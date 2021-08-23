Назван день окончания строительства «Северного потока – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.

Как говорится в извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии судном-трубоукладчиком «Фортуна» намечено на 12 сентября текущего 2021 года.

В документе поясняется, что корабль «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения – до 12 сентября включительно, сообщает Прайм.

Ранее аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В документе указаны те же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик. Дата окончания работ – также 12 сентября.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно-трубоукладчик «Фортуна», ранее работавшее в датских водах, теперь находится в территориальных водах ФРГ, передает ТАСС.

На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.

Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».