Эксперт объяснила важность создания Альянса по защите детей в цифровой среде

«Законы не всегда успевают за тем, чтобы оградить молодых людей от опасного контента в Сети, поэтому так актуально создание Альянса по защите детей в цифровой среде», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Екатерина Мизулина. Ранее российские IT-гиганты подписали хартию о безопасности детей в Сети, предполагающую ограничение доступа к вредному и противоправному контенту.

«Развитие интернет-платформ несет с собой вызовы не только для России, но и для всего мира. Например, в последнее время стали популярны так называемые треш-стримы, также семимильными шагами развивается индустрия фейковых новостей», – сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, создание Альянса по защите детей в цифровой среде поможет поставить заслон между сетевым деструктивом и подрастающим поколением, но без сотрудничества государства, институтов гражданского общества и крупнейших IT-платформ это сделать не получится.

«Российские IT-компании имеют технологические возможности и системы модерации для такой борьбы. И мы видим готовность частных компаний к участию в саморегулируемых организациях. Мы рады, что крупнейшие игроки нашего IT-рынка настроены на то, чтобы сделать пространство Рунета более «экологичным» и безопасным для детей», – пояснила эксперт. Мизулина также выразила надежду на вхождение в этот альянс иностранных компаний, которые тоже готовы взять на себя обязательства по саморегуляции.

Напомним, хартию о безопасности детей в среду подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС.

Предполагается, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Компании будут обмениваться опытом и разработками по этой теме.

В мае первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума, напомнил: специфика защиты детей – сфера, где помимо рациональных и юридических норм и требований есть еще морально-этические. «Появилась мысль о том, чтобы сформировать какую-то общественную саморегулируемую организацию, насколько я понимаю, аналог в ЕС есть, они в какой-то момент создали ассоциацию, куда объединились крупные игроки рынка», – заявил тогда Кириенко.

Он отметил, что СМИ, в том числе в интернете, имеют полное право рассказывать о различных происшествиях, в том числе и трагических. «Давайте договоримся о том, что как-то будем себя ограничивать – фамилии не называть, фотографии убрать», – предложил Кириенко. Не нарушая право людей на получение информации, нужно «выстроить какие-то самоограничения», которые позволят снизить риски для детей, призывал первый замруководителя администрации президента.

В Роскомнадзоре одобрили создание альянса и пообещали его участникам поддержку. В ведомстве напомнили, что в России более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями Сети. «Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса», – приводит «Российская газета» сообщение Роскомнадзора.