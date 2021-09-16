Google после заседания в Совфеде заявил об уважении законов всех стран Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.

В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО 16 сентября 2021, 05:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе. «Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости». С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать. «Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО. Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины. Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400. Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО». В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обратился к россиянам накануне выборов 16 сентября 2021, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент. «Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт объяснил участие Австралии в новом военном альянсе США и Британии 16 сентября 2021, 12:16

Фото: AAP Image/Mick Tsikas/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Австралия оказалась надежным партнером Вашингтона и Лондона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на попытки Китая экономически привязать к себе Канберру», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин, комментируя создание США, Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS. «Пока речь идет не о военном альянсе в чистом виде, а скорее о новом партнерстве США, Британии и Австралии в сфере оборонной промышленности», – считает политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. По его словам, новая инициатива связана с планами перевооружения Австралии, в частности, со строительством подводных лодок. «Австралия – ключевой партнер США и Великобритании в регионе. Но в отличие от Японии или Южной Кореи Австралия не имеет мощного промышленного потенциала, – поясняет политолог. – Ранее Канберра уже выдвигала ряд инициатив по повышению собственной обороноспособности, например, по производству ракетного оружия с американской помощью. Теперь же появилась новая крупная программа, которую три страны будут совместно реализовывать». Он отметил, что между ними уже налажено тесное военное сотрудничество, более того, Австралия входит в так называемое Содружество разведок англоязычных стран («Five Eyes»). «Поэтому между странами установился высокий уровень доверия, который позволяет обмениваться военными технологиями», – уверен Кашин. Что касается возможной реакции Китая на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США к расследованию обстоятельств возникновения пандемии. «Видимо, это стало последней каплей для Пекина, поскольку он ввел против Канберры большое количество неформальных экономических санкций, ограничив разные виды австралийского экспорта, что больно ударило по Австралии», – пояснил он. «Для Австралии Китай – важный торговый партнер. Однако происходящее является важным свидетельством того, что политика в очередной раз оказывается важнее экономики, – констатирует политолог. – Вероятно, австралийские политические силы готовы терпеть экономические издержки ради того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию и сохранить свой альянс с США и Британией». На этом фоне эксперт прогнозирует в ближайшее время усиление санкционного давления на Австралию со стороны Китая. «Это будет иметь прямые позитивные последствия для России, поскольку Австралия является нашим экономическим конкурентом на китайском рынке, – уточняет он. – Канберра – крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции, а это как раз те рынки, на которых мы пытаемся закрепиться. Поэтому нам имеет смысл следить за развитием китайско-австралийских отношений: когда китайцы ограничивают свою торговлю с австралийцами, для нас открывается дополнительное окно возможностей для наращивания своего экспорта». Также решение Австралии строить подводные лодки, отказавшись от соответствующего контракта с французами, по мнению Кашина, стало «решительным шагом в развитии их военно-морской мощи, что потребует колоссальной внешней помощи со стороны ближайшего союзника – Великобритании». «У Великобритании есть собственный военный союз в Азии под названием «Пятистороннее соглашение о защите» («Five Power Defense Arrangements»), в который входят Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Долгие годы после окончания холодной войны он находился в летаргическом состоянии, однако в последние годы его пытались оживить, в результате чего увеличилось количество совместных мероприятий, – указывает эксперт. – Кроме того, Великобритания по-прежнему остается страной с первоклассными морскими силами и опытом их применения в Азии. В то же время Австралия – член Британского содружества наций. У двух стран теснейшие отношения в военной сфере, поэтому Британия будет играть важную роль в передаче военных технологий и обучении личного состава армии Австралии». Кашин добавил, что новый оборонный союз не является дополнением к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). «QUAD не является оборонным союзом и скорее всего никогда им не станет. Кроме того, каждая из сторон QUAD видит в этом диалоге что-то свое. В частности, если США и Япония любят подчеркивать военные аспекты диалога, связанные со сдерживанием Китая, то Индия использует его просто для балансирования своего внешнеполитического курса. Нью-Дели не горит желанием связывать себя жесткими обязательствами и для него это скорее дополнительный канал развития отношений с США и их союзниками», – объяснил он. По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. «Страны-участницы ставят цель повысить эффективность уже существующего сотрудничества. Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и существенно усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние», – рассказал Кашин. Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. «Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру», – отметил эксперт. По его мнению, этот альянс очень далек от России, поэтому Москве не стоит ожидать каких-то военно-политических последствий от его создания. «Это проблема для китайцев из-за потенциального усиления Австралии и увеличения военных мероприятий в регионе», – резюмировал политолог. Накануне в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. При этом Австралия заявила о своем решении отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину и заявил, что это подрывает доверие с Австралией. В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки. Об этом сообщает Reuters. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Google и Apple ответили на приглашение обсудить вмешательство в выборы России 16 сентября 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы, заявил глава комиссии Андрей Климов. Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ», передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание. «До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», – сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии. В начале сентября МИД заявил, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore 16 сентября 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения «Навальный», – сказал Климов. Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство примет решение о штрафах в отношении Google и Apple в зависимости от их реакции на требование удалить приложение «Умное голосование» из магазинов. «Такое решение будут дополнительно принимать. Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов, такие штрафы могут быть применены», – сказал он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России 16 сентября 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника. По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США. Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года. В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией». Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол». ЦИК: В некоторых регионах избиратели получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов 15 сентября 2021, 18:45 В списки избирателей включат 108 млн человек, зарегистрированных на территории России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в своем докладе о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. «По данным МИД России, еще порядка 2 млн российских избирателей проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации, и они тоже смогут принять участие в голосовании», – говорится в докладе, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. Утром 17 сентября на территории России откроются почти 96 тыс. избирательных участков. 93,5 тыс. постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тыс. участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков. Еще семь участков находятся в Байконуре (Казахстан). «Проводить выборы будут члены комиссий с правом решающего голоса всех уровней – их у нас около 880 тыс., которые формируют: Центральную избирательную комиссию; 85 избирательных комиссий субъектов; 225 окружных избирательных комиссий; 2802 территориальных избирательных комиссий; свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий (в том числе на зарубежных участках)», – указывается в докладе. Памфилова добавила, что в системе избирательных комиссий представлены все слои общества: туда входят представители самых разнообразных профессий, представители политических партий, самых разных организаций. «И хочу отметить, что менее 6% – представители государственных и муниципальных случаев, а не половина, как это возможно по закону», – указала она. Одной из приоритетных задач, которую ЦИК ставит перед собой, является повышение квалификации членов избирательных комиссий всех уровней, их профессионализация на основе доступного, понятного методического материала, подчеркивается в документе. В период проведения избирательной кампании ЦИК России в формате видеоконференции было организовано и проведено обучение для всех членов окружных избирательных комиссий (ОИК). Обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) стартовало 11 августа 2021 года и будет продолжаться до начала голосования. На этом этапе предполагается обучить порядка 849 тыс. членов УИК. «Наша задача – подготовить членов избирательных комиссий не только методологически, но и психологически, чтобы они могли противостоять провокациям, которые готовятся. Поэтому на нашей горячей линии выделен отдельный канал для правовой и психологической поддержки организаторов выборов. Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно и добросовестно исполнять свой долг», – добавила глава ЦИК. Всего на единый день голосования 19 сентября 2021 года назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах страны. Замещению подлежат более 31 тыс. мандатов. В 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В девяти регионах на прямых выборах избираются высшие должностные лица субъектов. В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов. Еще в трех регионах – в Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Северная Осетия – Алания, главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний субъектов по представлению президента. Подавляющее большинство кампаний составят выборы муниципального уровня. «Избирателям предстоит принять не простое решение. В некоторых регионах они получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И я бы не взялась судить, кто для гражданина важнее: депутат Государственной Думы или депутат сельского поселения», – заключила Памфилова. В Общественной палате заявили о полной готовности наблюдателей к выборам 15 сентября 2021, 17:32 Проведенная общественными палатами, общественными организациями и политическими партиями работа дала возможность подойти к дням голосования в России в полной готовности, заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. «В каждом регионе созданы центры наблюдения и на протяжении всех дней голосования они будут вести контроль за соблюдением законодательства в ходе электоральных процедур. Все наблюдатели прошли обучение в соответствии с теми методическими и информационными материалами, которые разработал наш координационный совет по общественному контролю