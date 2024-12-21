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США решили отменить награду в 10 млн долларов за аль-Джулани
Помощник госсекретаря Лиф сообщила о решении США отменить награду за аль-Джулани после захвата им власти в Сирии
Вашингтон решил отменить вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о лидере «Хайят Тахрир аш-Шам*» Ахмеде аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани), сообщила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф после переговоров с ним в Сирии.
Лиф пояснила, что в Дамаске она провела встречу с аш-Шараа, где обсуждались принципы политического перехода в Сирии и вопросы безопасности. Вашингтон подчеркнул необходимость предотвращения угрозы со стороны террористических группировок как в Сирии, так и за ее пределами, включая США и их партнеров в регионе, передает ТАСС.
«Ахмед аш-Шараа выразил готовность к этому, и в ходе нашего обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды», – заявила Лиф. Она добавила, что отмена награды является частью политического решения в связи с началом взаимодействия с ХТШ*. «В противном случае я должна была бы вызвать ФБР и арестовать его», – отметила Лиф.
«Он (аш-Шараа) производил впечатление прагматичного человека. Конечно, мы уже в течение какого-то времени слышим некоторые весьма прагматичные и умеренные заявления по различным вопросам – от прав женщин до защиты всех общин», – уточнила Лиф. Она отметила важность осмотрительности в оценках действий новых властей Сирии, подчеркнув, что о них «будут судить по делам, а не только по словам».
Вместе с Лиф Дамаск посетил спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Поездка американских дипломатов в Сирию стала первой с 2012 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя в шутку предложил США предоставить информацию об аш-Шараа, которого Госдеп признал террористом, за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов. Политолог Глеб Кузнецов указывал, что изначально аль-Джулани был послан в Сирию ИГ*, но после разгрома группировки преследовал членов ИГ* на контролируемой ХТШ* территории.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