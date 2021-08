Юрист обосновал незаконность установки приложения «Навальный» Экс-юрист «Штаба Навального»* в Кемерово рассказал о «притоне наркоманов» 27 августа 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Бывший юрист «Штаба Навального*» в Кемерово Артур Сташ рассказал, что был уволен после того, как пригрозил разогнать «притон наркоманов», в который превратился штаб*. По словам Сташа, непосредственно со штабом* в качестве юриста он стал сотрудничать в январе 2018 года, когда на акции «Забастовка избирателей» в Кемерово задержали 25 человек, передает Regnum. «В суде не хватало защитников, и они (штаб*) обратились ко мне. В апреле предложили постоянную работу. Тогда координатором штаба была Ксения Пахомова. Она и пригласила, хотя до этого мы с ней конфликтовали», – рассказал Сташ. По словам юриста, спустя два года его уволили, причем уведомление о расторжении трудового договора он получил после того, как пригрозил разогнать «притон наркоманов», в который превратился штаб*. «Думаю, что там же, не выходя из штаба, они всем этим и занимались. Иногда [я] ехал поздно вечером, а в штабе свет горит – и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи. Чем они там занимались? Когда уже [бывший помощник координатора штаба Навального* в Кемерово Алексей] Сущенко попался с наркотиками, [то мне сразу] все стало понятно», – сказал Сташ. «Раз десять бывало, что я приходил в одиннадцать утра, а там они вповалку на пуфиках спят. Я их всегда разгонял. Они как зомби были, шли друг за другом, глядя друг другу в спину, чтобы дорогу не потерять. Надо было хоть раз снять на видео. Я только потом понял, почему они как зомби были», – отметил юрист. По словам Сташа, когда Сущенко задержали с наркотиками, штаб обратился к нему – «чтобы я в 01.00 поехал его спасать, но нас с супругой дома не было». «На второй день, когда Сущенко избирали меру пресечения, я подъехал к суду. С адвокатом поговорил, с мамой Сущенко. Потом смотрю – на другой стороне дороги джип, в нем [координатор кемеровского штаба* Станислав] Калиниченко сидит. Я подошел и сказал: «Это что такое было?». Он закрыл окно. Тогда я открыл дверь и сказал: «Вот пандемия закончится, я приду и разгоню ваш притон». Сразу вспомнил те случаи. Думаю, я его сильно напугал, потому что он сразу поменял замок на двери в штабе и написал на меня какой-то донос в федеральный штаб*, как я понял из общения с [бывшим региональным менеджером ФБК* (организация, деятельность которой запрещена в России) Анастасией] Кадетовой», – рассказал юрист. «У меня был договор с новосибирской фирмой, оттуда пришло извещение о расторжении договора. Меня никто ни о чем не спросил, решили все в одностороннем порядке, просто сказали: «До свидания». Я спросил у [депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея] Бойко из новосибирского штаба*, почему договор со мной расторгли не по Гражданскому кодексу. Он дал понять, что решать [этот] вопрос не собирается, а потом заблокировал меня везде», – сказал Сташ. Напомним, 6 августа Минюст России официально внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан*», а также общественное движение «Штабы Навального*» (признаны в России НКО-иноагентами и экстремистскими организациями) в список запрещенных в России организаций.

На Украине ответили на шутку Лаврова о «приватизации» Нового года 26 августа 2021, 13:53

Текст: Евгения Шестак

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси неуместны и исторически некорректны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, Украина была, есть и будет, а попытки Москвы, как исторической периферии, называться центром Киевской Руси не новы. «Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», – добавил министр. Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС 26 августа 2021, 16:39

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе. «А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии. Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия». Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят. Появилось видео уничтожения американского фрегата 26 августа 2021, 08:27

Текст: Алина Назарова

Военные США в рамках учений Sink Exercise (SINKEX) атаковали собственный списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry, сообщает издание The Drive со ссылкой на видео YouTube-канала ВМС США. 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул, передает РИА «Новости». Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году. Sink Exercise (SINKEX) – это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия. Завезенная в Сочи азиатская бабочка начала пожирать «цветы смерти» 26 августа 2021, 17:58

Текст: Вера Басилая

В Сочи азиатская бабочка-огневка уничтожила гибискусы, так называемые цветы смерти, ученые предполагают, что вредителя могли завезти на курорт туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии. «В этом году гибискусы объедены очень сильно. Стремительность питания свидетельствовала о высокой агрессивности вредителя. Наши исследования показали, что гибискус повреждается азиатской огневкой Haritalodes basipunctalis Bremer. Родина вредителя – Восточная Азия, Африка, Австралия и Океания. В России прежде встречалась только на Дальнем Востоке», – цитирует sochi-express доктора биологических наук Наталью Карпун. Для определения причины гибели гибискусов на курорте ученые провели маршрутные обследования, собрали гусениц и куколок, дорастили их в лабораторных условиях. Определили вредителя по вылетевшим бабочкам. В настоящий момент ученые пытаются выяснить, как азиатская огневка попала на курорт. Ее могли завезти туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии. Гибискус цветет обычно в сезон с апреля по сентябрь, но иногда цветение наступает в неподходящее время. Считается, что такое поведение растения является предвестьем смерти или болезней. Еще более грозной приметой является внезапное увядание растения, почернение и опадание листьев. Существуют приметы, связанные с неправильным цветением и увяданием, они касаются всех комнатных цветов, однако считается, что гибискус якобы приближает человека к смерти, впитывая его жизненную силу. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами» 26 августа 2021, 17:35

