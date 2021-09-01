Эксперт указал на риск появления американской базы в Узбекистане

«Американцы надеются, что узбеки попросят их разместить войска в Средней Азии, когда она полыхнет», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах Вашингтона на развитие прочных отношений стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном.

«США действительно заинтересованы в том, чтобы закрепиться в Узбекистане. Они ждут, когда полыхнет вся Средняя Азия и Ташкент обратится к ним за помощью», – полагает бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков.

Он напомнил, что влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум сейчас, по некоторым данным, находится на территории Узбекистана. Кроме того, в районе города Термез – некогда самого южного города Российской империи – сейчас тренируются около 8 тысяч человек близ узбекско-афганской границы», – пояснил эксперт.

«Таким образом Узбекистан готовит войска Дустума как палочку-выручалочку. Если гражданская война в Афганистане начнет набирать обороты и выйдет за границы этой страны – именно войска Дустума будут прикрывать границу Афганистана», – убежден Шафиков.

«В связи с непростой ситуацией правительство Узбекистана может попросить США о размещении их баз на своей территории. Я допускаю, что это может случиться», – полагает собеседник.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Узбекистан с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.

Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.

В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД писала, что обострение ситуации в Афганистане после вывода американских войск заставляет Россию принимать не только дипломатические меры – российские военные инструкторы уже активно работают с личным составом узбекских частей.

Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.

Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с Байденом 16 июня выступил против этой идеи, писало издание Wall Street Journal. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, заявили высокопоставленные официальные лица США.

В середине прошлого месяца талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве Вооруженных сил США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.