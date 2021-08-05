Выкинувший ребенка из окна мужчина задержан в Москве

Взгляд
5 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
Разделы

Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Образование в России остается престижным у молодежи из Средней Азии Олег Ласточкин/РИА Новости
Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев? Подробности...
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Россия теряет терпение к выходкам Таллина

Эстонского дипломата взяли с поличным RT на русском/Telegram
Эстония явно обескуражена – по крайней мере, есть признаки того, что Таллин задумался, чем именно ответить на крайне резкую ноту, полученную накануне от МИД РФ. Речь идет о шпионском скандале, высылке эстонского консула и ответных мерах этой прибалтийской страны. Почему реакция России оказалась для Эстонии сюрпризом? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вышедший 55 лет назад альбом «Битлз» стал первым, в котором прямо зазвучали песни о наркотиках, и который, по сути, дал старт большой наркореволюции на Западе. Подробности...

Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Да все мы можем! И сценаристы у нас есть. И режиссеры есть. И продюсеры с актерами. У нас есть Звягинцев, Бекмамбетов, Найшуллер, Сокуров со своими учениками. Мы берем Канны и Венецию. Но мы этого не видим. Мы продолжаем жить в убеждении, что русское кино оставляет желать лучшего. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не хотите быть правопреемниками империи Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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    Выкинувший ребенка из окна мужчина задержан в Москве

    5 августа 2021, 09:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Мужчина, выбросивший сына из окна на юго-востоке столицы, задержан, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

    Иванова сообщила, что «его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», расследование продолжается, передает РИА «Новости».

    Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

    Между тем в Сети появилась видеозапись с улицы Шумилова в Москве, где произошел инцидент, передает телеканал «Звезда».

    На кадрах видно, что территория огорожена, на ней работают сотрудники правоохранительных органов.

    Напомним, накануне ночью пьяный отец, которому около 25 лет, выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок находился под опекой бабушкой, мать с ними не проживала.

    Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

    В конце июля в Алтайском крае женщина выкинула с седьмого этажа трехмесячную дочь и спрыгнула сама. Они обе были госпитализированы.


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    Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение
       4 августа 2021, 12:19
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы.

    «Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги».

    Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он.

    Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник.

    Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2».

    Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

    Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.

    В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.

    В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.

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    Коментарии (30)
    Раймонд Паулс: Кому сегодня нужны такие, как Пугачева
       4 августа 2021, 18:32
    Фото: Владимир Старков/ТАСС

    Композитор Раймонд Паулс рассказал, что на сегодняшний день к публике необходим другой подход, в то время как раньше с певицей Аллой Пугачевой они создавали «что-то мелодичное», что сейчас, по его словам, считается старомодным.

    «Вообще, сегодня нужен другой стиль и другой подход. В 80-е годы мы делали с Пугачевой что-то мелодичное – людям нравилось, а сейчас говорят, что это старомодно – посмотри, мол, на рэперов. Не понимаю, как такая бездарь, как эта... как ее... Бузова, может стать мультимиллионером?! Но она же через интернет к каждому в уши залезет. И кому сегодня нужны такие, как Пугачева?!» – рассказал он в интервью новостному порталу Латвии delfi.lv.

    Также Паулс рассказал, что понимает, как песня станет хитом. По его словам, «самое важное как в кино, так и в театре, чтобы что-то вышло за двери и пошло в люди».

    «Был такой классик советской эстрады Дунаевский – у него из каждого фильма что-то люди пели. Удается это мне? Не знаю... Никто этого заранее не знает. Я же сто раз рассказывал, что Пугачева «Миллион алых роз» петь не хотела – сказала, что это слишком простенькая мелодия для нее. Так же было и с «Листьями желтыми» – наши местные сказали: это мы петь не будем. Получилось наоборот. Как ни странно, перевод «Миллиона алых роз» вышел во всех азиатских странах, начиная с Японии, потом был китайский и корейский – все пели», – поделился он.

    Паулс отметил, что ему помог его «выход на русский рынок». «Встреча с Вознесенским, Евтушенко. Великие люди, совсем другой подход к стихам. Они стадионы в свое время собирали – сейчас такое невозможно... Латышский текст – это мой долг, мой язык, это надо писать, но выйти с ним на международный уровень почти невозможно», – поделился композитор.

