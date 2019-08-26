Российский лунный двигатель впервые покажут на МАКС-2019

Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну покажут на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО «Энергомаш».

«Участники и гости выставки смогут ознакомиться с двигателями разработки и производства НПО «Энергомаш»: самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ, РД-191 для ракет-носителей «Ангара», моделями двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских ракет-носителей «Атлас» и «Антарес», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Двигатель РД-171МВ планируется использовать в ракете среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракете «Енисей», предназначенной для полетов в дальний космос, включая Луну. Общественности его представят впервые.

Напомним, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в НПО «Энергомаш» (Химки, Московская область) собран первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»).

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