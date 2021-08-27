Навигационный комплекс со спутниковой системой посадки создан в России Шойгу назвал победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 27 августа 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу назвал общей победой возобновление производства стратегических ракетоносцев Ту-160 Казанским авиационным заводом (КАЗ), такую задачу он ставил предприятию несколько лет назад. В ходе посещения КАЗ в пятницу министр поднялся в кабину построенного на заводе Ту-160, где ему рассказали о боевом потенциале новых самолетов, он существенно возрос по сравнению с предшественниками. Во время осмотра цехов предприятия министру доложили, что оперативно было выполнено поручение президента Владимира Путина, которое позволило возобновить производство Ту-160 – восстановление установок электронно-лучевой сварки: стало возможным производить сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Как результат – в декабре 2020 года новый Ту-160 был снят со стапеля и передан в цех окончательной сборки. В его кабину и поднимался министр обороны. «То, о чем мы говорили пять или шесть лета назад, сделано. Это наша общая победа», – передает ТАСС слова Шойгу. Он также наблюдал за полетом глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М. Шойгу доложили, что это второй опытный образец. На самолете выполнены все регламентные работы, совершены все необходимые полеты, в ходе которых были проверены автоматические системы управления, проверено свето-техническое оборудование в ночное время суток и оборудование радиосвязи на разных частотах. Машина прошла программу предварительных летных испытаний, готова к передаче на дальнейшие испытания. Затем был осмотр глубоко модернизированных строевых самолетов Ту-160М, образцов выпускаемой КАЗ продукции, а также выставки беспилотных летательных аппаратов, где, в частности, демонстрировались беспилотники «Альтиус-РУ» и «Форпост». После этого министр обороны проверил исполнение гособоронзаказа Казанским вертолетным заводом (КВЗ), осмотрел объекты инфраструктуры, производственных цехов и образцов выпускаемой продукции. Шойгу поднялся в кабину Ми-8МТВ-5М, где ему доложили об основных преимуществах этой машины по сравнению с предшествующей версией. Среди них, в частности, выполнение ночных полетов в группе с применением очков ночного видения, замена иностранных комплектующих и другое.



Министру также представили проект «Киберпром», разработанный студентами Казанского национального исследовательского университета им. А. Н. Туполева, которые победили во всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности». Ранее в пятницу Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани.

Посол предостерег Британию от повторного вторжения в российские воды 26 августа 2021, 04:23

Фото: Rob Powell/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если британский корабль еще раз вторгнется в территориальные воды России, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», чем при первом инциденте, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Он напомнил, что эсминец «Дефендер» «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час». Британский корабль «не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией». Келин подчеркнул, что речь идет не о мирном «проходе, как утверждает правительство Великобритании». Лондон хотел осуществить «демонстрацию того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», – сказал посол. Келин также сообщил, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по поводу дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, надеясь «получить хоть-какую информацию». «Но мы до сих пор ничего не знаем», – приводит его слова РИА «Новости». 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Раскрыты характеристики российской станции предупреждения о ракетном нападении 26 августа 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тыс. километров, сообщил на «Армии-2021» гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тыс. километров», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. «Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать», – сказал он. Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж». Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей. В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году. Напомним, в феврале в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Авиаэксперт объяснил, зачем армии России дроны-камикадзе 25 августа 2021, 10:58