    Ранее Паулс заявил, что российская публика отзывчивее, чем латышская.

    Коментарии (47)
    Рошаль на лекции в рамках общества «Знание» высказался о вакцинации детей

    4 августа 2021, 12:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, и не следует снимать с повестки вопрос разработки прививок от COVID для детей, заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание».

    «В 90-е годы, когда система начала разрушаться, медики не бросили свою страну и, несмотря на мизерную заработную плату, продолжали с честью трудиться и не побежали в коммерческие структуры.  В последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на врачей, желая в судах заработать деньги. А сейчас оказалось, что медицинские работники герои», – заявил Рошаль, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Он указал на то, с какими сложностями столкнулись российские врачи во время пандемии коронавирусной инфекции: «Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии, Испании и других странах нарастала смертность, наши врачи, еще не имея хорошего обмундирования, не имея опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться. Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так».

    Профессор рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию.

    Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей: «В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация – это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня».

    Рошаль также призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП и заявил о необходимости решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы каждый субъект России обладал ресурсами для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра. Он подчеркнул, что нельзя закрывать глаза и не дефицит кадров в селах.

    Профессор поделился своим личным опытом в вакцинации от коронавируса: он привился «Спутником V» и заявил, что, если не добьется антител, то продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст и хронические болезни.

    Он указал, что у большинства людей противопоказаний к прививке нет, а потому необходимо вакцинироваться – чем быстрее, тем правильнее.

    Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую Российское общество «Знание» организует совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Запись трансляции размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

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    Коментарии (3)
    Белоруссия показала, как Литва травит мигрантов собаками

    4 августа 2021, 18:15

    Текст: Дарья Григоренко

    На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

    «Сегодня на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь», – пояснили в ведомстве, передает БелТА.

    В погранведомстве также уточнили, что «иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак». Пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения, проинформировало ведомство. Также Госпогранкомитет распространил видеозапись с пострадавшими.

    Ранее официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.

    Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.

    В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

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    Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца
       4 августа 2021, 19:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака.

    «На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by.

    Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны.

    Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством.

    Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак.

    Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.

    Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.

    В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

    Коментарии (247)
    ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID
       4 августа 2021, 17:24
    Фото: Jane Barlow/PA/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    До конца сентября необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября», – пояснил он, передает РИА «Новости».

    Эксперты ВОЗ уточнили, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

    Кроме того, отмечается, что в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.

    Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал газете ВЗГЛЯД, что ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно.

    Коментарии (37)
    Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских
       4 августа 2021, 17:05
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Елена Мирошниченко

    Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые заняли третье место в соревновании дуэтов на Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР).

    В ходе церемонии награждения диктор представил украинок как представителей Russian Olympic Committee, передает ТАСС.

    «Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – рассказала российская синхронистка Светлана Колесниченко.

    Ранее стало известно, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов. Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

    Коментарии (44)
    Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США
       4 августа 2021, 18:47
    Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter.

    Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload.

    Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо.

    MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007.

    Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км.

    Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью  и судостроением.

    В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4.

    В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве.

    Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton.

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    Эксперт оценил прогноз Чубайса о революционной смене элит
       4 августа 2021, 14:54
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Анастасия Куликова

    «Появление новых источников энергии в ближайшие годы вряд ли сможет изменить конфигурацию элит в мире», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление Анатолия Чубайса о грядущей смене мировых элит из-за революции в энергетике.

    «В последнее время Анатолий Борисович высказывается строго по повестке Демократической партии США, что вызывает определенные вопросы к этому деятелю», – отметил политолог Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Чубайс ранее много говорил о том, что «человечество в ближайшее время научится хранить энергию в промышленных масштабах». «Однако мы до сих пор этому не научились», – указал собеседник.

    По мнению Дробницкого, энергетика, несомненно, будет участвовать в следующем технологическом рывке. «Однако не нужно надеяться на мельницы и солнечные батареи, тем более на этаноловое топливо. На мой взгляд, новая уникальная российская ядерная установка с замкнутым топливным циклом – это действительно подход к новому энергетическому уровню развития и вообще обеспечения электроэнергетики. Подобные проекты в ближайшем времени принесут много новостей как для традиционных приверженцев топливно-энергетического комплекса, так и для тех людей, кто выступает за зеленую энергетику», – считает политолог.

