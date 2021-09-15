Рогозин опроверг прекращение работ по созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей» Рогозин назвал сроки начала летных испытаний системы управлению «Союз-5» 15 сентября 2021, 14:47 Текст: Елена Мирошниченко

Летные испытания системы управления «Союз-5» начнутся в декабре 2023 году, процесс контролирует Роскосмос, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге. «Реальные летные испытания всей системы управления, которые стоят на «Союз-5», начнутся в декабре 2023 года. Мы процесс контролируем, потому что он многосложный, сейчас идут огневые испытания двигателя, устанавливается новое оборудование в Самаре. <...> Мы имеем элементы конструкции, которые начинают проходить статические и динамические испытания. Потом мы будет проводить автономные испытания отдельных систем этого нового носителя и, соответственно, комплексные испытания, где будет работать система управления, разработанная в Екатеринбурге», – приводит его слова ТАСС. Рогозин рассказал, что систему управления для «Союз-5» разрабатывает екатеринбургское НПО автоматики (входит в Роскосмос). Ранее в Роскосмосе сообщили, что двигатель для ракеты «Союз-5» прошел огневые испытания. Напомним, в декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото первого макета двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».

Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы» 15 сентября 2021, 08:18

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов. «По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», – сказал Молохов, передает РИА «Новости». По его словам, причиной для начала преследования стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец». Напомним, 12 сентября гражданин России Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. 14 сентября суд в Чехии арестовал россиянина. Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом и велел смягчить тон 15 сентября 2021, 03:07

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Китайский лидер Си Цзиньпин отверг предложение президента США Джо Байдена провести очный саммит, а также посоветовал Вашингтону смягчить риторику, заявили источники. Байден и Си Цзиньпин на минувшей неделе провели 90-минутный разговор. Байден «предложил провести саммит, чтобы выйти из тупика» в отношениях двух стран. Си Цзиньпин вместо согласия «настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон» в адрес Китая. В Вашингтоне в связи с этим некоторые чиновники решили, что «Пекин продолжает вести жесткую игру», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В Белом доме считали, что состоявшийся разговор должен был прояснить, «готов ли» лидер Китая «к серьезному взаимодействию», учитывая, что «череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата». Отмечается, что Си Цзиньпин «использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая», но его «общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику». Когда Байдена попросили прокомментировать информацию Financial Times и спросили, разочарован ли он отказом Си Цзиньпина, президент США ответил: «Неправда». Однако, как сообщает пресс-пул Белого дома, «не было ясно», опровергал ли Байден материал Financial Times или имел в виду, что отказ китайского лидера его не разочаровал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что демократия – это не Coca-Cola, которая производится США по всему миру с одним и тем же вкусом, в Китае предпочитают другие «напитки». Замглавы МИД КНР Се Фэн на переговорах в Тяньцзине с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман назвал США изобретателями «дипломатии принуждения». Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» 15 сентября 2021, 13:18

Фото: Stepan Franko/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией. По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». «Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко. Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину. Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем 14 сентября 2021, 22:22

Фото: Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков. В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости». «Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook. Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета». «Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно». Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию 15 сентября 2021, 04:14

Фото: Вести Крым/Youtube

Текст: Антон Антонов

Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат. «Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua». Как заявил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана». 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами. Разработка российской лунной сверхтяжелой ракеты прекращена 15 сентября 2021, 03:39

Фото: РКЦ - Прогресс/Youtube

Текст: Антон Антонов

Техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну прекращено, программу уточнят, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены. «РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», – заявил Баранов, добавив, что работы прекратили на стадии технического проектирования. В рамках «Элементы СТК» разрабатывались ключевые элементы и технологии создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Однако Баранов допускает, что работы могут возобновить в случае соответствующего решения Роскосмоса, с которым «Прогресс» ведет «работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса», передает РИА «Новости». В декабре сообщалось, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» (в более тяжелой версии – «Дон») пересмотрят, так как планируется использовать в качестве топлива не кислород и керосин, а метан. В 2021 году совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Баранов заявлял, что техническое проектирование приостановили для коррекции облика ракеты. В ЕС заявили о необходимости обновить партнерство с Россией 14 сентября 2021, 20:18 Текст: Елена Мирошниченко

ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Я бы хотел обновить партнерство с Россией, но сейчас в нынешних обстоятельствах это трудно представить. Мы должны реалистично оценивать весь комплекс отношений с Россией», – передает его слова с пленарной сессии Европарламента, где обсуждается парламентский доклад по отношениям ЕС и России, РИА «Новости». По словам главы дипломатии, представленный евродепутатами доклад «достаточно точно отражает отношения с Россией». «Они находятся на самом низком уровне. Причиной этого стали политические решения, которые принимала Россия. Диалог становится сложным», – заявил он. Ранее депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призвали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом 15 сентября 2021, 11:07

Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной. «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Как Сочи или Хургада: Тревел-блогеры описали свое видение нового курорта в Крыму 14 сентября 2021, 19:08

