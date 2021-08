Перевозившего девушку на крыше машины блогера оштрафовали Facebook возглавил антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента 5 августа 2021, 12:02 Текст: Алина Назарова

В Общественной палате (ОП) представили второй обновленный рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения деструктивного контента. Его возглавила социальная сеть Facebook. Открывая заседание, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета», член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина отметила, что государство активно принимает меры для создания безопасного пространства в соцсетях, передает РАПСИ. «С деструктивным контентом сталкиваются все граждане России. Это различные виды противоправного контента, информация о продаже наркотиков, информация с призывами к суициду, насильственные видео, шок-контент, кибербуллинг, фейковые новости и мошенничество. Граждане пытаются защитить свои права и свою безопасность, обращаясь напрямую в соцсети, но когда они не находят там поддержки, они обращаются к органам власти и в общественные организации», – рассказала Мизулина. По ее словам, государство в последние полгода прилагает существенные усилия для того, чтобы изменить ситуацию, и обезопасить пространство соцсетей для граждан. «Мы видим, что наши регуляторы и органы власти предпринимают для этого последовательные шаги», – отметила общественница. В ОП сообщили, что при составлении рейтинга учитывалось количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств. Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей – количество случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство России, но подвергшимся политической цензуре. Исследование было проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Facebook, вторую позицию – YouTube, а третьим стал Twitter. Далее расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники». В частности, авторы исследования насчитали в Facebook 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний (YouTube – 28, Twitter – 11), 112 материалов о незаконном обороте наркотиков (YouTube – 52, Twitter – 12), 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской (YouTube – 4420, Twitter – 100), 68 случаев оскорбления госсимволов (YouTube – 8, Twitter – 25), 124 фейка (YouTube – 81, Twitter – 12), 87 призывов к суициду (YouTube – 35, Twitter – 32), передает ТАСС. Между тем авторы отмечают сокращение числа выявленных случаев неудаления деструктивного контента по некоторым темам. Так, количество информации о незаконном обороте наркотиков в Twitter снизилось со 150 до 12, а в Facebook – с 200 до 112. Также в Facebook уменьшилось число материалов с запрещенной судом и экстремистской информацией с 2700 до 1900. В YouTube, как отмечают авторы исследования, этот показатель, наоборот, увеличился с 3400 до 4420. В целом, согласно исследованию, интернет-платформы за шесть месяцев «предприняли существенные меры» по удалению контента, связанного с детской порнографией и незаконным оборотом наркотиков. По данным исследования, в Facebook один противоправный материал приходится на 15 177 пользователей, в YouTube – на 17 301. Всего в Facebook не удалено 2 306 противоправных материалов, в YouTube – 4 624, в Twitter – 192. Также авторы исследования отмечают, что аудитория активных пользователей Twitter за полгода (со времени проведения прошлого антирейтинга) с учетом действий санкций Роскомнадзора по замедлению трафика соцсети сократилась почти на 10% (около 1 млн человек). Первое место в предыдущем антирейтинге соцсетей, который был представлен в конце февраля, занял как раз Twitter. Мизулина надеется, что Роскомнадзор предпримет «серьезные и решительные меры» в отношении лидеров антирейтинга – Facebook и YouTube. "Когда мы презентовали первый антирейтинг в феврале этого года, Роскомнадзор предпринял решительные шаги: практически незамедлительно произошло замедление трафика платформы Twitter. Мы надеемся, что и в этот раз серьезные и решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты», – сказала она. Как уточнила Мизулина, это касается и применения технических мер воздействия в отношении Facebook и YouTube, включая замедление их трафика, если Роскомнадзор «сочтет это разумным». «Презентуя сегодняшней рейтинг, речь не идет о введении каких-то запретов для работы этих IT-платформ на территории России. Также речь не идет о введении каких-то жестких санкций. Речь идет о том, что необходимо, в первую очередь выстраивать совместный диалог по борьбе с распространением деструктивного контента, для выстраивания безопасного пространства социальных сетей», – отметила Мизулина. Первый рейтинг был презентован в ОП РФ 25 февраля, антилидером стала социальная сеть Twitter. После обращений Роскомнадзора и вынесения предупреждений значительная часть противозаконного контента была удалена администраторами сети.

