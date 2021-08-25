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Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса
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Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей.
Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
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Вставший на колено перед баскетболистками Байден вызвал смех
Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с чемпионами НБА «Сиэтл Шторм», чем вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды.
На встрече со спортсменками Байден преклонил колено, одновременно держа подаренную ему баскетбольную футболку со своей фамилией и номером 46. Байден является 46-м по счету президентом США, передает РИА «Новости».
Однако на видео, которое опубликовано в Telegram-канале RT, видно, что этот жест президента США вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды. Никто не последовал его примеру.
Данный жест ассоциируется с движением Black Lives Matter. В 2020 году по США прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие часто становятся на одно колено в качестве жеста солидарности с движением. Некоторые спортсмены и республиканцы выступают против этого жеста, считая его излишним или неуместным. Жест критикует и бывший президент Дональд Трамп.
Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации
Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно.
«Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости».
Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.
В рамках дела о лжевакцинации в Ленобласти задержали пять медиков
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СУ СК по Ленинградской области задержало пятерых медиков по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».
Злоумышленники продавали поддельные сертификаты тем, кто хотел получить QR-код без введения инъекции. Стоимость такого сертификата составляла 12 тыс. рублей, передает 47news.
Следователи установили, что уже через два дня после оплаты на сайте госуслуг появлялась информация о прохождении первого этапа вакцинации «Спутником V».
По информации следствия, за один день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. По предварительным данным, около 50 случаев вакцинации могут быть фейковыми. Злоумышленники могли получать 1,2 млн рублей за день, или 36 млн в месяц.
В тайниках следователи обнаружили около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка, ее вклеили в медицинские документы прошедших лжевакцинацию.
Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества: злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата.
Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации
Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет год, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщает Минздрав России.
«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», – говорится в сообщении.
Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления, передает РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что пациентам с ВИЧ рекомендуется «Спутник V» через четыре недели от начала лечения. «Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», – говорится в сообщении.
Использование вакцины «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале.
Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
Байден указал на угрозу США от «заклятых врагов» «Талибана»
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Террористическая организация «Исламское государство*» ищет возможность ударить по силам США в Афганистане, заявил глава американского государства Джо Байден.
Он заявил, что «полон решимости обеспечить осуществление миссии» по эвакуации из Афганистана и «помнит о возрастающих рисках». В частности, растет «опасность нападения» со стороны «ИГ–Хорасан» – филиала ИГ* в Афганистане, причем филиал «является заклятым врагом движения «Талибан» (запрещено в России), сказал Байден. По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, ИГ* стремится атаковать аэропорт.
Байден сообщил, что Соединенные Штаты помогли в эвакуации почти 76 тыс. человек из аэропорта столицы Афганистана с конца прошлого месяца. Он также сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран G7, представителями НАТО, ООН и ЕС, и все они договорились выступать с единой позиции, передает ТАСС.
По его словам, участники переговоров «согласились с тем, что легитимность любого будущего правительства» Афганистана «зависит от того подхода, который оно сейчас выберет с точки зрения выполнения своих международных обязательств». В частности, речь идет о том, чтобы Афганистан не был «базой для терроризма». Талибам не собираются «верить на слово», о них будут «судить по их действиям».
Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600.
Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек.
Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Байден заявил G7 о росте угрозы для военных США со стороны ИГ в Афганистане
В Афганистане растет уровень угрозы для американских сил со стороны террористической организации «Исламское государство*», заявил президент США Джо Байден на саммите G7.
Как указывается в заявлении Белого дома, Байден «ясно дал понять, что с каждым днем проведения операции» силы США «сталкиваются с дополнительной опасностью» со стороны «ИГ*-Хорасан». Также Байден сказал, что «завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации» с движением «Талибан» (запрещено в России). В частности, это касается вопроса «предоставления доступа эвакуируемым в аэропорт», передает ТАСС.
Байден «попросил Пентагон и госдепартамент составить планы на случай изменения сроков, если это станет необходимым», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сообщила, что американцы уже эвакуировали 58,7 тыс. человек из Афганистана. Она заявила, что власти США находятся «в прямом контакте не только с американскими гражданами, но и с заявителями на специальную иммиграционную визу, афганцами, чью отправку» обеспечивает Вашингтон. До талибов доведены ожидания США о том, что перечисленные категории должны иметь возможность попасть в аэропорт.
Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Трамп заявил об оказавшихся «в заложниках» в Афганистане тысячах американцев
Многие тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Он обвинил Байдена в том, что в такой ситуации действующий лидер США «заставляет» американских военных «бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать». Трамп считает, что прежде Афганистан «был под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами» США, но «это уничтожили, когда от них потребовали бежать», передает РИА «Новости».
Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем США заключили мир с «Талибаном» (запрещен в России). Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец этим договоренностям. Трамп утверждает, что сейчас США «убегают из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила его администрация Байдену.
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Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе
Разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА «Новости».
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями
В федеральном санитарном законодательстве не содержится требований для учителей носить маски, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей.
«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», – отметил градоначальник.
Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане, Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или «уткой», должна комментироваться Кремлем или МИД, «тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств – России и США».
«Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого, Песков указал, что переложить ответственность за вывод войск США из Афганистана невозможно. «Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель», – ответил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что после вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны, однако президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом выступил против этой идеи.
Талибы вошли в Кабул 15 августа и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
Венгрия решила начать производить «Спутник V» с 2022 года
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Без вакцины «Спутник V» мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины «Спутник V». Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», – передает его слова РИА «Новости».
Сийярто добавил, что так будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. «Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок», – сказал венгерский министр.
Ранее сообщалось, что российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.
Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей.
«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», – сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.
Собянин также сообщил, что в Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%. «Это означается, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».
Все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, среди которых термометрия, распределение потоков обучающихся, останутся. Как отметили педагоги, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили мэру, что все действующие требования оптимальные, адекватные и способствовали снижению распространения заболеваемости среди детей.
Также мэр отметил готовность школ к началу учебного года. «Мы прошли с вами такой сложный путь, надеюсь, что этот год будет попроще, по крайней мере мы с другими показателями эпидемическими встречаем 1 сентября. Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали», – сказал он, поздравив педагогов с наступающим началом учебного года.
В июле Собянин исключил обязательство использовать перчатки в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пользования. Однако маски все еще необходимы в качестве профилактической меры против коронавируса.
Центр Чумакова усовершенствует «Ковивак» под штамм «дельта»
Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта», сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
«Да, безусловно», – ответил Ишмухаметов на вопрос, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса.
По его словам, для этого специалистами центра уже выделен коронавирус штамма «дельта», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».
Ишмухаметов также сообщил, что Центр Чумакова может с октября удвоить выпуск вакцины «Ковивак» до 2,5 млн доз в месяц.
Ранее южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств сообщило, что начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак». Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины «Ковивак».
В Москве решили не вводить жесткие ограничения из-за COVID к 1 сентября
Московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил в эфире Первого канала, что «каких-то жестких ограничений мы не планируем к 1 сентября», передает ТАСС.
«Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей (в школах), чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее. Ничего не заменит очного общения учащихся и учителей. Мы сделаем все возможное, чтобы именно так и продолжался весь учебный год», – сказал мэр.
Ранее Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей.