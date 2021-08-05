Стал известен мотив выбросившего ребенка из окна мужчины в Москве

Мать пострадавшего ребенка сообщила, что незадолго до инцидента серьезно поссорилась с супругом: по ее словам, причиной конфликта было нежелание мужчины везти сына в столицу на прививку.

Женщина рассказала, что подозреваемый «должен был ехать к маме и сделать прививку ребенку», они поругались «из-за того, что он должен был к маме ехать два дня назад», передает портал 5-tv.ru.

«Он первый раз поехал – не доехал, вернулся. На следующий день в 12.00 я их (мужа и сына) отправила. Он (муж) был нормальный, мы с ним утром общались. Он нормально относился к ребенку. Я не знаю... он очень любил моего сына», – добавила она.

Уточняется, что семья всегда проживала в Подольске, а в Москве находилась мать подозреваемого. В ее доме и произошло ЧП.

О произошедшем мать ребенка узнала, когда к ней в подольскую квартиру пришли стражи правопорядка. Полицейские просили ее позвонить супругу, чтобы узнать, где он скрывается после инцидента.

Камеры видеонаблючения зафиксировали инцидент. Очевидцы сообщили, что мужчина после совершенного некоторое время следил за тем, что происходит возле дома, а потом скрылся.

Отмечается, что после падения ребенок не потерял сознание, он чувствовал боль и пытался рассказать об этом прохожим и врачам, повторяя, что ему очень тяжело.

У мальчика диагностировали множество серьезных повреждений – переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Ребенок находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.

Сообщается, что бабушка в момент ЧП находилась в подъезде, а подозреваемый якобы мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В четверг стало известно, что подозреваемого задержали. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.