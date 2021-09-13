Лавров прокомментировал задержание в Праге участника «Крымской весны»

Москва рассчитывает, что в ситуации с россиянином Александром Франчетти Прага будет строго следовать закону и не станет поддаваться на политические провокации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он также указал, что Чехия еще не проинформировала Россию о задержании Франчетти и предъявленных ему обвинениях. «Нет, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину... Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых «добровольческих батальонов», которые даже на Западе признаются незаконными. Мы хотим понять, о чем идет речь», – сказал он.

В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом».

Тем временем МИД Украины заявил, «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности, участие в российской оккупации Крыма».