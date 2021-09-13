Химик: Мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно

Цигатрин и многие другие вещества, которые используют для дезинсекции практически не растворяются в воде, поэтому все фрукты и овощи перед употреблением необходимо очистить от кожуры, сказал газете ВЗГЛЯД доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин, комментируя массовое отравление москвичей после проведенной в продуктовом магазине обработки от насекомых.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в результате исследования арбузов из квартиры погибших 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые в пятницу плохо себя почувствовали после употребления ягоды, и из магазина «Магнит», где и были они куплены семьей, обнаружены следы вещества для дезинсекции – уничтожения насекомых. По данным СМИ, речь идет о веществе под названием цигатрин. Позже полиция задержала сотрудника, который нарушил правила при дезинсекции магазина: мужчина распылял средство прямо у открытых прилавков.

«Дело в том, что этот цигатрин или цигалотрин – это достаточно сложное органическое соединение: циано эфир диметилциклопропанкарбоновой кислоты. Это вещество действительно обладает нервно-паралитическим действием и на насекомых, и на человека. Оно может проникать через кожу человека, кожуру овощей и фруктов, просачиваясь внутрь. То есть, например, кожура яблока или арбуза его не задерживает», – говорит Мустафин.

Обрабатывать данным веществом продуктовые предприятия не запрещено, продолжает эксперт. Его очень часто используют в квартирах, и даже нередко применяют в сельском хозяйстве. Он отмечает, что цигатрин относят ко второму классу опасности.

«В воде цигатрин и многие другие вещества практически не растворяются. Поэтому для того, чтобы избежать подобных случаев, нужно все фрукты, овощи есть без кожуры, в том числе и яблоки. Из арбузных корок делать цукаты тоже я бы не рекомендовал. И есть можно только красную внутренность арбуза, а белую мякоть, близкую к корке, тоже следует выбрасывать. Период полураспада этого цигатрина до 12 недель, поэтому ждать, пока он разложится, сложно», – заключил специалист.

В Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли. В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля.