    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    20 января 2026, 14:53 • Новости дня

    У главы района на Кубани прошел обыск из-за нарушений при строительстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители провели обыск у руководителя Приморско-Ахтарского района Кубани в связи с выявленными нарушениями при возведении объекта нацпроекта.

    Следственные мероприятия прошли у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, передает ТАСС.

    Как сообщили в правоохранительных органах региона, обыск был связан с нарушениями, обнаруженными в ходе строительства социального объекта, реализуемого по национальному проекту.

    Стоимость объекта составляет 2 млрд рублей.

    Источник подтвердил, что обыск касался главы района. «У главы Приморско-Ахтарского района проведен обыск», – отметил собеседник, уточнив, что действия связаны с выявленными нарушениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хостинский районный суд Сочи вынес решение о конфискации имущества бывшего мэра города Алексея Копайгородского, его супруги и приближенных лиц на сумму около 1,6 млрд рублей.

    Кроме того, ФСБ задержала главу отдела закупок администрации Ялты во время передачи более 300 тыс. рублей за оформление земельного участка.

    В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину.

    Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев предстал перед судом по делу о хищении нескольких млрд рублей при строительстве.

    19 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском

    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал фразу на литовском языке из «Александра Невского» в ответ на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о разработке НАТО сценария блокады региона.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал в Telegram-канале заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он отреагировал на слова литовского дипломата цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», при этом специально перевел фразу на литовский язык.

    Юргелявичус ранее заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО якобы существует сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. По словам губернатора, подобные заявления выглядят необдуманно и требуют жесткого ответа.

    Калининградская область является эксклавом России, отделенным от основной территории границами стран Евросоюза. На сегодняшний день санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион, а перевозки по железным дорогам возможны только по установленным квотам.

    В ответ на эти ограничения российские власти увеличили объем грузоперевозок по морю между Усть-Лугой и Калининградом, что позволило избежать дефицита товаров в регионе. Дополнительно были введены новые паромы, чтобы обеспечить стабильное снабжение области всем необходимым.

    Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Путин также отметил, что надеется на отсутствие угроз для региона. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    20 января 2026, 13:14 • Новости дня
    Слуцкий предложил ввести соцмаршруты общественного транспорта по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении разработать законопроект о запуске социальных маршрутов общественного транспорта по всей России для связи населенных пунктов с ключевыми учреждениями.

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать по всей России специальные социальные маршруты общественного транспорта, сообщает ТАСС.

    По его словам, такие маршруты должны соединять населенные пункты с больницами, школами, многофункциональными центрами и другими важными социальными объектами.

    «ЛДПР предлагает ввести социально значимые маршруты общественного транспорта, которые будут связывать несколько муниципалитетов между собой и отвозить людей к больницам, МФЦ, школам и другим жизненно важным объектам. Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с раннего утра, с шести часов и до позднего вечера, минимум до 23.00, по понятному расписанию и по доступной цене», – заявил Слуцкий.

    Он подчеркнул, что жители малых городов и сел часто испытывают проблемы с доступом к медицинской помощи и получением документов из-за отсутствия регулярного транспорта.

    По данным мониторинга ЛДПР, 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как неудовлетворительную, а в каждом четвертом населенном пункте его нет совсем. Кроме того, стоимость проезда в таких территориях почти в два раза выше, чем в крупных городах.

    Слуцкий уверен, что реализация инициативы поможет гражданам легче добираться до необходимых объектов и будет способствовать развитию малых населенных пунктов.

    Он подчеркнул, что Россия – это не только Москва, и этот факт должен подтверждаться реальными действиями, а не только словами.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    19 января 2026, 17:36 • Новости дня
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Концерн «Калашников» представил компактную версию автомата АК-12К, созданную для штурмовиков, с учетом пожеланий военных из зоны СВО.

    АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

    По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

    Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

    Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.

    20 января 2026, 09:32 • Новости дня
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    @ denmark.mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства в Копенгагене, сообщил посол России в этой стране Владимир Барбин, передает ТАСС.

    По его словам, подобные угрозы исходят со стороны мэрии Копенгагена на фоне заметного ужесточения отношения к российской дипмиссии.

    Дипломат подчеркнул, что после «репрессивных решений датского правительства» численность российской дипмиссии была сокращена в несколько раз. Также была прекращена работа торгового представительства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

    Барбин заявил, что посольство России вынуждено работать в условиях фактической блокады. Он отметил, что серьезные трудности возникают при решении практических вопросов: сотрудники сталкиваются с проблемами при получении и продлении аккредитации, ограничен доступ к банковским услугам, усложнено проведение ремонта и технического обслуживания зданий и транспорта.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    19 января 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе

    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Приглашение Владимира Путина в «Совет мира» по Газе – это часть политико-делового проекта Дональда Трампа, направленного на сохранение личного влияния после президентства и создание эффективной альтернативы существующим международным форматам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Кремле сообщили, что изучают это предложение США.