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Дроны-камикадзе – эффективное оружие против сухопутных войск. Эта, казалось бы, маленькая «игрушка» наносит весомый урон средствам ПВО и оборонительной технике», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения об утверждении Минобороны технического задания на барражирующие дроны-камикадзе «Ланцет». «Барражирующие дроны – сейчас достаточно популярная в мире тема, потому что их применение в различного рода конфликтах показало свою эффективность», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Он добавил, что дроны-камикадзе применялись Израилем, а также в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе. По словам авиаэксперта, эти дроны характеризует относительно низкая стоимость, малые размеры и большая длительность барражирования (нахождения в воздухе), чтобы поразить цель. «Все эти качества говорят о том, что они эффективны против тех же средств ПВО, – продолжает Дрозденко. – Чтобы поразить такой боеприпас, нужно выпустить ракету, которая стоит существенно дороже. Кроме того, вероятность сбить такой дрон одной ракетой очень мала. А те объекты, которые он поражает – оборонительная техника, комплексы ПВО, специальные сооружения – стоят существенно дороже, чем сам этот боеприпас». «Это очень эффективное оружие против сухопутных войск. Казалось бы, оператор выпускает маленькую «игрушку», а урон, который она наносит, очень большой», – констатировал собеседник. «Что касается дронов-камикадзе «Ланцет», то они также доказали свою высокую эффективность и то, что этот боеприпас действительно хорошего качества. Их совершенствование поможет нашим войскам в ведении различных операций», – заключил Дрозденко. Минобороны России утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников». На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание. Указывается, что государственные испытания начнутся в конце этого года. Опытные образцы доработали с учетом опыта их применения, передает РИА «Новости». О том, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», сообщалось в 2019 году. Известно, что аппарат включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ОСК рассказали о создании электромагнитной катапульты на российском авианосце 26 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Электромагнитная катапульта для старта палубных истребителей будет создаваться в России одновременно со строительством авианосца, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно», – цитирует РИА «Новости» Рахманова. По его словам, о точных сроках создания катапульты говорить рано, так как работы по авианосцу пока не начаты. Рахманов подчеркнул, что при принятии решения об оснащении российского перспективного авианосца такой катапультой необходимо внимательно изучить опыт зарубежных коллег. Ранее сообщалось, что военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца «Джеральд Форд». ОСК решила делать подлодку пятого поколения без Минобороны 26 августа 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга, заявил на форуме «Армия-2021» гендиректор ОСК Алексей Рахманов. «На начальном этапе создания подводной лодки финансирование не обязательно должно идти со стороны Минобороны. Мы рассчитываем выполнить по ряду направлений опережающие изыскания по линии Минпромторга в рамках госпрограммы оборонно-промышленного комплекса», – передает РИА «Новости» слова Рахманова. В то же время он выразил надежду на то, что, начиная с новой Госпрограммы вооружения (2024-2033 годов), такое финансирование все же будет выделено. Ранее Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК. «Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой 27 августа 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшая неуправляемая ракета С-13Б может войти в штатное вооружение самолетов марки «Су» и вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин в рамках форума «Армия-2021». «Для применения ракет на различных видах носителей (самолетах, вертолетах) требуется их прописка – комплекс специальных летных испытаний на каждой машине. В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130, МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н», – передает ТАСС слова Кочкина. По его словам, новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части. «Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легкобронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т», – пояснил исполнительный директор «Техмаша». Ракета С-13Б имеет боевую часть повышенного могущества. Она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической авиации, морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной легкоуязвимой техники и живой силы. Напомним, 20 июля Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б. Россия продала за рубеж новейшие комплексы РЭБ 25 августа 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

«Рособоронэкспорт» подписал контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», который впервые будет поставлен за рубеж, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. «Рособоронэкспорт подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль», – цитирует РИА «Новости» Михеева. По его словам, также подписаны первый контракт на поставку комплекса РЭБ «Красуха» и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» заключил порядка 20 контрактов на сумму свыше 2 млрд евро. Делегация провела встречи и переговоры с представителями 35 стран, 17 из которых – на уровне министров обороны, заместителей, начальников генеральных штабов и советников глав государств, уточнил гендиректор компании. Комплекс «Репеллент-Патруль» обеспечивает зональное прикрытие территорий и предназначен для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Комплексы типа «Красуха» предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. ЗРПК типа «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Ранее Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Началось серийное производство новейшей ракеты для российских вертолетов 25 августа 2021, 03:00 Текст: Антон Антонов

Ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021», сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин. КБМ – разработчик ракеты, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха. Кашин сообщил, что «Изделие 305Э» дополнит управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака». Вертолет смогут оснащать этими типами ракет «в зависимости от поставленной задачи», передает ТАСС. «Изделие 305Э» может «уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки». Оно «предназначено для Ми-28НМ и Ка-52М», но «может быть адаптирована и к другим машинам», а благодаря модульной конструкции «может оснащаться разными боевыми частями». Напомним, Международный военно-технический форум «Армия–2021» проходит в 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. В ходе форума Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей. Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе 25 августа 2021, 04:07

Фото: кадр канала «Россия 1»

Текст: Антон Антонов

Российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников». На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что «госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание». Указывается, что государственные испытания «начнутся в конце этого года». Опытные образцы доработали «с учетом опыта их применения», передает РИА «Новости». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов. «Уралвагонзавод» разработал серию дистанционных боевых модулей для ВМФ 25 августа 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал серию дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ), предназначенных для оснащения кораблей Военно-морского флота. «ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ) разработал широкую линейку дистанционно управляемых боевых модулей калибров 7,62 мм, 12,7 мм и 30 мм для оснащения носителей различного назначения. При этом предусмотрено изготовление большинства модулей в нескольких исполнениях, включая морское», – передает ТАСС сообщение УВЗ, распространенное в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021». Как отметили в концерне, в настоящее время для флота созданы морские ДУБМ ДПВ-РБП калибра 12,7 мм для патрульных катеров и кораблей и модификация 30-миллиметрового модуля 32В01. «Морское исполнение ДПВ-РБП учитывает специфику интеграции электронной аппаратуры и прицельно-наблюдательного комплекса в корабельную систему управления, предусматривает обязательное усиление стойкости защитных покрытий деталей к агрессивному воздействию морской воды и специальную маскирующую наружную окраску. То же самое можно сказать в отношении корабельного боевого модуля калибра 30 мм, представляющего собой морскую модификацию сухопутного боевого модуля 32В01 со стабилизированным вооружением и автоматом сопровождения целей, а также его вариант с вынесенным вооружением», – сообщили в УВЗ. Большинство модулей прошли автономные испытания, подтвердившие соответствие предъявляемым требованиям, и находятся на завершающих стадиях государственных испытаний в составе носителей, включая корабли, добавили в концерне. «Часть модулей уже выпускаются серийно или находятся в стадии подготовки производства», – добавили в пресс-службе. ЦНИИ «Буревестник» является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии. Напомним, в августе 22020 года в УВЗ сообщили, что опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания. Команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика» 27 августа 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков в рамках Армейских международных игр-2021 выиграла самый сложный третий этап – «тропа разведчика», установив рекорд прохождения трассы, сообщает пресс-центр АрМИ-2021. «Команда России на международном конкурсе войсковых разведчиков по временному показателю установила рекорд прохождения самого сложного этапа конкурса – «тропы разведчика» преодолев его за 41.04 минуты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что впервые участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» перед прохождением «тропы разведчика» преодолевали сухопутную милю (1,6 километра). В ходе проведения третьего этапа разведчики в боевой экипировке преодолели комплекс препятствий на время, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой 6 метров, преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия. Также в ходе прохождения «тропы разведчика» участники команд уничтожили условных противников броском ножа из различных положений, «подорвали» участок железной дороги, преодолели зараженные участки местности в противогазах и эвакуировали раненого. По итогам третьего этапа первое место заняла команда России. Вторыми преодолели тропу разведчики из Узбекистана, третьей к финишу пришла команда Китая. Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных – это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини. Шойгу показали новейшую технику ВКС России 25 августа 2021, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России. В частности, здесь были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305», перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства, передает РИА «Новости». Также министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции. Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро. Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума «Армия-2021», на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения и оценил пилотаж летчиков в рамках демонстрационного показа. Ранее Минобороны заключило контракт на 30 вертолетов Ка-52М. Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021» 27 августа 2021, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Гостям военно-технического форума «Армия-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский» специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна», сообщили в Минобороны. «Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения», – говорится в сообщении на сайте Минобороны. Напомним, в ноябре «Московский комсомолец» сообщил, что в миротворческой операции в Нагорном Карабахе Ульяновская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск получила многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой. Ударные вертолеты Ка-52 решили оснащать ракетами «Вихрь-М» 25 августа 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенным боевыми возможностями в 2022 году, заявил главком ВКС Сергей Суровикин. Министр обороны Сергей Шойгу провел осмотр авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил в подмосковной Кубинке. Он поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М «Аллигатор», что позволит экипажу решать боевые задачи, не заходя в зону поражения ракетами противника, дальность действия которых существенно увеличивается. «Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Суровикин доложил министру, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолета подготовлены для использования ракетами «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М». «С дальностью поражения четыре-шесть километров «Атака», «восемь – «Вихрь» и десять километров – «Вихрь-М». То есть машина способна поражать противника любым унифицированным средством», – пояснил Суровикин. Министр поинтересовался, когда Ка-52М будет оснащаться ракетами «Вихрь-М». «В 2022 году ставим на вертолет», – ответил Суровикин. При осмотре новейшего учебного самолета УТС-800 отечественного производства Шойгу поставил задачу в ноябре поднять его в воздух, а в 2022-м – завершить испытания. Министру доложили, что поставленная им ранее задача проработать вопрос, связанный с модернизацией вертолетов Ми-24, выполнена, проведена демонстрация, облет техники. «Оценка нормальная. Ресурс будет 40 лет», – доложили министру. Ранее в среду Шойгу на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для ВКС России. В частности, были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305».