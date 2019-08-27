Рогозин рассказал о подготовке к испытаниям двигателя РД-171МВ

Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей» готовится к огневым испытаниям, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас сейчас готовятся к прожигу, к огневым испытаниям двигателя РД-171МВ», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Он сообщил также, что ракетный двигатель, работающий на метане, можно создать за несколько лет.

«Считаем, что в течение нескольких коротких лет мы могли бы выйти на создание уже огневого прототипа и начать его испытания. Тем более, что в Воронеже есть практически готовый стенд для прожига метановых двигателей», – сказал Рогозин.

Напомним, в понедельник в НПО «Энергомаш» сообщили, что двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну покажут на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

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