Россия начала производство самых мощных ракетных двигателей

НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) начал производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, которые должны будут использоваться на первой ступени «Союза-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», – передает РИА «Новости» текст техзадания к закупке НПО «Энергомаш».

На производство потратят около 19,5 млн рублей.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовится к огневым испытаниям.

Первый двигатель для летных испытаний должны поставить в 2021 году, первый пуск – в ноябре 2022 года.