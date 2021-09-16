Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

Эксперт объяснил участие Австралии в новом военном альянсе США и Британии

«Австралия оказалась надежным партнером Вашингтона и Лондона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на попытки Китая экономически привязать к себе Канберру», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин, комментируя создание США, Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS.

«Пока речь идет не о военном альянсе в чистом виде, а скорее о новом партнерстве США, Британии и Австралии в сфере оборонной промышленности», – считает политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

По его словам, новая инициатива связана с планами перевооружения Австралии, в частности, со строительством подводных лодок. «Австралия – ключевой партнер США и Великобритании в регионе. Но в отличие от Японии или Южной Кореи Австралия не имеет мощного промышленного потенциала, – поясняет политолог. – Ранее Канберра уже выдвигала ряд инициатив по повышению собственной обороноспособности, например, по производству ракетного оружия с американской помощью. Теперь же появилась новая крупная программа, которую три страны будут совместно реализовывать».

Он отметил, что между ними уже налажено тесное военное сотрудничество, более того, Австралия входит в так называемое Содружество разведок англоязычных стран («Five Eyes»). «Поэтому между странами установился высокий уровень доверия, который позволяет обмениваться военными технологиями», – уверен Кашин.

Что касается возможной реакции Китая на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США к расследованию обстоятельств возникновения пандемии. «Видимо, это стало последней каплей для Пекина, поскольку он ввел против Канберры большое количество неформальных экономических санкций, ограничив разные виды австралийского экспорта, что больно ударило по Австралии», – пояснил он.

«Для Австралии Китай – важный торговый партнер. Однако происходящее является важным свидетельством того, что политика в очередной раз оказывается важнее экономики, – констатирует политолог. – Вероятно, австралийские политические силы готовы терпеть экономические издержки ради того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию и сохранить свой альянс с США и Британией».

На этом фоне эксперт прогнозирует в ближайшее время усиление санкционного давления на Австралию со стороны Китая. «Это будет иметь прямые позитивные последствия для России, поскольку Австралия является нашим экономическим конкурентом на китайском рынке, – уточняет он. – Канберра – крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции, а это как раз те рынки, на которых мы пытаемся закрепиться. Поэтому нам имеет смысл следить за развитием китайско-австралийских отношений: когда китайцы ограничивают свою торговлю с австралийцами, для нас открывается дополнительное окно возможностей для наращивания своего экспорта».

Также решение Австралии строить подводные лодки, отказавшись от соответствующего контракта с французами, по мнению Кашина, стало «решительным шагом в развитии их военно-морской мощи, что потребует колоссальной внешней помощи со стороны ближайшего союзника – Великобритании».

«У Великобритании есть собственный военный союз в Азии под названием «Пятистороннее соглашение о защите» («Five Power Defense Arrangements»), в который входят Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Долгие годы после окончания холодной войны он находился в летаргическом состоянии, однако в последние годы его пытались оживить, в результате чего увеличилось количество совместных мероприятий, – указывает эксперт. – Кроме того, Великобритания по-прежнему остается страной с первоклассными морскими силами и опытом их применения в Азии. В то же время Австралия – член Британского содружества наций. У двух стран теснейшие отношения в военной сфере, поэтому Британия будет играть важную роль в передаче военных технологий и обучении личного состава армии Австралии».

Кашин добавил, что новый оборонный союз не является дополнением к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). «QUAD не является оборонным союзом и скорее всего никогда им не станет. Кроме того, каждая из сторон QUAD видит в этом диалоге что-то свое. В частности, если США и Япония любят подчеркивать военные аспекты диалога, связанные со сдерживанием Китая, то Индия использует его просто для балансирования своего внешнеполитического курса. Нью-Дели не горит желанием связывать себя жесткими обязательствами и для него это скорее дополнительный канал развития отношений с США и их союзниками», – объяснил он.

По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. «Страны-участницы ставят цель повысить эффективность уже существующего сотрудничества. Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и существенно усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние», – рассказал Кашин.

Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. «Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру», – отметил эксперт.

По его мнению, этот альянс очень далек от России, поэтому Москве не стоит ожидать каких-то военно-политических последствий от его создания. «Это проблема для китайцев из-за потенциального усиления Австралии и увеличения военных мероприятий в регионе», – резюмировал политолог.

Накануне в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.

При этом Австралия заявила о своем решении отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину и заявил, что это подрывает доверие с Австралией.

В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки. Об этом сообщает Reuters.

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