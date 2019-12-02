Стали известны сроки поставки первого двигателя для ракеты «Союз-5»

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2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Куда смотрят элиты Центральной Азии

Между Россией и Китаем растет конкуренция за экономическое влияние в Средней Азии, отметили экспертыФото: ВЗГЛЯД
«Евразийские Балканы», источник исламистской угрозы – этот некогда расхожий образ Центральной Азии оказался и неточным, и устаревшим. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Региону больше угрожают не «бородатые талибы», а затянувшаяся стабильность, «застой» тоже сам по себе таит опасность, предупредили эксперты. Подробности...
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Русского медведя придумали русофобы

Изображать Россию в виде медведя европейцы начали еще в 1730-х годахФото: Public domain
Подавляющее большинство россиян − почти две трети − назвали медведя наиболее удачным символом России. Некоторые видят в этом традицию, но само существование такой традиции − миф. Наши предки не ассоциировали свою страну с медведем, так делали их непосредственные враги, в первую очередь англичане. Почему же теперь мы перенимаем символы, которые изначально были русофобскими? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией – всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Стали известны сроки поставки первого двигателя для ракеты «Союз-5»

              2 декабря 2019, 09:35

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российское НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году, сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

              «Первый товарный двигатель РД-171МВ мы поставим в 2022 году», – цитирует ТАСС Арбузова.

              По его словам, «Энергомаш» ведет переговоры с зарубежными странами о поставках двигателей.

              «Мы ведем переговоры с целым рядом стран, которые начинают свои космические программы и заинтересованы в более быстром создании собственных средств выведения, в том числе в решении вопросов по воспроизводству двигателей в своей стране», – сказал Арбузов.

              Он добавил также, что двигатель РД-180 будет адаптирован под новую ракету-носитель среднего класса «Союз-6».

              «В 2020 году начнутся активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты [«Союз-6»], ориентировочный срок адаптации двигателя под ракету - 2024 год», – сказал Арбузов.

              По его словам, новый носитель «Союз-6» в перспективе может заменить ракету «Союз-2», которую используют при запусках грузовых кораблей «Прогресс» и различных спутников.

              Гендиректор «Энергомаша» также уточнил, что двигатель РД-180 планируется установить в центральном блоке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

              Напомним, 1 сентября НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) начал производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, которые должны будут использоваться на первой ступени «Союза-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

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