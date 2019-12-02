Стали известны сроки поставки первого двигателя для ракеты «Союз-5»

Российское НПО «Энергомаш» поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году, сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Первый товарный двигатель РД-171МВ мы поставим в 2022 году», – цитирует ТАСС Арбузова.

По его словам, «Энергомаш» ведет переговоры с зарубежными странами о поставках двигателей.

«Мы ведем переговоры с целым рядом стран, которые начинают свои космические программы и заинтересованы в более быстром создании собственных средств выведения, в том числе в решении вопросов по воспроизводству двигателей в своей стране», – сказал Арбузов.

Он добавил также, что двигатель РД-180 будет адаптирован под новую ракету-носитель среднего класса «Союз-6».

«В 2020 году начнутся активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты [«Союз-6»], ориентировочный срок адаптации двигателя под ракету - 2024 год», – сказал Арбузов.

По его словам, новый носитель «Союз-6» в перспективе может заменить ракету «Союз-2», которую используют при запусках грузовых кораблей «Прогресс» и различных спутников.

Гендиректор «Энергомаша» также уточнил, что двигатель РД-180 планируется установить в центральном блоке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Напомним, 1 сентября НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) начал производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, которые должны будут использоваться на первой ступени «Союза-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

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