Раймонд Паулс: Кому сегодня нужны такие, как Пугачева 4 августа 2021, 18:32

Фото: Владимир Старков/ТАСС

Композитор Раймонд Паулс рассказал, что на сегодняшний день к публике необходим другой подход, в то время как раньше с певицей Аллой Пугачевой они создавали «что-то мелодичное», что сейчас, по его словам, считается старомодным. «Вообще, сегодня нужен другой стиль и другой подход. В 80-е годы мы делали с Пугачевой что-то мелодичное – людям нравилось, а сейчас говорят, что это старомодно – посмотри, мол, на рэперов. Не понимаю, как такая бездарь, как эта... как ее... Бузова, может стать мультимиллионером?! Но она же через интернет к каждому в уши залезет. И кому сегодня нужны такие, как Пугачева?!» – рассказал он в интервью новостному порталу Латвии delfi.lv. Также Паулс рассказал, что понимает, как песня станет хитом. По его словам, «самое важное как в кино, так и в театре, чтобы что-то вышло за двери и пошло в люди». «Был такой классик советской эстрады Дунаевский – у него из каждого фильма что-то люди пели. Удается это мне? Не знаю... Никто этого заранее не знает. Я же сто раз рассказывал, что Пугачева «Миллион алых роз» петь не хотела – сказала, что это слишком простенькая мелодия для нее. Так же было и с «Листьями желтыми» – наши местные сказали: это мы петь не будем. Получилось наоборот. Как ни странно, перевод «Миллиона алых роз» вышел во всех азиатских странах, начиная с Японии, потом был китайский и корейский – все пели», – поделился он. Паулс отметил, что ему помог его «выход на русский рынок». «Встреча с Вознесенским, Евтушенко. Великие люди, совсем другой подход к стихам. Они стадионы в свое время собирали – сейчас такое невозможно... Латышский текст – это мой долг, мой язык, это надо писать, но выйти с ним на международный уровень почти невозможно», – поделился композитор. Ранее Паулс заявил, что российская публика отзывчивее, чем латышская. Белоруссия показала, как Литва травит мигрантов собаками 4 августа 2021, 18:15 Текст: Дарья Григоренко

На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. «Сегодня на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь», – пояснили в ведомстве, передает БелТА. В погранведомстве также уточнили, что «иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак». Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения, проинформировало ведомство. Также Госпогранкомитет распространил видеозапись с пострадавшими. Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки. В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении. Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко. Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца 4 августа 2021, 19:38

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Мирошниченко

Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака. «На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by. Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны. Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством. Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки. В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении. Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко. МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку 5 августа 2021, 03:22

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Международный олимпийский комитет заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде. Как пишет «Чемпионат», речь, в частности, идет о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК заявил, что «дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх». Комитет «связывался с официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии». МОК сообщил, что «принимает соответствующие меры». Международный олимпийский комитет «приветствуем то, что Токио–2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр». Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских 4 августа 2021, 17:05

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Текст: Елена Мирошниченко

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР). В ходе церемонии награждения диктор представил украинок как представителей Russian Olympic Committee, передает ТАСС. «Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – рассказала российская синхронистка Светлана Колесниченко. Ранее стало известно, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620). ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID 4 августа 2021, 17:24

Фото: Jane Barlow/PA/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

До конца сентября необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», – пояснил он, передает РИА «Новости». Эксперты ВОЗ уточнили, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года. Кроме того, отмечается, что в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно. Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США 4 августа 2021, 18:47

Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery

Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км. Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением. В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4. В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton. Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам 5 августа 2021, 04:09

Фото: Pavlo_bagmut/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство. Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС. Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ. Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий». Эксперт оценил прогноз Чубайса о революционной смене элит 4 августа 2021, 14:54

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Анастасия Куликова

«Появление новых источников энергии в ближайшие годы вряд ли сможет изменить конфигурацию элит в мире», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление Анатолия Чубайса о грядущей смене мировых элит из-за революции в энергетике. «В последнее время Анатолий Борисович высказывается строго по повестке Демократической партии США, что вызывает определенные вопросы к этому деятелю», – отметил политолог Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Чубайс ранее много говорил о том, что «человечество в ближайшее время научится хранить энергию в промышленных масштабах». «Однако мы до сих пор этому не научились», – указал собеседник. По мнению Дробницкого, энергетика, несомненно, будет участвовать в следующем технологическом рывке. «Однако не нужно надеяться на мельницы и солнечные батареи, тем более на этаноловое топливо. На мой взгляд, новая уникальная российская ядерная установка с замкнутым топливным циклом – это действительно подход к новому энергетическому уровню развития и вообще обеспечения электроэнергетики. Подобные проекты в ближайшем времени принесут много новостей как для традиционных приверженцев топливно-энергетического комплекса, так и для тех людей, кто выступает за зеленую энергетику», – считает политолог. Дробницкий сомневается, что появление новых источников энергии в ближайшие годы повлечет за собой революционную смену элит. «Но когда те или иные страны сделают этот технологический рывок, тогда, полагаю, расклад в мире будет действительно другим. Не исключаю, что элит условного форума в Давосе, которых, как известно, Анатолий Борисович очень любит, никто слушать и не будет. В этом смысле Чубайс, возможно, предрек конец именно этим элитам». «Сейчас в энергетической сфере балом правят люди, сидящие на проблеме глобального изменения климата. И эта тема может толкнуть вперед новый инвестиционный цикл. Те инициативы, которые были озвучены, в частности, президентом России Владимиром Путиным, также показывают, что руководство России рассматривает глобальное изменение климата как возможность для нового инвестиционного цикла. На фоне замедления роста мировой экономики, начала долларовой инфляции – это неплохой толчок, – подчеркнул Дробницкий. – Россия при этом также вкладывается и в другие серьезные проекты». «При этом те люди, которые уверенно рассуждают о последствиях революции в энергетике, скорее отыгрывают некую политическую повестку и, может быть, даже заказ, нежели рассказывают миру о сокровенных знаниях», – предложил Дробницкий. Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции. Об этом сообщает РБК по ссылкой на копию соответствующего письма. По прогнозу Чубайса, не позже конца 2020-х годов сформируется новая мировая элита XXI и, вероятно, XXII веков. При этом мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX века». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», – указал Чубайс. По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы – промышленной революции XVIII–XIX веков» – «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато есть отличие «в скорости – она займет всего около 30–50 лет», считает Чубайс. На этом фоне российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией, однако она же открывает перед страной и новые возможности. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», – говорится в письме. Ранее стало известно, что Германия и США установили климатическо-энергетическое партнерство и теперь будут вместе бороться за углеродную нейтральность, разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, а также содействовать энергопереходу в развивающихся странах. Несмотря на это, Западная Европа, возглавив «зеленую» революцию и рассуждая о планах по энергопереходу, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля. Газпром сменил свой адрес 4 августа 2021, 18:51 Текст: Алексей Дегтярев

Газпром официально сменил свой адрес на Петербург, завершена процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании. «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц», – цитирует сообщение «Фонтанка». Новым официальным адресом компании теперь стал Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1 (МФК «Лахта Центр»). МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской 4 августа 2021, 13:49

Фото: Koji Sasahara/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос. «Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости». По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос. Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в Eвропе 4 августа 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», – добавил он, передает ТАСС. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Во вторник стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран. США и «Бухарестская девятка» обсудили «Северный поток – 2» 5 августа 2021, 01:59

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с послами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии), сообщил Совет нацбезопасности при Белом доме. Обсуждались политика и деятельность США в регионе. Вашингтон рассказал странам «Бухарестской девятки» о своем подходе к «энергетической безопасности в Центральной Европе». В частности, речь шла о «мерах по устранению рисков, связанных» с газопроводом из России в Германию «Северный поток – 2». Кроме того, Салливан проинформировал собеседников о «предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского» и «обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии». Также советник президента США «предоставил обновленную информацию о взаимодействии» Вашингтона и Москвы, передает ТАСС. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев отреагировал на отказ ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Россию 5 августа 2021, 10:27

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму, призвал отказаться от стремления получить признание от внешних игроков. «А сколько наших наблюдателей было на выборах в Европарламент? А на каких европейских выборах были? И сколько? И какие нарушения отметили? И как структуры ЕС и СЕ отреагировали? Зачем играться в это наследие 90-х? Источником власти в нашей стране является народ. Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времен? Так пора понять, что «ярлык на княжение» нам точно не нужен», – написал Соловьев в Telegram. Так он прокомментировал слова журналиста Дмитрия Стешина о том, что ОБСЕ официально отказалась наблюдать за выборами в России. «ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными», – написал по этому поводу Стешин. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ прислать миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Российский Бе-200 совершил незапланированную посадку при тушении пожаров в Греции 4 августа 2021, 22:11

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Противопожарный самолет-амфибия Бе-200, который принимает участие в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку, сообщили в пресс-службе Ростеха. СМИ утверждали, что вышел из строя один из двигателей самолета, отправленного Россией в Грецию для помощи в тушении пожаров. Однако в Ростехе опровергли эту информацию, пояснив, что «в ходе выполнения задач по тушению пожаров в Греции у самолета сработал датчик двигателя». Самолет приземлился, чтобы провести «оценку ситуации». Посадка прошла «в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений». Анализ работы систем и агрегатов подтвердил полную работоспособность двигателя. Самолет продолжил борьбу с пожарами. В ближайшие дни проведут плановое техническое обслуживание, предусмотренное контрактом по пожаротушению, передает РИА «Новости». Сайт ieidiseis.gr в статье, озаглавленной «Русские спасли Афины от огня!», заявил, что «русский зверь» Бе-200 «буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара – ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов». Российский самолет не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико. При этом «самолеты Canadair не участвовали в тушении пожаров в Варибоби, так как не могут действовать при температуре выше 38 градусов». Напомним, Бе-200 с 30 июня находится в Греции. Он участвует в тушении самых сильных природных пожаров. По оценке властей, в Греции рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.