    «Совет мира» – это политико-деловой проект Трампа. Глава Белого дома стремится сохранить значительное мировое влияние и доступ к первым лицам после своего президентства, для чего и приглашает в совет Владимира Путина и других лидеров», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Кроме того, в Газе планируется апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках. Другими словами, Трамп хочет создать эффективный аналог ООН. Именно поэтому в совет вошли лидеры стран, обладающих огромными экономическими, логистическими и военными ресурсами», – продолжил он.

    По словам эксперта, совет также должен стать крупной инвестиционной площадкой. «Трамп подходит к урегулированию мировых кризисов с предпринимательских позиций. Разумеется, здесь присутствует и элемент личного пиара, который стал для него важным инструментом достижения целей», – заметил спикер.

    «Думаю, внутри США инициатива будет менее заметна – американского избирателя не слишком волнует внешняя политика. Впрочем, Трамп может набрать дополнительные баллы у лобби израильского «Ликуда», у которого хорошие отношения с Москвой», – спрогнозировал Дробницкий.

    «Кроме того, через этот совет Трамп надеется оказать серьезное сопротивление евроатлантическому лобби. Сами европейские лидеры, вероятно, шокированы составом приглашенных. Однако дальше громких заявлений и «экстренных заседаний» дело не пойдет – они надеются, что внутренние проблемы отвлекут Трампа, и орган так и не будет создан», – резюмировал аналитик.

    Ранее США по дипломатическим каналам пригласили президента России Владимира Путина вступить в международный «Совет мира» по Газе, передает ТАСС. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    В понедельник также Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил участие России в строительстве многополярного мира и действиях Москвы в этой связи, сообщает Кремль.

    Целью совета по Газе под председательством Трампа объявлена реализация поддержанного ООН американского плана по демилитаризации и восстановлению Газы. Регион был опустошен двухлетней войной между Израилем и боевой группировкой ХАМАС, сообщает CNN.

    В совет, который Трамп назвал «величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных», войдут, среди прочего, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Канады Марк Карни и глава Госдепа Марко Рубио. Приглашения также получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Аргентины Хавьер Милей, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приглашение получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Также в нем будут состоять представитель президента США по внешней политике Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности Роберт Габриэль, зять Трампа Джаред Кушнер, миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга.

    Члены получат постоянные места в совете, если заплатят 1 млрд долларов. Политики, которые не внесут платеж, будут занимать должности в течение трех лет. Все собранные средства пойдут на восстановление Газы. В Белом доме обещают, что в органе «не будет непомерных зарплат и раздутого персонала, от чего страдают многие международные организации».

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против занятия Турцией и Катаром ключевых ролей в организации. Он отметил, что создание этого органа «не было скоординировано с Израилем и противоречит его политике». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предложенный «Совет мира» нужен для сохранения гегемонии США.

    20 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 254 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотника, 646 ЗРК, 27 224 танка и другие бронемашины, 1 644 боевые машины РСЗО, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 351 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики. До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С оставшимся в квартире Ларисы Долиной имуществом могут быть нюансы. Ранее говорилось, что квартира была продана со всем содержимым, певица хотела только пианино забрать. Если Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки. Имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть выставлено на улицу у мусорного контейнера, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Это законодательно установленная процедура, которая направлена на принудительное прекращение права проживания, нахождения определенного лица или лиц – в данном случае Долиной, ее дочки и внучки – в жилом помещении. Естественно, такая мера принимается, если в досудебном порядке спор не был решен», – говорит Соловьев.

    По его словам, процедура принудительного выселения проходит поэтапно, согласно сразу ряду нормативно-правовых актов. Если ответчик добровольно освободит помещение после вступления решения суда в законную силу в течение пяти дней, то исполнительное производство не возбуждается. Долина в установленный срок помещение не освободила, в связи с чем были задействованы механизмы принудительного выселения.

    «Если ответчик отказывается освободить жилье, то истец, в данном случае Полина Лурье или ее представитель, по иску в Мосгорсуд о выселении получает исполнительный лист и обращается в окружную Федеральную службу судебных приставов. Пристав сначала направляет предупреждение должнику в установленном порядке, потом назначает срок для добросовестного выселения – оно было назначено на сегодня», – объясняет юрист.

    Специалист подчеркивает, что если по истечении этого срока ключи не передаются и человек не выселяется, значит проводится принудительное выселение с участием понятых, сотрудников полиции и представителя органа опеки, если есть несовершеннолетние дети. Как только хотя бы один комплект ключей от имущества передан, судебное решение считается исполненным. Бывшие владельцы не обязаны отдавать все имеющиеся комплекты ключей, ведь для передачи квартиры достаточно лишь одного. Лурье имеет право поменять замки в своей квартире сразу после передачи ей комплекта ключей.

    «Здесь может быть масса нюансов с имуществом Долиной, которое могло остаться в квартире. В этом случае нужно смотреть договор, как была заключена сделка. Насколько я помню, продавали ее со всем имуществом, а певица только хотела пианино забрать и еще что-то. А если же Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки, еще до решения суда. Все, что в помещении есть сейчас, воспринимается как имущество, которое она посчитала возможным оставить», – делится Соловьев.

    То имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть утилизировано, либо «выставлено на улицу у мусорного контейнера», поясняет собеседник. Лурье, по его словам, в данном случае может распорядиться им так, как считает нужным.

    В Москве состоялась процедура выселения певицы Ларисы Долиной. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в сопровождении понятых и сотрудников полиции прибыли в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы удостовериться в добровольном исполнении решения суда в срок. При этом сообщается, что сама Долина на данный момент находится  на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и прибудет в столицу только завтра. Несмотря на это, ключи от жилплощади новой хозяйке Полине Лурье должны передать 19 января.

    20 января 2026, 10:30 • Новости дня
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певице Ларисе Долиной придется потратить много денег из-за необходимости устранения искусственного пруда на ее участке, работы займут два месяца.

    Долиной предстоит устранить искусственный водоем на своем участке, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Общие убытки знаменитости по данной ситуации оцениваются свыше 160 млн рублей. Работы займут около двух месяцев и будут включать комплекс мероприятий, согласованных с профильными органами и проведенными экспертизами.

    На участке потребуется полная рекультивация, включающая отлов и переселение водных обитателей, откачку и утилизацию воды, а также удаление донных накоплений и гидроизоляционного слоя.

    После этого котлован засыплют многослойной «подушкой» из щебня, глины и плодородной почвы, а финальным этапом станет высадка растений.

    Ранее сообщалось, что певица и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве.

    19 января 2026, 16:15 • Новости дня
    @ Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нераспроданные запасы алкогольной продукции на общую сумму порядка 22 млрд долларов скопились на складах ведущих мировых производителей, среди которых британская Diageo, итальянская Campari, американская Brown Forman, а также французские Pernod Ricard и Rémy Cointreau, пишет Financial Times (FT).

    Как отмечает FT, это рекордное количество нераспроданного алкоголя за последние более чем десять лет, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что стоимость продукции Remy Cointreau, оставшейся без покупателей, достигает 1,8 млрд евро (около 2,09 млрд долларов). Эта цифра почти вдвое превышает годовой доход компании и почти равна ее рыночной капитализации.

    Причиной такого накопления запасов стал резкий всплеск производства из-за повышенного спроса на алкоголь во время пандемии COVID-19. Однако последовавший рост инфляции и снижение доходов по всему миру привели к резкому падению спроса, что вынудило производителей консервировать мощности и снижать цены.

    Ситуация, по данным газеты, приводит к увеличению долговых обязательств компаний и риску ценовой войны на рынке. Эксперты отмечают, что спад особенно сильно ударил по сегментам шотландского виски, коньяка и текилы.

    В прошлом году России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции.

    19 января 2026, 16:23 • Новости дня
    @ Karina Shtern

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская блогерша Карина Штерн скончалась в возрасте 23 лет после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака.

    О смерти дочери рассказал её отец в блоге девушки, где тысячи подписчиков следили за её жизнью и поддерживали до последнего дня. «Сегодня утром нашей девочки не стало. Ей было всего 23», – написал отец Карины, передает «Московский комсомолец».

    Три года назад у девушки диагностировали альвеолярную рабдомиосаркому – редкую и тяжёлую разновидность онкологии. Сама Карина с иронией называла себя «раковая woman», открыто делилась своим опытом и не скрывала трудностей лечения.

    Несмотря на многочисленные курсы химиотерапии, протонную терапию и долгие месяцы в клиниках, Карина продолжала вести блог, путешествовала, пробовала новые увлечения, в том числе парапланеризм, и рассказывала о модных образах. Она вдохновляла подписчиков своим отношением к жизни и стойкостью перед болезнью. После короткой ремиссии заболевание вновь обострилось.

    Отец подчеркнул, что Карина была сильной, мужественной и прожила яркую, насыщенную жизнь, сумев исполнить свои мечты. Прощание с блогершей состоится в Барнауле, о дате и месте церемонии семья сообщит дополнительно.

    В ноябре блогер Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни после длительной борьбы с онкологией.

