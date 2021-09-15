Эксперты: В России минимум ограничений избирательных прав Собянин представил список кандидатов в Госдуму от Москвы 15 сентября 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин представил список кандидатов в Государственную думу от российской столицы, которые занимаются развитием города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей. «Через несколько дней, 17-19 сентября, мы будем выбирать депутатов Государственной думы. Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет. Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю Вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей. В нашу команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть действующие депутаты Государственной думы и общественные деятели, которые впервые выдвинули свои кандидатуры. Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей», – написал Собянин в своем блоге. Мэр также перечислил кандидатов в Госдуму от московского списка «Единой России». В него вошли телеведущий Тимофей Баженов, который последние годы много занимается вопросами борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступностью; военный репортер Евгений Попов, которому близки темы патриотизма, поддержки ветеранов, спорта и экологии; депутат Госдумы Петр Толстой, который уже пять лет отстаивает интересы москвичей-участников программы реновации; правозащитник. Светлана Разворотнева – она много лет отстаивает интересы граждан в сфере ЖКХ, а весной 2020 года стала волонтером, доставляла продукты и лекарства пожилым москвичам, которые должны были соблюдать режим самоизоляции. Также в список вошли депутат Госдумы Дмитрий Саблин – он известен своей твердой патриотической позицией и поддержкой армии и флота; предприниматель Евгений Нифантьев, который в случае избрания сосредоточится на вопросах социальной помощи и улучшения медицинской помощи ветеранам, инвалидам и семьям с детьми; глава общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая; ректор Химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга – он предложил проекты, призванные защитить экологию столицы с применением самых современных научно-технических разработок. Кроме того, в Госдуму баллотируются депутат нижней палаты парламента Ирина Белых, по инициативе которой было принято множество законов, направленных на защиту прав москвичей; врач-педиатр Александр Румянцев – он известен своей принципиальной и последовательной позицией по вопросам улучшения российской системы здравоохранения; космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко – на выборы он идет с развернутой социальной программой, которая включает меры по снижению обязательных платежей для старшего поколения, расширению программ поддержки детского спорта и многое другое. Кроме того, Собянин рассказал о достойных кандидатах-самовыдвиженцах. «По разным причинам в ряде округов «Единая Россия» не выдвигала своих кандидатов. Однако среди тех, кто решил баллотироваться в них, есть достойные кандидаты-самовыдвиженцы или представители других политических сил. У нас с ними могут быть разные взгляды, но я точно знаю, что они будут отстаивать интересы москвичей. Поэтому прошу Вас поддержать их на предстоящих выборах в Государственную думу», – указал мэр. Среди таких кандидатов он назвал депутата Госдумы Галину Хованскую – опытного и принципиального депутата, который много лет отстаивает интересы москвичей в жилищно-коммунальной сфере. В этот список также вошел народный артист России. Дмитрий Певцов, который в случае избрания будет заниматься близкими ему вопросами культуры; журналист и эрудит Анатолий Вассерман; доброволец-спасатель Олег Леонов, чьи благородная деятельность по спасению людей и твердые жизненные принципы вызывают огромное уважение. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом в Москве 13 сентября 2021, 17:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудник компании по обеззараживанию помещений задержан по делу о смерти двух человек после отравления арбузом, сообщили в ГСУ СК. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при дезинсекции в магазине, передает РИА «Новости». Ранее в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции. 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. 13 сентября в крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти. Захарова оценила подготовку Европарламента к непризнанию итогов выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала аномалией доклад комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, призывающий подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму. «Всегда должно быть так, когда мы говорим о некой законности: сначала происходит нарушение законодательства или международного права, фиксация нарушения внутреннего законодательства, а потом следует оценка и после этого выводы. Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться (от признания выборов в Госдуму), а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия», – сказала она, передает ТАСС. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Текст документа был одобрен 56 членами комитета, девять человек проголосовали против, еще пятеро воздержались. Доклады и резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание ЕП зарубежных политических институтов также не несет никакой юридической нагрузки. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы 15 сентября 2021, 10:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. По словам министра, Москва ждет ответа от США, почему происходит вмешательство в дела России. «Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что вмешательство США в дела России касалось отказа зарубежных платформ убрать контент. «Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», – сказал министр. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Лавров также указал, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных. При этом Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах. «В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», – заявил Лавров. В Москве начался отопительный сезон 13 сентября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» объявил о начале отопительного сезона в столице. «В Москве бабье лето – тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона: «теплогенерация, системы внутренние домовые, магистральные сети, система водоснабжения, газоснабжения подготовлены к зимнему сезону». «Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», – добавил Собянин. В свою очередь заммэра Москвы Петр Бирюков подтвердил, что в установленный срок теплоснабжение будет запущено. «Да, Сергей Семенович, в течение пяти дней нормативный срок мы готовы», – отметил Бирюков. В среду утром в девятиэтажных домах подмосковного Ногинска и Екатеринбурга произошли взрывы бытового газа. Предполагается, что в обоих случаях жильцы квартир включали газ для обогрева квартиры ночью. Следственный комитет проводит проверку. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сказал газете ВЗГЛЯД, что это сигнал, чтобы обсудить и, возможно, пересмотреть принципы включения отопления. В Москве запретили использовать в каршеринге автомобили класса ниже «Евро 5» 14 сентября 2021, 17:36 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве правительство внесло изменения в работу каршеринга, были увеличены габариты машин и срок аренды с суток до семи дней. «Правительство Москвы внесло ряд изменений в правила и регламент предоставления услуг каршеринга. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Правительство увеличило максимальные габариты автомобиля каршеринга – длина не более 495 сантиметров, ширина не более 200 сантиметров (ранее – длина не более 470 сантиметров, ширина не более 185 сантиметров). «Это позволит операторам каршеринга расширить модельный ряд машин, что будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля. Также повышен экологический класс автомобиля каршеринга – не ниже Евро 5 (ранее – не ниже Евро 4). Соответственно, снизится объём вредных выбросов в атмосферу», – отмечается в сообщении. Также был увеличен максимальный срок аренды автомобиля каршеринга – до семи календарных дней (ранее – 24 часа). Ранее было определено условие выгоды от смены личной машины на каршеринг. Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов 15 сентября 2021, 01:57

Фото: CEC Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, заявила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета». Как заявила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве 13 сентября 2021, 16:06 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в дептрансе столицы. «На Нагорной улице в районе дома 37 автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. На месте работают оперативные службы. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе. Ранее сообщалось, что в Москве водитель наехал на 11-летнего мальчика на самокате, после чего уехал с места аварии. Метро Москвы продублировало указатели на фарси и узбекском для мигрантов 14 сентября 2021, 11:20

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Указатели на станциях метро Москвы «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. «От станций метро «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковой» Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси – языке большинства народов Таджикистана, и на узбекском», – передает РИА «Новости» сообщение метрополитена. В пресс-службе метро отметили, что их задача – делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. «Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках», – добавили в пресс-службе. Ранее станцию Московского метрополитена «Люблино» в честь Дня всех влюбленных переименовали в станцию «Влюблино». СК начал проверку конфликта между помощником прокурора и таксистом в Москве 14 сентября 2021, 12:34 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет решил провести проверку после конфликта между помощником прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы и таксистом, сообщили в пресс-службе ведомства. В СК сообщили, что «по данному факту в Главном следственном управлении СК России по Москве организована процессуальная проверка», передает ТАСС. По данным СМИ, в Москве помощник прокурора в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался и применял силу в отношении таксиста, который его подвозил. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки. Ранее таксист зарезал ножом человека на юго-востоке Москвы, до этого пермячка выстрелила в водителя такси из-за цены поездки. Китай назвал неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России 13 сентября 2021, 11:00 Текст: Алина Назарова

Пекин выступает в поддержку позиции Москвы о неприемлемости вмешательства США во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Мы считаем, что выборы в Госдуму относятся ко внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться», – заявил он, передает ТАСС. Так Лицзянь прокомментировал встречу американского посла Джона Салливана с заместителем министра иностранных дел России Сергея Рябкова в связи с нарушениями, допущенными Соединенными Штатами в преддверии выборов в России. В частности, МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства IT-гигантов из США в выборы в России. Памфилова: Избирательная система России готова к выборам на более чем 99% 12 сентября 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Российская избирательная система готова к проведению предстоящих в сентябре выборов на более чем 99%, комиссиям еще необходимо подготовить списки избирателей и проверить готовность участков для голосования, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. «Пока еще на 99% с хвостиком [готова избирательная система], поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», – сказала Памфилова в интервью телеканалу «Россия-1». По ее словам, на предстоящих выборах ожидается очень высокая конкуренция. «У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции практически на всех уровнях выборов. Кстати, в этот раз у нас был самый низкий уровень отказов [в регистрации кандидатом]», – отметила глава ЦИК России. Она также подчеркнула, что трехдневное голосование позволяет людям выбрать удобное время для того, что принять участие в выборах. «Я предполагаю, что даже если закончится пандемия, опыт голосования в течение двух-трех дней останется», – заключила Памфилова. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Ранее в четверг социологическая служба ВЦИОМ опубликовала данные опроса россиян, посвященного электоральным предпочтениям. Так, явка избирателей на выборы в Госдуму может составить от 48 до 51%. По оценке ВЦИОМ, «Единая Россия» может занять первое место, получив от 41 до 44%. Далее опрос дает КПРФ от 18 до 22%, ЛДПР – 10-13%, от 7 до 9% – у «Справедливой России – За правду» (СРЗП). Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Газета ВЗГЛЯД писала, на финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия. Турчак: Работа над народной программой Единой России не прекратится после выборов 14 сентября 2021, 19:32 После выборов в Госдуму продолжится работа над народной программой «Единой России», она будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента с членами правительства и представителями ЕР. «Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции Единой России особая роль и особая ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России». Президент России Владимир Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны. Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы 14 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента, когда будет сформирован новый состав Госдумы, от этого зависит эффективность решений. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством и руководством «Единой России», передает РИА «Новости». «Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению. Это очень важно – нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин. Президент также напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы». «И в конечном счете для повышения благополучия граждан», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости. «Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям», – заявил Путин. Президент подчеркнул, что многие из вышеперечисленных решений были инициированы «Единой Россией» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы. «Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней», – заключил Путин. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра 14 сентября 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра, в случае принятия документа проверка будет необходима лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной, пояснял Турчак. Как отмечается в сообщении на сайте партии, с предложениями об отмене техосмотра к депутатам «Единой России» обращались жители страны в ходе формирования народной программы ЕР. В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним.4 Законопроект об отмене обязательного техосмотра подготовили Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция «Единой России») и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. По его словам, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер-министр. Ранее эту инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин – моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет. Приставы решили заставить Google убрать ссылки на сайт «Умного голосования» 14 сентября 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Приставы планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов. «В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google, LLC. В рамках данного исполнительного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости». Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд» (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования», доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров в США, на Украине, в Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.