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Новый туристический город в Крыму должен иметь хорошую транспортную доступность, ухоженные пляжи, а также стоит разработать туристические маршруты вокруг города, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные тревел-блогеры. Они также высказали свое мнение по поводу того, на какой из действующих курортов должен равняться новый. Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в республике власти намерены построить новый курортный город с учетом всех современных урбанистических тенденций, который будет расположен на побережье Черного моря. Планируется, что он будет находиться на западном берегу Крыма, в Сакском районе. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что в турсезон город сможет принимать до 50 тыс. человек. «С моей точки зрения, запад Крыма сильно недооценен и не освоен. Все отдыхают на южном берегу, но на самом деле на западном побережье тоже очень много чего интересного. Думаю, что строить город нужно под молодежь и с упором на спорт. Там дуют сильные ветра, хороший кайтсерфинг, можно развивать другие водные виды спорта. Так что любые инвестиции в туристическую структуру я только приветствую», – говорит телеведущий, путешественник, блогер Сергей Доля. Для того, чтобы сделать город современным и продвинутым, там должны быть выстроены велодорожки, места для активного отдыха, следует разработать туристические маршруты вокруг города, продолжает собеседник. Кроме того, очень важно привести в порядок и оборудовать пляжи, обеспечить инфраструктуру проката различного водного инвентаря, в том числе для занятия кайтсерфингом. «Не знаю, каким он должен быть по размерам, но для 50 тысяч туристов понадобится достаточно много отелей. Равняться, в любом случае, ему стоит на Сочи. А что касается транспортной доступности, то мне кажется, что здесь нужно строить хорошую скоростную дорогу, как платные московские, где можно ехать 130 км/ч. Тем более что расстояния между городами достаточно маленькие, из аэропорта ехать придется всего полчаса или минут сорок», – считает эксперт. Путешественник, телеведущий, блогер Миша Ронкаинен считает, что новый город должен быть максимально разгружен от машин, оснащен велодорожками, иметь унифицированные городские вывески. «И вообще, главная задача, как мне кажется, построить в этом новом городе аэропорт, потому что сейчас единственный аэропорт на весь Крым находится в Симферополе. Это действительно важно, потому что когда путешественники приезжают в какой-нибудь туристический город в Турции, Тунисе или Египте, они не едут по два–три часа с перевалами в свой отель. Задача туристического города в том, чтобы люди как можно меньше напрягались», – считает собеседник. Похож новый город, по мнению блогера, должен быть на тунисский остров Джерба, расположенный в Средиземном море, где есть свой аэропорт, туристические резервации. Кроме того, хорошим примером может послужить египетская Хургада с чистыми пляжами и множеством отелей. На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море 14 сентября 2021, 21:36 Текст: Елена Мирошниченко

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube. «Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны. Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти 14 сентября 2021, 16:15

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Чешский суд взял под стражу гражданина России Александра Франчетти. Адвокат россиянина опротестовал решение в зале суда. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац, передает ТАСС. Сам россиянин, отвечая на вопрос о его отношении к предъявленным ему обвинениям, назвал их «шагом к фашизму», передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Лондон запретил послу Китая входить в здание парламента Британии 15 сентября 2021, 05:56

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS

/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Парламент Великобритании запретил китайскому послу Чжэн Цзэгуану посещать здание законодательного органа из-за введенных Пекином санкций, сообщил спикер Палаты общин Линдси Хойл. Хойл заявил, что постоянно встречается с «послами со всего мира, чтобы установить прочные отношения между странами и парламентариями». Однако Хойл не считает, что Чжэн Цзэгуану «будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин», так как Китай ввел санкции против британских депутатов. «Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют», – приводит слова Хойла ТАСС. Китайское посольство назвало решение парламентариев Великобритании «подлым» и «вызывающим презрение». По его мнению, депутаты «преследуют личную политическую выгоду», препятствуя «нормальным обменам и сотрудничеству между Китаем и Соединенным Королевством». Принятое решение, как считает китайская сторона, «противоречит желаниям людей в обеих странах и вредит их интересам». Напомним, отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет. В марте Китай ввел санкции против Великобритании из-за «лжи и дезинформации» по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. Стало известно, как американский генерал исключил применение Трампом ядерного оружия 14 сентября 2021, 21:20

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Главный военный советник экс-президента США Дональда Трампа, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал возможный приказ нанести опасный военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия в январе, об этом в книге «Опасность» пишут журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста. Нападение на Капитолий глубоко потрясло Милли, отмечают авторы. Генерал, по их словам, «был уверен, что после выборов у Трампа начался серьезный психический спад, и теперь Трамп почти обезумел, кричал на чиновников и строил собственную альтернативную реальность о бесконечных заговорах на выборах», передает CNN. Переживания Милли были связаны с тем, что Трамп может «выйти из-под контроля», пишут авторы. «Вы никогда не знаете, что является триггерной точкой президента», – заявил Милли, согласно книге. Генерал принял решение созвать секретное совещание в Пентагоне 8 января, чтобы рассмотреть процесс военных действий, включая запуск ядерного оружия. Высокопоставленным военным чиновникам, отвечающими за Национальный военный командный центр, Милли приказал, чтобы они не выполняли приказы ни от кого без его ведома. «Что бы вам ни говорили, вы выполняете процедуру. Вы выполняете весь процесс. И я являюсь частью этой процедуры», – сказал Милли офицерам. После событий 6 января Милли обеспокоился «чрезвычайным риском», который ситуация представляла для национальной безопасности США. Он дважды разговаривал по внутреннему каналу с высшим генералом Китая, который был в состоянии повышенной готовности из-за хаоса в США. После этого Милли, как пишут авторы, получил прямой телефонный звонок от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Генерал пытался заверить Пелоси, что ядерное оружие в безопасности. «Ты знаешь, что он [Трамп] сумасшедший. Он уже давно сошел с ума», – сказала Пелоси. По словам Вудворда и Косты, Милли ответил: «Госпожа спикер, я согласен с вами во всем». Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.