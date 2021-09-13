Грузинский дзюдоист научил российских олимпийцев кричать «Да здравствует Грузия!» Песни на русском языке возмутили гостей тбилисского ресторана 13 сентября 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Песни на русском языке в одном из популярных ресторанов Тбилиси – «Чемпионы Качрети» возмутили его посетителей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Грузинская телеведущая Вика Букия сообщила, что потребовала от администрации выключить песни на русском языке. По ее словам, администрация ресторана объяснила, что песни на русском языке находятся в плей-листе и включаются автоматически. Кроме того, администрация отметила, что песни на русском включаются для множества туристов из-за рубежа. Букия сказала, «что песне «Ля-ля фа» вообще не место в плей-листе грузинского ресторана». «Не хочу ни есть здесь, ни вообще быть здесь, в этом ресторане. Это же надо так себя не уважать, чтобы слушать в 21-м веке в оккупированной стране «Ля-ля фа», – заявила Букия.

Пушков прокомментировал идею Украины о переходе на латиницу 12 сентября 2021, 15:11

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. «Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу. «Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков. По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира. «В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины. На Украине призвали избавиться от границы с Польшей 12 сентября 2021, 14:35

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться, скорее всего, однажды так и произойдет, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. «Например, граница существует между странами – членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Эксперт прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами Жванецкого 12 сентября 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами сатирика Михаила Жванецкого. «Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, у людей горе, они хотят поторговаться. Нормально», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал сообщение источника РИА «Новости» в военном ведомстве Судана о том, что власти республики хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. По имеющейся у источника данным, в Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. При этом источник отметил, что Россия еще не ответила на предложение. В середине июля МИД Судана опроверг предположение о давлении иностранных держав, в том числе Соединенных Штатов, из-за решения Хартума разместить ПМТО ВМФ России. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В июне российское правительство одобрило проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. В начале декабря 2020 года Россия заключила соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ РФ. В апреле СМИ сообщали, что Судан якобы приостановил действие соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности. Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий» 12 сентября 2021, 15:53

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом». «Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости». Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин рассказал о своем сломанном носе 12 сентября 2021, 15:26

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя. Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 12 сентября 2021, 15:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин. «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1». По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Грузинский дзюдоист научил российских олимпийцев кричать «Да здравствует Грузия!» 13 сентября 2021, 08:41

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Чемпион Олимпиады в Токио по дзюдо Лаша Бекаури рассказал о знакомстве с российскими спортсменами во время церемонии открытия соревнований, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В интервью телекомпании «Имеди» грузинский дзюдоист сказал, что «предложил российским волейболистам вместе прокричать «Сакартвелос гаумарджос» – «Да здравствует Грузия!». «И мы это сделали! А потом один из них меня спрашивает: «А что это значит?». Я ответил: «Что-то хорошее», – вспомнил олимпийский чемпион. Лаша Бекаури также сказал, что пожелал российскому волейболисту выиграть Олимпиаду. После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, однако активно поддерживаются экономические и гуманитарные контакты. Иеромонах назвал приписанную Александру Невскому знаменитую фразу 12 сентября 2021, 13:16

Фото: «Александр Невский»/Мосфильм

Текст: Евгения Шестак

Знаменитую фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» приписали князю кинематографисты, рассказал насельник Александро-Невской Лавры иеромонах Марк (Бирюков). Иеромонах раскрыл, что цитата появилась в знаменитом фильме «Александр Невский», снятом в 1938 году, и не принадлежит святому. «Скорее всего, это слова, которые были ему приписаны», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха. Марк подчеркнул, что несмотря на это, фильм представляет момент, который «являет Александра Невского как святого». «Когда ливонские рыцари попадают в плен, он их не убивает, а отпускает как раз с этими словами («кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», – прим. ВЗГЛЯД), чтобы они их передали», – заявил иеромонах. Ранее президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области заявил, что победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена. Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob 12 сентября 2021, 16:46

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Сайт Antijob с негативными отзывами о работодателях был заблокирован Роскомнадзором, на сайте публиковались негативные отзывы о работодателях. По данным администрации сайта, доступ к базе данных непорядочных работодателей закрыли временно по решению суда. «Нас блокируют несколько раз в год. Иногда чаще», – сообщается в Telegram-канале портала. По данным канала, блокировка «играет на руку недобросовестным работодателям, которые любят прикидываться «жертвами клеветы и поруганной репутации». Ранее Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство. В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда 13 сентября 2021, 09:33

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти, сообщил источник. Этиленгликоль используют как компонент для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, кремов для обуви и антифризов. Попадание его в организм человека может привести к летальному исходу, передает «Пятый канал». 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. В России отреагировали на задержание Чехией участника «Крымской весны» 13 сентября 2021, 08:31

Фото: alexander dzalati/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти, который был одним из участников событий «Крымской весны», является опасным прецедентом, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов. «Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал РИА «Новости» Молохов. Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма. «И если ранее подобные бесстыдные действия в отношении россиян могли позволить себе только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты», – подчеркнул Молохов. Также он отметил, что после задержания у Франчетти резко обострились имеющиеся хронические заболевания. Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке 13 сентября 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы в рамках «Прямого разговора» рассказал, что сам выехал на конечную остановку маршрута № 35 и, как и другие пассажиры, не смог дождаться общественного транспорта. Во время прямого эфира с губернатором школьница Эвелина пожаловалась, что мерзнет на остановке, когда пытается уехать в школу и стоит там каждое утро по полчаса, передает РИА «Новости». «Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута № 35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят. Здесь находится Александр Михайлович (Сапожников – руководитель администрации Читы). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери, пенсионеры и так далее», – сказал Осипов. Губернатор отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21.00. Он находился там до 22.00 и не смог дождаться маршрутку. Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги 12 сентября 2021, 18:56 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги. «Председатель Следственного комитета России поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», – говорится в сообщении на сайте СК. В СК подчеркнули, что «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета России поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства». Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной. Компании «с мировым именем» обвинили в обмане властей России 13 сентября 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

Ряд компании «с мировым именем» предоставляют недостоверную информацию об утилизации товаров и упаковки, тем самым обманывая российское правительство, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Глава ведомства напомнил о поручении президента Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50% и увеличить их сортировку до 100%. В вопросе выполнения указания главы государства Козлов отметил важность отслеживать всю историю производимых товаров до того момента, как они пройдут сортировку и утилизацию. «То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», – рассказал Козлов РБК. Летом президент Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение. Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном 12 сентября 2021, 22:36

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинский президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов. «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные политиком в интервью CNN в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину». «Как я сказал президенту [президенту США Джо] Байдену относительно возможного выхода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит – уйти из Украины? Все полностью наоборот – США должны наращивать свое присутствие», – сказал Зеленский. Напомним, в конце августа советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов. В период с 31 августа по 2 сентября президент Украины посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом. Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каков реальный результат вояжа украинской делегации в Вашингтон и в чем причина нежелания президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД