Рогозин показал первый макет двигателя для «Союза-5»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото первого макета двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».

«Представляю первый макет двигателя РД-0124МС для ракеты-носителя «Союз-5». Его будут использовать для динамических испытаний ступени ракеты. Двигатель РД-0124МС с тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «нафтил + жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, в каждом по две камеры сгорания. Двигатель РД-0124МС будет работать даже при возможном выключении одного из блоков», – написал Рогозин в Facebook.

По его словам, изготовление первого экземпляра двигателя можно назвать событием года для сотрудников Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода. «Это первый проект, в котором внедряют PLM-системы – программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции. Одновременно специалисты завершают сборку экспериментальной установки с камерой внутреннего сгорания двигателя с цилиндрическим насадком», – добавил глава Роскосмоса.

Он уточнил, что огневые испытания пройдут уже в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что Воронежский центр ракетного двигателестроения (Конструкторское бюро химавтоматики, КБХА) изготовил первый макет двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».

В декабре 2019 года гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что предприятие поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году.