Путин и премьер Пакистана договорились координировать подходы по Афганистану

США перестали охранять посольство в Кабуле

Посольство США в Кабуле не охраняется военными, аэропорт также перестанет быть ответственностью США после завершения операции по выводу войск и эвакуации, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Насколько я знаю, сейчас военные не охраняют комплекс посольства (США в Кабуле), посольство работает на территории аэропорта в Кабуле», – приводит его слова РИА «Новости». «Когда миссия завершится и когда мы покинем аэропорт, он больше не будет зоной ответственности США», – добавил он.

Кирби уточнил, что турецкие военные оказывают содействие в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, но не стал комментировать их роль в дальнейшем.

Он также добавил, что последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации военных США, но если будет необходимость, гражданских также будут вывозить из Кабула.

«До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость <...>, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов», – сказал представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что «часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных». Кирби отметил, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно.

По его словам, США не обещают, что свяжутся со всеми афганцами, которые хотят покинуть Кабул. «Я знаю, что мой ответ не удовлетворит вас, и прошу за это прощения, однако я не могу говорить о нашей способности связаться с каждым афганцем, который хочет выбраться отсюда. Поверьте, мы очень внимательно относимся к тяжелому положению здесь и делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить его», – сказал он.

Также Кирби рассказал, что число американских военных в аэропорту Кабула сократилось на 400 человек.

«У нас по-прежнему около 5400 человек на местах из максимального числа в 5800, которое было ранее», – сообщил он.

Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что «на сегодняшний день примерно 88 тыс. человек безопасно покинули Афганистан».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.