партии в этом проекте поучаствовали. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД лидер калининградского предвыборного списка Партии пенсионеров Иван Грибов.
«Когда я гулял около дома с женой и ребенком, подъехала машина, – из нее вышли двое и подошли ко мне. Они меня явно знали в лицо, но я их видел впервые. Эти люди предложили помочь с проведением «Умного голосования». Я ответил, что дома посмотрю, что это такое, и если меня заинтересует, то присоединюсь», – рассказал кандидат в депутаты Калининградской областной Думы, лидер списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Грибов.
По словам кандидата, суть просьбы неизвестных собеседников сводилась к примерно к следующему, – убедить однопартийцев, в частности, участников предвыборного списка нашей партии зарегистрироваться на ресурсе «Умного голосования». «За это они предложили по тысяче рублей за каждые две регистрации на сайте», – уточнил кандидат, предположив, что организаторам акции нужно было успеть до выборов максимально повысить количество регистраций.
Как отметил Грибов, от денег он сразу отказался. «Кстати, меня также удивило, что я не знаю этих людей в лицо. Калининград – небольшой город. Как правило, те, кто связан с выборами, с политическими объединениям, мне известны», – добавил он.
«Примечательно, что как только я зашел домой, то сразу получил СМС от кандидата от КПРФ – и также с просьбой поучаствовать в организации «Умного голосования». Тогда я навел справки в интернете и обнаружил, что это проект блогера Алексея Навального», – поделился собеседник. «У меня к Навальному – не очень хорошее отношение. Я считаю, что нам следует решать проблемы внутри страны, и при этом руководствоваться только российскими законами, а не бегать по соседним странам и не призывать их власти ввести против нас санкции. Ведь страдают от этого простые люди. Поэтому мое возмущение от подобных просьб в тот момент не знало границ», – отметил Грибов.
«Сейчас у оппозиционных партий есть все инструменты для того, чтобы контролировать ход избирательной кампании. Но почему-то мало кто из оппозиционеров заявил своих наблюдателей на избирательные участки в нашей области. Вместо этого они предлагают присоединиться к «Умному голосованию». Ясно. Что эта акция будет использоваться только для того, чтобы после выборов кричать об их нелегитимности. Она направлена на дестабилизацию общества», – резюмировал Грибов.
Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявляла о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном.
В начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором - за связь с экстремистской организацией.
В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов
Судебным приставам для принудительного взыскания отправлен материал о взыскании с Twitter более 45 млн рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент в России.
«Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов в размере 45 млн рублей, материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», – заявили в Таганском суде Москвы, передает ТАСС.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.
До этого в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.
Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму
Президент Владимир Путин точно примет участие в голосовании на предстоящих выборах, но итоговое решение о формате его участия озвучат позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы проинформируем вас (о том, как президент будет голосовать), думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании», – заявил Песков, передает ТАСС.
При этом журналисты уточнили у представителя Кремля, что регистрация на электронное голосование уже завершилась. «Президент был там зарегистрирован», – ответил Песков.
Он также указал, что Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме. «Что касается президента, естественно, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», – сказал представитель Кремля.
По его словам, самоизоляция Путина продлится как минимум неделю. «Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция). Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», – отметил представитель Кремля.
Ранее Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.