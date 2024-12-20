Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
Эксперт рассказала о перспективах демографического перелома в России
Политолог Кислицына: Ставка на комплексный подход к повышению рождаемости даст позитивные результаты
Большая семья, в которой растет много детей, – это образ будущего России. В стране сделана ставка на комплексный подход к повышению рождаемости, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. В пятницу президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное вопросам поддержки семей.
«Как было обозначено на заседании Госсовета, национальный проект «Семья» учитывает меры поддержки большой многопоколенной семьи. Это не только родители и дети, но и старшее поколение – бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре.
«Такой подход включает в себя как конкретные меры и инструменты поддержки, так и ценностное измерение. Президент неоднократно говорил об этом и сегодня вновь озвучил свою убежденность в том, что большая семья, в которой растет много детей, – это есть и должен быть образ будущего России», – добавила эксперт.
Она напомнила, что новый нацпроект «Семья» будет реализовываться со следующего года, но уже «сейчас можно говорить о том, что профильными органами власти проделана большая работа по его формированию».
«Большую роль в этом процессе сыграла комиссия Госсовета РФ по направлению «Семья» под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Комиссия, в частности, агрегировала запросы и инициативы со стороны регионов для последующего внесения в паспорт нового национального проекта», – добавила спикер.
По ее словам, вопросы, связанные с демографической повесткой, постоянно находятся в фокусе внимания профильных органов власти. «Ряд из них сегодня был затронут на заседании Госсовета и на «Итогах года» с Путиным. В частности, речь шла о развитии малых городов и сельской местности, создании там комфортных условий для жизни семей с детьми», – напомнила специалист.
Кислицына также отметила, что глава государства озвучил инициативу о распространении семейной ипотеки на вторичную недвижимость там, где не строится новое жилье. «Это большой вклад в жилищное благополучие семей в небольших населенных пунктах», – подчеркнула спикер.
Обеспечение демографического перелома, добавила эксперт, «это большой вызов для нашего государства, как и для многих зарубежных стран, как отмечал президент». Она напомнила о поручении главы государства сформировать стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года, которая была «написана семьями и для семей».
«Россия делает ставку на комплексный подход к повышению рождаемости: комбинирует работу с ценностными ориентирами и системные меры поддержки семей с детьми. Полагаю, что в долгосрочной перспективе такая стратегия даст позитивные результаты», – заявила Кислицына.
В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей. Президент отметил, что в семьях растет доля третьих и последующих детей. «Так, в 2018 году их было 23,3%, а в прошлом году – уже более 30%. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Их реализация начнется в наступающем году», – сказал Путин.
Глава государства назвал огромным трудом воспитание троих, четверых и более детей. «И матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – подчеркнул президент.
Путин призвал делать все возможное, «чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше». «А они, конечно, к сожалению, до сих пор есть. Одна из них касается пенсионного обеспечения: уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты», – напомнил российский лидер, добавив, что «такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет».