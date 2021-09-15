Евродепутат пожаловался на обман Польши со стороны Меркель Лавров оценил возможность запуска «Северного потока – 2» до конца года Лавров: У Украины вошло в привычку клянчить что-то у Запада 15 сентября 2021, 09:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев постоянно пытается вывести тему «Северного потока – 2» на уровень истерики, а украинские власти продолжают клянчить что-то у Запада, в том числе по теме вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило – что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он добавил, что «страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство». «Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», – добавил глава МИД. Министр также выразил мнение, что нападки на проект «Северный поток – 2» не прекратятся. При этом Лавров отметил, что со стороны России все работы по строительству газопровода завершены. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. … Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается (получение разрешений)», – уточнил он, передает ТАСС. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем 14 сентября 2021, 22:22

Фото: Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков. В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости». «Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook. Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета». «Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно». Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море 14 сентября 2021, 21:36 Текст: Елена Мирошниченко

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube. «Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны. Украина отказалась верить обещаниям Запада 14 сентября 2021, 11:43

Фото: Serhii Hudak/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Украина больше не верит обещаниям Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», – сказал Кулеба в интервью Independent, передает РИА «Новости». В качестве примера приводится короткое заявление Европы в связи с озабоченностью событиями в Крыму и Донбассе, а также «Украинагейт», когда вопрос Украины использовал в своих целях бывший тогда президентом США Дональд Трамп. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину», призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию 15 сентября 2021, 04:14

Фото: Вести Крым/Youtube

Текст: Антон Антонов

Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат. «Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua». Как заявил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана». 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами. Дочь Франчетти: Выдача отца Украине не рассматривается 14 сентября 2021, 14:25

Фото: alexander dzalati/Youtube

Текст: Алина Назарова

Дочь задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти Диа сообщила, что ее отца не станут экстрадировать на Украину. «На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. Дочь россиянина добавила, что Франчетти находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть «всё, что нужно», включая медпомощь. Тем временем Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ 14 сентября 2021, 14:20 Текст: Мария Бобылева

Украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. «Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал «Крымскую платформу» необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать», – заявил депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович порталу «Обозреватель». По его словам, следует дать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, не признающим Крым российским. Его поддержал депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, по словам которого «большое количество политиков в России считают Крым украинским, но боятся об этом заявить в открытую как Бондаренко». «Позиция депутата от КПРФ Бондаренко является вызовом официальному курсу Кремля. … Вот почему важно обеспечить (его) защитой и убежищем», – добавил Шахов. В свою очередь народный депутат фракции «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил о «повышении шансов возвращения» Крыма Киеву в связи с позицией Бондаренко. «Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. Он часто поднимает непопулярные темы во внутренней политике России. Нам же важно понимать, что в России есть люди, которые не согласны с действующим режимом», – заявил он. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. На Украине назвали уязвимые области в случае «вторжения» России 14 сентября 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны, заявил экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. «Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Белоруссии от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область – это идти против Западной Украины, ни Киевская – это, считай, покушение на столицу, на всю Украину», – заявил Вовк в эфире телеканала «Украина 24». При этом, по его мнению, Россия якобы не отказалась от «захвата» восьми областей юго-востока Украины. Таким образом, добавил военный, в самом уязвимом положении будут Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. «Мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу во время событий 2014 года. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне... то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей», – сказал он. Генерал-майор подчеркнул, что потеря данных территорий оставит Украину без выхода к морям. При этом совместные военные учения России и Белоруссии он назвал не представляющими угрозу для Украины. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений. В Киеве предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам 14 сентября 2021, 18:44

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Российским политикам, которые поддержали возврат Крыма Украине, важно предоставить украинское гражданство, считает депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович. Вятрович сообщил изданию «Обозреватель», что «нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины». «Всех, кто поддержал «Крымскую платформу», необходимо защищать. Это новый формат, и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников «Крымской платформы» арестовывали, задерживали», – сообщил Вятрович. Некоторые российские политики не разделяют итогов референдума 2014 года, в результате которого более 96% участников высказались за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Так, в декабре 2014 года один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам». В этом году депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией. Ранее украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией. Видео с коммунистом появилось некоторое время назад в Telegram. «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение статуса Крыма в ходе встречи Путина и Зеленского невозможно. Евродепутат пожаловался на обман Польши со стороны Меркель 15 сентября 2021, 08:56

Фото: FILIP SINGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ангела Меркель, завершая карьеру канцлера Германии, оставляет расколотый Евросоюз и разрушенную восточную политику, заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, под негласным руководством Меркель ЕС якобы предал интересы Европы, а «Северный поток – 2» лишь проиллюстрировал длинную дорогу на пути к «объятиям Москвы». «Ее основные ошибки: «Северный поток – 2» и миграционная политика. Именно они привели к однозначно отрицательному балансу периода правления Ангелы Меркель», – заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский в беседе с Gazeta Polska Codziennie. «Что касается «Северного потока – 2», то я лично испытал то, как она обманывала меня и многих других, объясняя, что это вовсе не политический, а бизнес-проект. В итоге он вырос до геополитического проекта самого высокого ранга», – добавил он, передает RT. По мнению евродепутата, Меркель не выдержала испытания, поэтому она покидает политическую сцену как неудачник, а с точки зрения Польши, вдобавок с позором. «Я присутствовал на встрече с Меркель в то время, когда она еще возглавляла оппозицию в августе 2005 года. Тогда она пообещала – это зафиксировали многие СМИ, – что, будучи канцлером Германии, по пути в Москву она всегда будет останавливаться в Варшаве. Политика в отношении России всегда должна была тесно координироваться с Польшей. Она не сдержала своё слово. На протяжении долгого времени в Польше верили, что Меркель самый лучший немецкий политик, которого Польша только могла встретить на своем пути. Думаю, что сегодня этот тезис не выдерживает никакой критики», – объяснил он. Он также обратил внимание на то, что в видении Берлина Польша должна быть покладистой и смирной, четко выполнять его приказы – в противном случае Берлин вынужден ее шантажировать, в том числе в финансовом плане. «Я испытал эту наглость на себе, когда, согласно правилам, действующим в Европейском парламенте, после немца я должен был стать главой европейской дипломатии, тогда Ангела Меркель наладила контакт с главами правительств Люксембурга, Австрии и Хорватии, а также звонила в Гданьск и Варшаву, чтобы изменить решение, которое было принято в соответствии с демократическими процедурами», – рассказал он. Евродепутат уверен, что истинное лицо немецкой политики националистического эгоизма хорошо скрывается за мнимым миролюбием. Он вспоминает, что, когда Польша делала шаги в направлении присоединения к НАТО и ЕС, тогда она могла рассчитывать на руку помощи Бонна – тогдашней столицы Германии. «Но политики Германии времен Бонна больше не существует. Подтверждаются мрачные прогнозы о том, что может означать перенос столицы из Бонна в Берлин. Назначение сына адъютанта Гитлера на пост посла в Варшаве было символической наглостью, смысл которой до сих пор сложно понять. Это действия, которые в символическом плане явно враждебны», – резюмировал Сариуш-Вольский. Ранее сообщалось, что в сентябре Варшава оказала не самый теплый прием канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а польский президент Анджей Дуда оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи. Пушков оценил украинскую критику в адрес Запада 15 сентября 2021, 08:40 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков назвал «нешуточной драмой» критическое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес Запада. Пушков написал в Telegram, что кроме Запада украинским политикам никто ничего не обещает. При этом, по его словам, Киев «страстно хочет строить свое светлое будущее» за чужой счет. «Поэтому, если не верить обещаниям Запада, то это означает ничему и никому не верить. (...) Глава ее МИД (Украины) просто пытается Запад запугать, а пугать нечем, потому как на Западе про Украину все прекрасно известно», – отметил сенатор. Он заключил, что Украина продолжит верить обещаниям западных стран, поскольку «верить ей больше не во что». Ранее Кулеба заявил в интервью Independent, что Киев больше не верит обещаниям западных партнеров. Британская газета отметила, что украинский политик слишком дипломатичен, чтобы признать, что он злится из-за действий европейских коллег. Уполномоченный по защите украинского языка отверг сомнения в применении кириллицы 14 сентября 2021, 15:22 Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения, считает уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. В комментарии изданию «Общественное Новости» он рассказал, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечатные книги, украинские песни написаны кириллицей. «Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло «ополячивание», не прошло «огерманивание», – сказал Креминь. Омбудсмен подчеркнул, что поэтому сохранение украинского письма является защитой и обеспечением функционирования украинского языка как государственного. При этом он отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции. «Вопрос фонетического транскрибирования являются абсолютно корректными, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим назвал, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документооборота и делопроизводстве», – сказал Креминь. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Сенаторы в США пригрозили срывом госназначений до введения санкций по «Северному потоку – 2» 14 сентября 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

В США два сенатора-республиканца грозят не утверждать кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США в срок, пока Вашингтон не введет санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG; письмо с таким заявлением они отправили в два комитета верхней палаты американского парламента. Сенаторы Тед Круз и Пэт Туми заявили, что они обязуются голосовать против утверждений кандидатов на посты в госдеп и минфин до тех пор, пока администрация США е введет санкции против газопровода. По словам законодателей, они снимут свои возражения, когда рестрикции будут введены, передает РИА «Новости». «Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов», – заявили Круз и Туми. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. В Раде сочли Украину «потенциальным противником» Белоруссии 14 сентября 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия стала рассматривать Украину как потенциального противника, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский. «Каким образом наше внешнеполитическое ведомство будет реагировать на право суверенного государства покупать различные виды вооружений? Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал», – сказал Вениславский в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, экономический потенциал Белоруссии «не настолько мощный», чтобы одним махом выделить один миллиард долларов на закупку военной техники. «Деньги в Беларуси на это вряд ли есть на данный момент, поэтому расценивать заявление (президента Белоруссии Александра) Лукашенко как факт закупки в настоящее время я бы не стал. Тем более, учитывая совместные российско-белорусские учения. Скорее всего, это была определенная политическая технология, которую использовал (президент России Владимир) Путин, озвучив устами Лукашенко эту новую идею о выстраивании нового рубежа на границе с Украиной», – сказал депутат. Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон. В ЛНР заявили о срыве Киевом переговоров по Донбассу 14 сентября 2021, 15:09 Текст: Евгения Шестак

Украинская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь. «Украина сорвала уже второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании, украинская сторона использовала процессуальный вопрос», – цитирует ТАСС Ковшарь. Она отметила, что переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу остаются заблокированными из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по снятию обвинений с удерживаемых и освобожденных военнопленных, а также подготовки новых этапов обмена пленными между сторонами. «Кроме того, Украина заигралась с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения. Они давно пытаются декларировать их как открытые, хотя на самом деле отказываются не только согласовать все технические параметры их работы, но и предоставить круглосуточные бессрочные гарантии безопасности», – указала она. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. На Украине обсудили создание кибервойск 14 сентября 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел первое совещание, посвященное созданию кибервойск в стране, сообщила пресс-служба Совбеза. «Секретарь СНБО провел совещание по выполнению решения Совета нанцбезопасности и обороны от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства». Оно было введено в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года», – сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что кабмину поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск. На совещании обсуждались материально-технические и финансовые ресурсы, необходимые для создания и обеспечения надлежащего функционирования будущих кибервойск, комплектование личного состава, определение основных задач. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать в двухмесячный срок законопроект о создании национальных кибервойск. Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году. Между тем, украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».