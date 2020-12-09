В России изготовили первый макет двигателя для ракеты «Союз-5»

Воронежский центр ракетного двигателестроения (Конструкторское бюро химавтоматики, КБХА) изготовил первый макет двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в Роскосмосе.

«Изготовлен первый макет ракетного двигателя РД-0124МС, разрабатываемого для использования в составе перспективной отечественной ракеты-носителя «Союз-5», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, макет предназначен для динамических испытаний ступени ракеты. В свою очередь главный конструктор КБХА Виктор Горохов отметил, что к концу 2020 года будет завершена разработка рабочей конструкторской документации по двигателю. «Уже проведена технологическая отработка изготовления его ключевых агрегатов», – сказал он.

Также на предприятии завершается сборка экспериментальной установки, включающей в себя «камеру сгорания двигателя с цилиндрическим насадком». Ее огневые испытания намечены на начало следующего года на воронежском огневом стенде.

Двигатель РД-0124МС работает на компонентах нафтила и жидкого кислорода. Он состоит из двух блоков, расположенных в общей раме, в состав каждого из них входят по две камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

Напомним, в декабре 2019 года гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что предприятие поставит первый двигатель для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» в 2022 году.

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