за голосованием», – цитирует Михееву сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Попасть в ЦОНы, оборудованные видеостенами, смогут кандидаты, наблюдатели, представители партий и аккредитованных на выборах СМИ, а также все желающие в уведомительном порядке. «Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение», – пояснил председатель координационного совета Максим Григорьев. О готовности к общественному контролю за предстоящими выборами в ОП рассказали регионы. Так, в Краснодарском крае в работе Центра общественного наблюдения примут участие более 200 человек – представители краевой палаты, общественных организаций, эксперты и партии. «Технически центр готов к работе. В случае возникновения проблемных ситуаций мы будем взаимодействовать с избиркомом, Общественной палатой и ассоциацией НОМ», – сообщила председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова. В Ленинградской области на участках будут обеспечены все необходимые санитарные меры, контроль за ходом голосования на участках будут вести общественные наблюдатели. «Все организационные вопросы разрешены. В каждом районе Ленинградской области побывают мобильные бригады общественного штаба. Ожидаем и зарубежных гостей», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. Максим Григорьев обратил внимание: все общественные организации, которые будут принимать участие в наблюдении, уделят особое внимание контролю за обеспечением избирательных прав граждан, имеющих ограничения по слуху и зрению. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США 16 сентября 2021, 13:26 Текст: Алина Назарова

Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон. «Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая. По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС. Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости». В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. «Родина» и «Зеленые» выступили против УГ 16 сентября 2021, 12:20 Текст: Мария Бобылева

Партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. «Сегодня много говорится о так называемом «Умном голосовании» (УГ). ... Само название оскорбительно для россиян: получается, что те, кто не голосуют, как велят навальнисты, неумные люди, дураки? Что ж, такой подход к российским избирателям вполне в духе наших насквозь прозападных либералов», – говорится в сообщении на сайте партии «Родина». Там также выразили уверенность, что данный проект курируется не сторонниками Навального, а Госдепом США. «Поэтому не раз сотрудники американского посольства в России через посредничество Навального и его помощников проводили встречи с теми или иными кандидатами. … Американцы так работают по всему миру. Присматриваются к местным политикам, входят с ними в контакт, а дальше кого-то подкупают, кого-то шантажируют компроматом, других заинтересовывают чем-то иным. И формируют в политических сферах разных стран «пятые колонны» своих вольных или невольных агентов влияния», – указали в партии. Там отметили, что «американцы не обошли своим вниманием даже лидера партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Сотрудники посольства США несколько раз звонили политику и предлагали встретиться, но всегда натыкались на твердые отказы. Однако, окончательно отстали только тогда, когда Журавлев высказал им свою принципиальную позицию в совсем не парламентских выражениях». «Партия «Родина» всегда заявляет, что прозападные либералы – открытые враги патриотов, никакое даже временное сотрудничество с ними категорически неприемлемо и невозможно. … А их проект «Умное голосование» – это инструмент оболванивания российских избирателей и механизм американского вмешательства в российские выборы», – заключили в партии. Против «Умного голосования» выступила и партия «Зеленые». «Зеленые» не призывали, не призывают и не будут призывать к участию в проекте «УГ». Мы самодостаточная партия! Поддержки наших избирателей, наших сторонников достаточно, чтобы самостоятельно достигнуть наших целей!», – заявил лидер партии Андрей Нагибин. При этом в партии отметили, что в среду, 15 сентября, были опубликованы списки кандидатов на выборы в Госдуму по версии «Умного голосования». В список кандидатов попали два кандидата от партии «Зеленые». 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. СК завел дело о призывах к беспорядкам в дни голосования 16 сентября 2021, 12:53 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. В сообщении на сайте СК указывается, что возбуждено дело «в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц» по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»). Выяснилось, что группой лиц (в состав группы входило не менее 11 человек из семи субъектов страны) была создана сеть Telegram-каналов, «в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования». Подчеркивается, что, согласно исследованиям, в видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Голосование в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Во вторник глава государства Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Сенатор: Масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться 16 сентября 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России намерена рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность», заявил глава группы Владимир Джабаров. «Мониторинговая группа также предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность. Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России», – сказал Джабаров, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия российских властей будут носить ответный и соразмерный характер. «У мониторинговой группы есть и другие важные данные и предложения, связанные с недопустимым вмешательством в текущие парламентские выборы в России. О них мы готовы доложить комиссии сразу после выборов», – добавил сенатор. Джабаров заявил, при участии компаний Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. «Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. Через пресловутое «Умное голосование» планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы», – сказал сенатор на заседании комиссии. Он отметил, что поведение иностранных цифровых платформ на деле препятствует свободному волеизъявлению граждан Российской Федерации. «Таким образом, налицо прямое иностранное вмешательство в выборы. Хотим предупредить, отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого умного голосования и приложение под названием «Навальный» в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК* (признана в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и лицами, с ней аффилированными», – сказал Джабаров. Парламентарий также предупредил, что разработчики приложения ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных. «Как известно, через ресурсы, связанные с проектом «Навальный», регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения», – отметил он. Глава мониторинговой группы обратил внимание, что американские цифровые платформы и их сотрудники несут как корпоративную, так и персональную ответственность за нарушение российского законодательства. «Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия - вплоть до уголовных. Попытки прикрыться какими-то юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории Российской Федерации будут не только игнорироваться, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства», – подчеркнул он. «Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны», – добавил сенатор. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. Они ответили на приглашение. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. США пригласили Россию на саммит по климату 16 сентября 2021, 13:01 Текст: Алина Назарова

США прислали России приглашение на саммит по энергетике и климату, который состоится 17 сентября в виртуальном формате, это приглашение рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, Россия приглашалась. Сейчас это приглашение рассматривается», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет 17 сентября саммит по энергетике и климату в виртуальном формате. Главной темой встречи с участием глав государств с крупнейшими экономиками мира, будет «активизация борьбы с целью противодействия глобальному климатическому кризису». Также Байден заострит внимание на том, что «срочно требуются активные действия по климату», а также на том, какие «экономические выгоды» это может принести. Он призовет мировых лидеров взять на себя дополнительные обязательства в данной сфере. Google после заседания в Совфеде заявил об уважении законов всех стран 16 сентября 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google не занимает ничью политическую сторону, уважает законы всех стран, где работает, и реагирует на все юридические запросы по размещаемому контенту, заявил представитель компании Александр Монин после заседания временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента», – сказал Монин, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, готова ли компания согласиться с высказанными в ее адрес претензиями со стороны российских властей. Ранее на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету были приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России. При этом в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Эксперты НОМ рассказали об опыте общественного наблюдения за выборами 16 сентября 2021, 11:23 Текст: Алина Назарова

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в ходе конференции о роли гражданского общества в обеспечении демократических стандартов выборов рассказали об опыте противодействия и проверки недостоверной информации в Сети, итогах изучения эволюции избирательной системы и попытках зарубежного вмешательства в предстоящие выборы. Так, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал о программах НОМ по подготовке наблюдателей и электоральных экспертов, а также механизмах работы на предстоящих выборах. «На протяжении всех трех дней голосования на базе Московской государственной юридической академии им. Кутафина будет работать Ситуационный центр Ассоциации НОМ. На площадке Центра в круглосуточном режиме мы будем принимать сообщения, поступающие от наблюдателей с избирательных участков, проводить проверку сигналов о возможных проблемных ситуациях с привлечением корпуса электоральных экспертов из регионов», – сообщил Брод, слова которого приводятся на сайте НОМ. О профилактике распространения в медиа недостоверной информации о выборах рассказал член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Лукаш. «Технологии делегитимации выборов известны, они неоднократно отрабатывались для подрыва общественно-политической системы в разных странах. Речь идет о формировании организационно-информационных площадок для распространения дезинформации, давления на общественников и власть, мобилизации протеста, построении фальшивой системы «альтернативного подсчета голосов и других форматах», – подчеркнул Лукаш. Однако, сообщил эксперт, ассоциации НОМ в партнерстве с институтами гражданского общества удалось создать эффективную модель противодействия фейкам о выборах: через проведение масштабной обучающей программы по подготовке наблюдателей, формирование пула международных и российских электоральных экспертов, а также формирование объективных оценок сигналов о проблемных ситуациях. «Участие большого числа авторитетных зарубежных экспертов, парламентариев, представителей СМИ и ученых в данной научно-практической конференции повышает уровень мероприятия до статуса международной диалоговой площадки, которую целесообразно сделать ежегодной. Обмен опытом наблюдения, мониторинга и освещения избирательного процесса зарубежных и российских экспертов говорит о готовности нашей страны к открытому диалогу в преддверии выборов в Государственную думу – события, внимание к которому на Западе приковано задолго до начала кампании», – отметил Брод. Конференция проводилась Российским обществом политологов совместно с Общественной палатой в стенах МГУ им. Ломоносова. В работе тематических столов научно-практической конференции приняли участие более 300 российских и зарубежных ученых, экспертов, парламентариев и представителей гражданского общества.