Подведены итоги Российского интернет форума

Участники юбилейного 25-го Российского интернет форума, который прошел в Подмосковье с 19 по 22 мая, обсудили влияние пандемии на изменение портала Госуслуг, контроль за иностранными интернет-платформами, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий.

На площадке РИФ собрались представители всех крупнейших компаний рунета, государства, а также молодых специалистов и участников из других стран. Открытие форума прошло в формате аналитической панели «Цифры и Тренды 2021/2022». Представители дискуссии поговорили о вызовах развития и регулирования цифровой среды, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы фиксируем беспрецедентный рост Рунета, это результат условий отрасли, государства, отрасли. Замечательно, что есть диалог государства со всеми ключевыми игроками и все могут быть услышаны. Могу с полной ответственностью сказать, что ни одна инициатива не проходит «сита» различных диалогов и обсуждений, в которых рождается истина. Интернет и его российский сегмент должны быть безопасной средой для всех, чтобы каждый мог делать то, что ему нравится, не ущемляя прав других. В России одно из самых либеральных законодательств в сфере цифры. Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский язык является вторым в мире по использованию в сети интернет, это шанс продвигать российскую составляющую далеко за пределы страны», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Вызовы, которые испытывает доменная индустрия, осветил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. «В пандемийный год было зарегистрировано свыше 6000 доменных имен, связанных с коронавирусной тематикой. Такие домены продолжают регистрировать и в 2021 году, иногда для противоправных целей, в частности, для продажи в сети поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. Еще один тренд – рост числа фишинговых атак и интернет-мошенничества. Это происходит повсеместно, эти глобальные тренды прослеживаются и в российском сегменте сети. Борьба с мошенничеством – общая задача. И еще важный момент — поддержка русского языка в интернет-пространстве, в том числе в системе адресации. Мы много делаем для поддержки IDN-доменов. Наши усилия требуют поддержки разработчиков ПО и сервисов, именно для них в прошлом году был создан портал Поддерживаю.рф», – заявил Воробьев.

Также в рамках главной аналитической панели Российского интернет форума Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) презентовала самые свежие цифры исследования «Экономика Рунета 2020-2021». «Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%», – рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Кроме того, 20 мая прошел круглый стол «Цифровая трансформация – новое качество предоставления госуслуг?». Его частники обсудили цифровую трансформацию, влияние пандемии на изменение портала Госуслуг и перевод государственных электронных сервисов онлайн, количество новых пользователей на портале Госуслуг и масштабирование системы, дистанционное электронное голосование, сдерживающие факторы цифровизации госсектора и функционирование системы безопасности.

В тот же день прошел круглый стол «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?», посвященный вопросу контроля за иностранными интернет-платформами и регулированию их деятельности на национальных рынках. Его участники проанализировали причины, по которым пандемия ускорила всемирные регуляторные процессы, реалии, проблемы и перспективы регулирования иностранных интернет-платформ в России. Эксперты обсудили, как смогут ужиться иностранные платформы с отечественными, как отразится «Закон о приземлении» на иностранных ИТ-гигантах и поможет ли он российским цифровым компаниям.

22 мая состоялась закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских ИТ-компаний и общественных организаций.

Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей ИТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли.

Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве. Актуальность этого предложения доказывает снижение цифровой грамотности населения России – среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14-17 лет – 6,43.

Кроме того, на встрече Кириенко призвал представителей IT-индустрии участвовать в выборах в Госдуму. Он отметил, что директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко подал документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР).