Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
Власти Германии назвали вымыслом сообщения о планах Шольца посетить Москву
Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается посетить Москву с «мирной миссией», не соответствует действительности, заявила представитель немецкого правительства.
«Сообщения о предполагаемых планах поездки канцлера в Россию являются вымыслом», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, о том, что Шольц собирается совершить визит в Россию, заявил журнал Der Spiegel, связав это с предстоящими выборами в Германии. По версии издания, канцлер хочет способствовать урегулированию украинского кризиса, чтобы увеличить рейтинг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запросов на визит канцлера Германии в Россию не поступало.