    Дробницкий сомневается, что появление новых источников энергии в ближайшие годы повлечет за собой революционную смену элит. «Но когда те или иные страны сделают этот технологический рывок, тогда, полагаю, расклад в мире будет действительно другим. Не исключаю, что элит условного форума в Давосе, которых, как известно, Анатолий Борисович очень любит, никто слушать и не будет. В этом смысле Чубайс, возможно, предрек конец именно этим элитам».

    «Сейчас в энергетической сфере балом правят люди, сидящие на проблеме глобального изменения климата. И эта тема может толкнуть вперед новый инвестиционный цикл. Те инициативы, которые были озвучены, в частности, президентом России Владимиром Путиным, также показывают, что руководство России рассматривает глобальное изменение климата как возможность для нового инвестиционного цикла. На фоне замедления роста мировой экономики, начала долларовой инфляции – это неплохой толчок, – подчеркнул Дробницкий. – Россия при этом также вкладывается и в другие серьезные проекты».

    «При этом те люди, которые уверенно рассуждают о последствиях революции в энергетике, скорее отыгрывают некую политическую повестку и, может быть, даже заказ, нежели рассказывают миру о сокровенных знаниях», – предложил Дробницкий.

    Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции. Об этом сообщает РБК по ссылкой на копию соответствующего письма.

    По прогнозу Чубайса, не позже конца 2020-х годов сформируется новая мировая элита XXI и, вероятно, XXII веков. При этом мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX века». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», – указал Чубайс.

    По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы – промышленной революции XVIII–XIX веков» – «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато есть отличие «в скорости – она займет всего около 30–50 лет», считает Чубайс.

    На этом фоне российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией, однако она же открывает перед страной и новые возможности. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», – говорится в письме.

    Ранее стало известно, что Германия и США установили климатическо-энергетическое партнерство и теперь будут вместе бороться за углеродную нейтральность, разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, а также содействовать энергопереходу в развивающихся странах. 

    Несмотря на это, Западная Европа, возглавив «зеленую» революцию и рассуждая о планах по энергопереходу, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля.

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    Газпром сменил свой адрес

    4 августа 2021, 18:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Газпром официально сменил свой адрес на Петербург, завершена процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

    «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц», – цитирует сообщение «Фонтанка».

    Новым официальным адресом компании теперь стал Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1 (МФК «Лахта Центр»).

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    МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской
       4 августа 2021, 13:49
    Фото: Koji Sasahara/AP/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.

    «Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости».

    По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос.

    Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену.

    Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.

    В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.

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    Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам
       5 августа 2021, 04:09
    Фото: Pavlo_bagmut/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство.

    Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС.

    Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ.

    Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий».

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    МОК не понравилась реакция российского ТВ на трансгендера-штангистку
       5 августа 2021, 03:22
    Фото: Joel Marklund/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Международный олимпийский комитет заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде.

    Как пишет «Чемпионат», речь, в частности, идет о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард. МОК заявил, что «дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх».

    Комитет «связывался с официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии». МОК сообщил, что «принимает соответствующие меры». Международный олимпийский комитет «приветствуем то, что Токио–2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр».

    Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес.

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    В РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в Eвропе

    4 августа 2021, 15:15

    Текст: Алина Назарова

    Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

    «Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности.

    Во вторник стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран. 

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    Место массового захоронения узников финских концлагерей обнаружили в Карелии
       4 августа 2021, 15:49
    Фото: Кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Поисковики в рамках проекта «Без срока давности» обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил руководитель отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов.

    Левашов сообщил, что «нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с простреленной головой», передает РИА «Новости».

    Согласно архивным документам, это место располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.

    «Массовое захоронение обнаружено поисковиками на основании воспоминаний местного жителя поселка Ильинский», – добавил Левашов.

    Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском.

    Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах создали несколько десятков центров для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы.

    Ранее следователи в Краснодарском крае возобновили расследование уголовного дела по факту геноцида в период оккупации в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено еще в 1970-е, чтобы установить причастных к событиям членов зондеркоманды СС-10 «а» и их пособников, избежавших ответственности.

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