Текст: Наталья Макарова

«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины. «То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко. По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник. «Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт. Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась. При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании 26 августа 2021, 10:25

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская промышленность модернизировала ракеты для боевых вертолетов с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии – их дальность поражения увеличилась вдвое, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Мы практически полностью решили и исправили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был тяжелый вопрос – дальность оружия армейской авиации на вертолетах. Он (вертолет), к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов – прим. ВЗГЛЯД). Значит, надо было увеличивать дальность, и сегодня она увеличена вдвое практически», – передает РИА «Новости» слова Шойгу. Ранее главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 начнут оснащать ракетами «Вихрь-М» с повышенными боевыми возможностями в 2022 году. ФАС оштрафовала Booking.com на более чем миллиард рублей 26 августа 2021, 19:52

Текст: Вера Басилая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, сообщает ведомство. «Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке», – говорится в сообщении ФАС. Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. Как указывает антимонопольная служба в четверг, до настоящего момента компания не исполнила предписание. Между тем компания намерена обжаловать решение о штрафе, передает ТАСС. Ранее ФАС признала компанию Booking.com B.V. нарушившей антимонопольное законодательство. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался своим доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях. Раскрыты характеристики российской станции предупреждения о ракетном нападении 26 августа 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационные станции российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способны отслеживать объекты на высоте 30 тыс. километров, сообщил на «Армии-2021» гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко. «Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тыс. километров», – передает РИА «Новости» слова Аношко. Говоря об объектах в воздушном пространстве, гендиректор отметил, что фактически станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. «Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать», – сказал он. Российская СПРН решает задачи получения траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж». Они создают вокруг территории России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей. В январе в Минобороны сообщили, что радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской Системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году. Напомним, в феврале в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о выдворении американского шпиона 26 августа 2021, 15:07

Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания, сообщила адвокат американца Ольга Карлова. «Мосгорсуд постановил отказать защите Уилана в рассмотрении ходатайства о его передаче в США и решил, что этот вопрос должен рассматривать суд того региона, где осужденный содержится. В нашем случае это Верховный суд Мордовии», – сообщила ТАСС адвокат. По ее словам, защита подала ходатайство в Мосгорсуд, поскольку он выносил приговор Уилану и все материалы у него, «но почему-то там его рассматривать не хотят». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана. До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными. В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле 26 августа 2021, 18:26

Текст: Елена Мирошниченко

В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter. «Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС. Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он. Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится. О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники. Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон». Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле. В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет. Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула. Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту. Эксперт оценил последствия провала эвакуации американцев из Афганистана 26 августа 2021, 11:56

Текст: Елена Лексина

«С военной точки зрения американцы в Кабуле находятся в уязвимом положении. Талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих и напасть на них», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя сообщение посла России в Кабуле о готовности талибов «уколоть» американцев, которых рассматривают как оккупантов. «Пока американцы не будут просить отсрочки по выводу войск из Афганистана. Талибы (движение запрещено в России) четко дали понять, что не готовы идти на компромиссы по этому вопросу», – полагает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. По словам эксперта, если США и «Талибану» не удастся в конечном итоге договориться, талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих в районе аэропорта в Кабуле и напасть на них. «И с географической, и с военной точек зрения американцы в Кабуле находятся не в лучшем положении», – уверен эксперт. Нессар полагает, что такое развитие событий очень сильно ударит по репутации США несмотря на то, что американские войска уже потерпели унизительное поражение в Афганистане. Собеседник предположил, что одним из вариантов отсрочки вывода американских войск может быть перевод граждан США и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, в провинцию Панджшер, часть территории которой контролируется силами антиталибского сопротивления. «При посредничестве иностранных государств конфликтующие стороны могут договориться и объявить Панджшер зоной мира. Насколько я знаю, эта тема сейчас активно обсуждается», – сообщил Нессар. Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет

Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, посол выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live» Российский посол рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и не настроены на кровопролитие или обострение. В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты. В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос. В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула. Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптики рассказали, каким будет бабье лето 26 августа 2021, 15:39 Текст: Алексей Дегтярев

В сентябре погода в столице будет неоднородной, похолодания будут сменять потепления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «По предварительным расчетам, сентябрь ожидается около нормы и неоднородный, то есть будут периоды и потепления, и похолодания», – цитирует Вильфанда ТАСС. До этого он отмечал, что периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре. Сознавшийся в убийстве ребенка в Тюмени признался в изнасиловании 26 августа 2021, 12:41

Текст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени уроженец Сургута Виталий Бережной признался в ее изнасиловании и убийстве, подтвердил Следственный комитет. «В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня (30 июня – прим. ВЗГЛЯД), находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Он несколько дней хранил тело девочки в холодильнике. Он работал сборщиком мебели, со своего места работы Бережной позаимствовал коробку от бытовой техники, куда упаковал тело убитой. Он положил тело в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. Мужчина спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное. Тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий. «Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки», – уточнили в СК. «Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей. Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки», – уточнили в СК. По уголовному делу назначили несколько экспертиз для установления полной картины событий. Уголовное дело по решению главы СК Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства. «Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий», – подчеркнули в СК. Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений Бастрыкиным в регион направили группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле. В отношении Кублякова назначена служебная проверка. Ранее сообщалось, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках. Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили. Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела.